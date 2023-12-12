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Определились имена финалистов, претендующих на награду Globe Soccer Awards

вчера, 11:50

Определились имена финалистов, претендующих на звание игрока года по версии Globe Soccer Awards. В этот список вошли: полузащитник Джуд Беллингем («Реал», сборная Англии), нападающий Карим Бензема («Аль-Иттихад»), полузащитник Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», сборная Бельгии), нападающий Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии), нападающий Килиан Мбаппе (ПСЖ, сборная Франции), нападающий Лионель Месси («Интер Майами», сборная Аргентины), нападающий Виктор Осимхен («Наполи», сборная Нигерии), нападающий Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта), нападающий Криштиану Роналду («Аль-Наср», сборная Португалии), полузащитник Бернарду Силва («Манчестер Сити», сборная Португалии) и нападающий Винисиус Жуниор («Реал», сборная Бразилии).

Определились имена финалистов, претендующих на награду Globe Soccer Awards

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Все комментарии
Agamaga_
Agamaga_ ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 21:13
Криш как минимум лет 5 не является сильнейшим. Играть в детском саду с пакистанцами и таджиками, которые мяч толком не видели не является показателем.
На ЧМ от Марокко отлетел, вот показатель.
Шишанутый
Шишанутый ответ Михаил Пуговкин 1 (раскрыть)
вчера в 19:40
Криш в топе лучших бомбардиров года в одном ряду с Кейном, Мбаппе и Холандом. Он справедливо претендует на награду.
Шишанутый
Шишанутый ответ Agamaga_ (раскрыть)
вчера в 19:38
Титулы выйгрывает команда, а индивидуально Роналду сильнейший игрок в футболе.
Михаил Пуговкин 1
Михаил Пуговкин 1 ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 18:38
А криш то что делает,он по среди верблюдов лидера опустил на ступеньку ниже и кандидат.
Это наверное поприкалыватся добавили
Agamaga_
Agamaga_ ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 17:08
Что за мЕчи забивают? Криш что выиграл? Два года без титулов сидит.
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 15:10
По наитию награду получит Авейру.. За ноль титулов.. Как и в 13-м году на ЗМ.. Хе.. У любителей "кто угодно - только не Месси" сразу пропадёт интерес к тому, кто по их мнению должен был получить ЗМ, но не получил - Холанду.. Двойные стандарты будут доказаны.. А-ха-ха-ха.. 😀
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 13:30
Что в компании лучших делает гном провалившийся в лиге бургеров и лиге фермеров?? Его наверно только из за пиара включили а остальные игроки доказывают на поле свой высокий уровень забевая мечи и становясь лучшими бомбардирами.
Capral
Capral
вчера в 13:20, ред.
"может лупу одеть"?
Сергеич не ругайся...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 13:00
как раз таки наоборот. каждый раз премию получает один и тот же, но другой
Байкал-38
Байкал-38 ответ Последний пост аналитика (раскрыть)
вчера в 12:41
Так в 2010 году игроки и не получали эту премию, а вот с 2011 года он любил получать хвалу от своего агента, как он его только там не называл, ну и конечно себя любимого не забывал.
Это получается не премия а надругательство над футболом.
Не знаю ездят ли лично игроки получать эту премию, но как мне кажется одно появления на данной церемонии полный зашквар.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:40
Из Монако любимчика тоже не видно🤣. Может лупу одеть? Нет. Для такого мелкого микроскоп самый раз🤣🤣🤣.
112910415
112910415
вчера в 12:39
это всё нам зачем ?
Байкал-38
Байкал-38 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:33
Обалдеть, я если честно не знал.
Сейчас посмотрел хозяин премии Жорже Мендеш многолетний агент Роналду.
Самая первая награда в 2010 году была Лучший агент года и кто её получил?
Барабанная дробь... Жорже Мендеш!!! Как неожиданно и что самое главное уже понятно, что стоит эта премия.
Ну и конечно главный фигурант премии это Роналду, даже по две умудрялся отхватить, а номинации кажется придумывались на ходу.

Этой информации думаю хватит, что бы уже серьёзно к ней не относиться.
Последний пост аналитика
Последний пост аналитика ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:31
При всём уважении, я не думаю, что Роналду в 2010-м году беспокоило получение арабской премии-ноунейма.

А вот то, что Мендеш создал для пиара себя и своих игроков, весьма вероятно))

Best Agent of the Year Award
2010 – Portugal Jorge Mendes
2011 – Portugal Jorge Mendes (2)
2012 – Portugal Jorge Mendes (3)
2013 – Portugal Jorge Mendes (4)
2014 – Portugal Jorge Mendes (5)
2015 – Portugal Jorge Mendes (6)
2016 – Italy Netherlands Mino Raiola
2017 – Portugal Jorge Mendes (7)
2018 – Portugal Jorge Mendes (8)
2019 – Portugal Jorge Mendes (9)
2021 – Italy Federico Pastorello
2022 – Portugal Jorge Mendes (10)
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:22
Globe Soccer Awards очень специфичная премия.
Я лично как то вообще к премиям и призам отношусь прохладно, но к этой даже малейшего уважения не испытываю. Чисто шейхская забава.
Но даже здесь среди претендентов явно лишние, причём в большом количестве.
Бензема, Месси, Роналду, Салах, что здесь делают?
Я лично считаю, лучшим игроком прошедшего года Кевина Де Брюйне и не только в рамках этой премии, а вообще.
Он внёс большой вклад в требл «Ман Сити» и думаю он заслужил называться лучшим.
Кто за ним? Не вижу смысла даже дискутировать на эту тему. Он лучший, а остальное не важно.
Elliada
Elliada ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 12:17
Эту награду создали Роналду и его агент. Они же самые титулованные. Так что в этом году, как и в предыдущих, победителем станет Роналду.
Elliada
Elliada
вчера в 12:15
Ради любопытства решил посмотреть на ставки букмекеров. Кто по их мнению фаворит. Оказалось, что ставки они не делают. Оно и понятно. Победитель один и тот же каждый год.
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:13
Все новые награды придумывают для меси
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:09
Да без Хвичи эта награда вообще ниче не стоит))
ermak6848
ermak6848
вчера в 12:08
Все футболисты Профи. Мне нравится Бензема.
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:01, ред.
Так ведь и мелких воришек Золотых мячей, тоже, в разные списки вносят...
А кстате, где мой любимчик из Наполи?
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Последний пост аналитика
Последний пост аналитика ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:59
А там наверху написано Дубаи. Да и если дают ЗМ за разгром "Боливии" на групповом этапе КА или за победу в Ла Лиге, почему бы и за Лигу Верблюдов не дать)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:54
За голы всяким Алям-халялям тоже в этот список добавляют?
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