Определились имена финалистов, претендующих на награду Globe Soccer Awards

Определились имена финалистов, претендующих на звание игрока года по версии Globe Soccer Awards. В этот список вошли: полузащитник Джуд Беллингем («Реал», сборная Англии), нападающий Карим Бензема («Аль-Иттихад»), полузащитник Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», сборная Бельгии), нападающий Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии), нападающий Килиан Мбаппе (ПСЖ, сборная Франции), нападающий Лионель Месси («Интер Майами», сборная Аргентины), нападающий Виктор Осимхен («Наполи», сборная Нигерии), нападающий Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта), нападающий Криштиану Роналду («Аль-Наср», сборная Португалии), полузащитник Бернарду Силва («Манчестер Сити», сборная Португалии) и нападающий Винисиус Жуниор («Реал», сборная Бразилии).
Я лично как то вообще к премиям и призам отношусь прохладно, но к этой даже малейшего уважения не испытываю. Чисто шейхская забава.
Но даже здесь среди претендентов явно лишние, причём в большом количестве.
Бензема, Месси, Роналду, Салах, что здесь делают?
Я лично считаю, лучшим игроком прошедшего года Кевина Де Брюйне и не только в рамках этой премии, а вообще.
Он внёс большой вклад в требл «Ман Сити» и думаю он заслужил называться лучшим.
Кто за ним? Не вижу смысла даже дискутировать на эту тему. Он лучший, а остальное не важно.
Я лично как то вообще к премиям и призам отношусь прохладно, но к этой даже малейшего уважения не испытываю. Чисто шейхская забава.
Но даже здесь среди претендентов явно лишние, причём в большом количестве.
Бензема, Месси, Роналду, Салах, что здесь делают?
Я лично считаю, лучшим игроком прошедшего года Кевина Де Брюйне и не только в рамках этой премии, а вообще.
Он внёс большой вклад в требл «Ман Сити» и думаю он заслужил называться лучшим.
Кто за ним? Не вижу смысла даже дискутировать на эту тему. Он лучший, а остальное не важно.