Виктор Осимхен признан лучшим африканским футболистом 2023 года

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вчера, 09:24

Нападающий «Наполи» стал лучшим футболистом 2023 года в Африке.

Игрок сборной Нигерии в прошлом сезоне выиграл чемпионат Италии с «Наполи». Также он занял 1-е место в списке бомбардиров Серии А-2022/23, забив 26 голов в 32 матчах.