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Виктор Осимхен признан лучшим африканским футболистом 2023 года

вчера, 09:24

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен стал лучшим футболистом 2023 года в Африке.

Игрок сборной Нигерии в прошлом сезоне выиграл чемпионат Италии с «Наполи». Также он занял 1-е место в списке бомбардиров Серии А-2022/23, забив 26 голов в 32 матчах.

Виктор Осимхен признан лучшим африканским футболистом 2023 года

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Наполи  Нигерия  Осимхен Виктор
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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 11:51
Ну не знаю не знаю....для начала в ФНЛ пусть попробует
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:13
Еще бы со сборной что-нибудь бы выиграл...
kazakoff
kazakoff
вчера в 09:38
Заслуженно
Топ-форвард
drug01
drug01
вчера в 09:28
Виктор новая звезда пора в Россию!
Гость
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