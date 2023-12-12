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Определились финалисты в категории «Лучший тренер» на Globe Soccer Awards

вчера, 12:08

Определились имена финалистов в категории «Лучший тренер» на Globe Soccer Adwards 2023 года. В этот список вошли: Лучано Спаллетти («Наполи» / сборная Италии), Карло Анчелотти («Реал»), Микель Артета («Арсенал»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер»), Марсель Коллер («Аль-Ахли», Египет), Лионель Скалони (сборная Аргентины) и Хави («Барселона»).

Определились финалисты в категории «Лучший тренер» на Globe Soccer Awards

Ранее были объявлены имена футболистов, претендующих на звание игрок года.

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Все комментарии
Agamaga_
Agamaga_
вчера в 17:04
Если не Лионель Месси, то Лионель Скалони.
Хави выиграл чемпионат Испании, заслуженно попал в список.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:30
Могли бы и Абаскаля включить хотя бы по алфавиту! Несправедливо!
Человек Маляр
Человек Маляр
вчера в 14:03
И никто не спросил как Хави сюда попал
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:54
Каждый из номинантов достоин звания тренер сезона, но вот скорее всего победит Хосеп Гвардиола, который завоевал требл с Сити
Шишанутый
Шишанутый ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 13:45
А что в этом плохого? Футбол не только в Европе играют. Он выйграл чемпеонат и африканскую ЛЧ. Тренер провел хорошую работу и заслужил награду.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 13:10
Я бы проголосовал за тренера Интера!
112910415
112910415
вчера в 12:41
суета сует
Elliada
Elliada
вчера в 12:22
Предварительный победитель Марсель Коллер («Аль-Ахли). Интернет-голосование это нечто.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:13
Где Кепа?? С ним реал заиграл куда лучше, он и Джуда раскрыл еще больше))
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:11
А где Месси?
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