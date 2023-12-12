Определились финалисты в категории «Лучший тренер» на Globe Soccer Awards

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вчера, 12:08

Определились имена финалистов в категории «Лучший тренер» на Globe Soccer Adwards 2023 года. В этот список вошли: («Наполи» / сборная Италии), («Реал»), («Арсенал»), («Манчестер Сити»), («Интер»), («Аль-Ахли», Египет), (сборная Аргентины) и («Барселона»).

Ранее были объявлены имена футболистов, претендующих на звание игрок года.