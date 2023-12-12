Определились финалисты в категории «Лучший тренер» на Globe Soccer Awards

Определились имена финалистов в категории «Лучший тренер» на Globe Soccer Adwards 2023 года. В этот список вошли: Лучано Спаллетти («Наполи» / сборная Италии), Карло Анчелотти («Реал»), Микель Артета («Арсенал»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер»), Марсель Коллер («Аль-Ахли», Египет), Лионель Скалони (сборная Аргентины) и Хави («Барселона»).
Ранее были объявлены имена футболистов, претендующих на звание игрок года.
Хави выиграл чемпионат Испании, заслуженно попал в список.
Хави выиграл чемпионат Испании, заслуженно попал в список.