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Лапорта намерен пригласить на пост наставника «Барселоны» Клоппа

сегодня, 10:33

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поддерживает постоянный контакт с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом. Функционер рассчитывает, что ему удастся переманить немца в столицу Каталонии. Руководство «Барселоны» недовольно последними результатами команды под предводительством Хави. Лапорта и его окружение не верят в то, что 43-летний испанец сможет изменить ситуацию.

Президент «блауграны» хочет видеть наставником команды Клоппа. Лапорта верит, что немцу удастся исправить ситуацию, привить «Барселоне» молниеносные контратаки и быстрый атакующий футбол, не основанный на стерильном владении мячом. В руководстве «сине-гранатовых» считают, что наставник «Ливерпуля» сможет добиться от игроков максимума и вернуть клубу лидерские позиции на европейской арене. Единственное, что может помешать переговорам — плохое финансовое положение «Барселоны».

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 14:25
Ну так, Дружище- Америки ты не открыл. Для меня, тоже- это главное ЗРЕЛИЩЕ!!!!!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:01
Самый кайф в футболе - для меня-гурмана ))), это когда команда вскрывает организованную оборону, расчертив штрафную соперника передачами и открываниями игроков, которые никто из защиты не ждёт. Вот тут именно и вырисовывается класс команды, основанный на мастерстве, техничности и сыгранности.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 13:51
Соглашусь- и по Тухелю, тоже- моему любимому, и по Анчелотти!!! Впрочем, временные неудачи Гварда- обычный спад, от которого никто не застрахован. Что касается позиционной атаки, то сейчас, практически все команды играют на контратаках. Ну, вероятно, Реал и МС, больше играют в позиционную атаку- это очевидно.

Макс, это раньше, в счастливых 70-х, Великие Бавария и Ливерпуль, ведомые легендарными Мастерами играли в открытый футбол. У меня много сохранилось газет того времени, а именно- "Футбол-Хоккей", где была рубрика о европейском футболе, и где подробно информировалось о всех новинках буржуазного футбола...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:41
"Ох, Макс, боюсь, что даже, такой никчемный Наполи, с его безделушкой дешевой- способен пройти предсказуемую и примитивную Барсу."

Ничему не удивлюсь - Барса нестабильна. Может и такое быть.

" А, Клопп- просто инородное тело в Барселоне, такое же- как Гвард в Баварии... Я ведь тебе еще три года назад говорил, что он- остановился в своём развитии и живет прошлым."

Я тебе так скажу. В этом сезоне, за исключением Анчелотти, для меня все тренеры стагнируют. Кто то больше, кто то меньше, но все абсолютно..., даже мой любимец Тухель в их числе.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 13:35, ред.
Павел.
Назови мне команду АПЛ, которая показывает интересный, комбинационный футбол в атаке. Акцентирую - Не в контратаке (!), а именно в Позиционной атаке???!!! Нет таких сейчас в Англии команд. Скажешь, что МС ? Нифига. Горожане, как и Ливер примитивны и берут индивидуальным мастерством отдельных игроков нападения. Арсенал твой берёт Физухой и прессом, выжидая когда защита оппонента просто выдохнется от бессилия - на ровном месте и развалится.

В Европе класс в позиционке Стабильно показывают только Реал и Бавария. Иногда это делает Барселона (де Йонг/Педри), но из-за беды в атаке (Рафинья/Левандовски) все труды там сведены на нет. Местами (редко) красивые многоходовки удаются и Интеру. И Всё! Больше Н И К О Г О !

Поэтому давай сначала обрисуем само понятие п р и м и т и в и з м, а потом будем хаять дядю Юру, который, по правде сказать, уже реально выбешивать начинает со своим тупорылым Цимикасом и Собослаи.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 13:24
Ох, Макс, боюсь, что даже, такой никчемный Наполи, с его безделушкой дешевой- способен пройти предсказуемую и примитивную Барсу. А, Клопп- просто инородное тело в Барселоне, такое же- как Гвард в Баварии... Я ведь тебе еще три года назад говорил, что он- остановился в своём развитии и живет прошлым.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 13:20
Смысла менять Хави никакого нет. В Ла Лиге, ясно дело, Жирона, рано/чуть позднее, сойдёт с дистанции, и два гранда, как и в прежние времена, будут бодаться за чемпионство..., ну а Атлеты их будут в этом подгонять - всё по испанской Классике.
В ЛЧ ситуация также не аховая - Наполи вполне проходим.

В этой связи, рано желтизна начала воду мутить подобными вбросами, - не цепляет абсолютно.

Другое дело - МЮ. Вот там Хага действительно могут вышвырнуть со дня на день.
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 12:39
Я уже несколько лет говорю о том, что Клопп не прогрессирует и не растет как тренер. И это не только моё мнение- это мнение крупнейших немецких журналистов и бывших игроков сб.Германии. Надо было видеть его лицо и состояние на ПК, по окончании прошлого сезона, где он- краснел, бледнел и зеленел... Такого несчастного, жалкого Клоппа- давно видеть не приходилось. Он боялся глаза поднять, сидел и смотрел в пол...

Те, россияне, которые, только из российских источников узнают новости немецкого футбола и о немецких тренерax- меня не поймут. Неоднократно повторяю, чтобы быть в курсе происходящего в немецком футболе, а значит, и о судьбе немецких тренеров- надо знать язык, слушать, самых видных немецких специалистов и смотреть, хотябы иногда немецкие футбольные передачи.
adekvat
adekvat
сегодня в 12:21
А как же доверие к Хави?
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 12:12
Вы, вероятно хотели сказать- после его работы в Барсе?
Смею вас уверить, смотреть на руины- занятие не из приятных...
112910415
112910415
сегодня в 11:36
надо бы воздержаться от этаких революций !
у Клоппа нет больше сил на подвиги
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
сегодня в 11:35, ред.
Ой..
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:26
Было бы интересно посмотреть на него в барсе
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:20
В сегодняшнюю Барсу Юрген точно не пойдет...
Capral
Capral
сегодня в 11:13
Сравнивать немецкий и испанский футбол- это конечно мощно. Но ещё мощнее, говорить о тренере, абсолютно не прогрессирующем и уже давно безыдейном...
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 11:06, ред.
Для Барселоны это будет прекрасным решением, вопрос в том захочет ли немец в этом участвовать. А то, что Юрген реально поможет Барселоне, думаю, сомнений нет. Тем более ему уже нужна смена места работы.

Помнится Боруссия, тоже рухнула в какой-то момент на самое дно турнирной таблицы, Клопп просто всё отдал тому клубу. Уйдя в Ливерпуль, немец снова создал фантастическую команду, которая в настоящий период превращается в ту самую Боруссию со дна турнирной таблицы. Вероятно пришло время расставаться. В новом коллективе Юрген снова засияет, пока не настанет время очередного истощения. Но Барселоне это однозначно пойдёт на пользу.
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 11:01
Аплодирую стоя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 11:00
Думаю, фейк, нынешний Клопп с кризисом идей далеко не тот, который феерил с "Ливерпулем" лет пять назад.

Я уже давно говорю, что рок-н-ролл там давно закончился, те, кто смотрят якобы на высокую позицию команды, не видят, что игры по-прежнему нет, как и в прошлом году, и команда вспыхивает буквально на 10-20 минут за матч.
Capral
Capral
сегодня в 10:59
Сергеич, когда ты прав и говоришь по существу- я всегда готов тебя поддержать!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 10:53
Как говорил Штирлиц: "А вот это- провал. Определенно провал..."
😂😂😂😂😂😂😂
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 10:41
Педантичный Клопп не романтик.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 10:40
В следующем сезоне думаю Клопп возглавит Барселону , хотя немец сдал посмотрите на футбол Ливерпуля? Одна тягомотина, чудом отскакивают, если не эти отскоки Ливерпуль шас занимал бы 6-7 строчку, и сыграть в ничью с мертвым Мю это тоже надо хорошо постараться. Думаю Арсенал в следующем туре накажет их.
Capral
Capral
сегодня в 10:38
Это конец Барсе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Это ещё хуже, чем то, когда Гвард начал лепить из Баварии ещё одну Барселону...
Не представляю, что это будет🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:36
Рулетка в действии!
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