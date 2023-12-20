Лапорта намерен пригласить на пост наставника «Барселоны» Клоппа

1703057635

сегодня, 10:33

Президент «Барселоны» поддерживает постоянный контакт с главным тренером «Ливерпуля» . Функционер рассчитывает, что ему удастся переманить немца в столицу Каталонии. Руководство «Барселоны» недовольно последними результатами команды под предводительством Хави. Лапорта и его окружение не верят в то, что 43-летний испанец сможет изменить ситуацию.

Президент «блауграны» хочет видеть наставником команды Клоппа. Лапорта верит, что немцу удастся исправить ситуацию, привить «Барселоне» молниеносные контратаки и быстрый атакующий футбол, не основанный на стерильном владении мячом. В руководстве «сине-гранатовых» считают, что наставник «Ливерпуля» сможет добиться от игроков максимума и вернуть клубу лидерские позиции на европейской арене. Единственное, что может помешать переговорам — плохое финансовое положение «Барселоны».