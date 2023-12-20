Лапорта намерен пригласить на пост наставника «Барселоны» Клоппа

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поддерживает постоянный контакт с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом. Функционер рассчитывает, что ему удастся переманить немца в столицу Каталонии. Руководство «Барселоны» недовольно последними результатами команды под предводительством Хави. Лапорта и его окружение не верят в то, что 43-летний испанец сможет изменить ситуацию.
Президент «блауграны» хочет видеть наставником команды Клоппа. Лапорта верит, что немцу удастся исправить ситуацию, привить «Барселоне» молниеносные контратаки и быстрый атакующий футбол, не основанный на стерильном владении мячом. В руководстве «сине-гранатовых» считают, что наставник «Ливерпуля» сможет добиться от игроков максимума и вернуть клубу лидерские позиции на европейской арене. Единственное, что может помешать переговорам — плохое финансовое положение «Барселоны».
Я уже давно говорю, что рок-н-ролл там давно закончился, те, кто смотрят якобы на высокую позицию команды, не видят, что игры по-прежнему нет, как и в прошлом году, и команда вспыхивает буквально на 10-20 минут за матч.
Я уже давно говорю, что рок-н-ролл там давно закончился, те, кто смотрят якобы на высокую позицию команды, не видят, что игры по-прежнему нет, как и в прошлом году, и команда вспыхивает буквально на 10-20 минут за матч.
Помнится Боруссия, тоже рухнула в какой-то момент на самое дно турнирной таблицы, Клопп просто всё отдал тому клубу. Уйдя в Ливерпуль, немец снова создал фантастическую команду, которая в настоящий период превращается в ту самую Боруссию со дна турнирной таблицы. Вероятно пришло время расставаться. В новом коллективе Юрген снова засияет, пока не настанет время очередного истощения. Но Барселоне это однозначно пойдёт на пользу.
Помнится Боруссия, тоже рухнула в какой-то момент на самое дно турнирной таблицы, Клопп просто всё отдал тому клубу. Уйдя в Ливерпуль, немец снова создал фантастическую команду, которая в настоящий период превращается в ту самую Боруссию со дна турнирной таблицы. Вероятно пришло время расставаться. В новом коллективе Юрген снова засияет, пока не настанет время очередного истощения. Но Барселоне это однозначно пойдёт на пользу.