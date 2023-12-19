Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиКитай. Суперлига 2023

Слуцкий и Василий Березуцкий получат работу в Китае

вчера, 22:04

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий продолжит карьеру в Китае. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

По его данным, в ближайшее время специалист возглавит «Шанхай Шэньхуа». Вместе со Слуцким в Китай переедут экс-тренер ЦСКА Василий Березуцкий и бывший ассистент Слуцкого в голландском «Витессе» Олег Яровинский.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиЭкс-тренер молодёжной сборной Италии может возглавить команду Латвии
18 декабря
В «Севилье» опровергли слухи о том, что клуб может возглавить Абаскаль
18 декабря
Слухи«Севилья» ведёт переговоры с Кике Санчесом Флоресом
17 декабря
СлухиПомощник тренера «Баварии» может стать наставником сборной Ирландии
14 декабря
СлухиБывший тренер «Челси» имеет шансы возглавить «Манчестер Юнайтед»
14 декабря
СлухиТен Хаг может возглавить «Боруссию» Дортмунд
14 декабря
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 02:53
Была мысль...
FenixSL
FenixSL
сегодня в 01:37
молодцы!
прекрасной реализации в Китае!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:03
Непонятные туварищи... С утболом решили завязать через поднебесную...
cnkvd27gpvhw
cnkvd27gpvhw
сегодня в 00:00
- Леонид Викторович, чем планируете заниматься в ближайшее время? 🎤
- Шанхай Шэньхуа!
- Будьте здоровы😳
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:51
Никакого уважения к этим ребятам
Mi6
Mi6
вчера в 23:05
Ещё одно пике…
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:46
...в " Динамо" это мысль,однако...!!!
sova147
sova147
вчера в 22:45
Может там они покажут своё мастерство и успех будет большой, Желаем удачи
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:45
Я даже хотел его видеть в ДИНАМО. Но, видимо на Родине, пока, он не при делах, вот и подался за бугор... Ничего страшного, для него- это еще один опыт.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:35
...для меня это " во все тяжкие" ...Я Лёню уважаю, за его работу,
юмор, вот хотел бы чтобы на Родине пригодился, а Китай баловство,наверно жена запилила с не хваткой денег...!
bdydb8pgfddg
bdydb8pgfddg
вчера в 22:20
Скажите кто-нибудь Березуцкому, что Китай это не Европа
китайцы по ходу посмотрели несколько видео на ютубе у Лени с Дзюбой без переводчика, и некоторые слова на русском не совсем правильно поняли.....летом возможно Дзюбу перетащит, скучно ему будет без него.
Обалдеть, там играют Хаоянг Ксю, Юндинг Чао и даже Яксинг Бао. С такими мастерами можно швейную мастерскую открывать.
Когда Слуцкий вёл на YouTube свое шоу с Дзюбой, всякое интервью с Тутберидзе казалось это конец.
В принципе, этот клуб может купить любого игрока РПЛ, стоит Слуцкому только захотеть. Но вопрос, считает ли Леонид, что в РПЛ есть достойные этого игроки.
Capral
Capral
вчера в 22:12
Лене Удачи, всегда и во всем!!!!!!! Непонятно только- зачем ему двое из ларца...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 