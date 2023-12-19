Слуцкий и Василий Березуцкий получат работу в Китае

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий продолжит карьеру в Китае. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.
По его данным, в ближайшее время специалист возглавит «Шанхай Шэньхуа». Вместе со Слуцким в Китай переедут экс-тренер ЦСКА Василий Березуцкий и бывший ассистент Слуцкого в голландском «Витессе» Олег Яровинский.
прекрасной реализации в Китае!
прекрасной реализации в Китае!
- Шанхай Шэньхуа!
- Будьте здоровы😳
- Шанхай Шэньхуа!
- Будьте здоровы😳
юмор, вот хотел бы чтобы на Родине пригодился, а Китай баловство,наверно жена запилила с не хваткой денег...!
юмор, вот хотел бы чтобы на Родине пригодился, а Китай баловство,наверно жена запилила с не хваткой денег...!
китайцы по ходу посмотрели несколько видео на ютубе у Лени с Дзюбой без переводчика, и некоторые слова на русском не совсем правильно поняли.....летом возможно Дзюбу перетащит, скучно ему будет без него.
Обалдеть, там играют Хаоянг Ксю, Юндинг Чао и даже Яксинг Бао. С такими мастерами можно швейную мастерскую открывать.
Когда Слуцкий вёл на YouTube свое шоу с Дзюбой, всякое интервью с Тутберидзе казалось это конец.
В принципе, этот клуб может купить любого игрока РПЛ, стоит Слуцкому только захотеть. Но вопрос, считает ли Леонид, что в РПЛ есть достойные этого игроки.
китайцы по ходу посмотрели несколько видео на ютубе у Лени с Дзюбой без переводчика, и некоторые слова на русском не совсем правильно поняли.....летом возможно Дзюбу перетащит, скучно ему будет без него.
Обалдеть, там играют Хаоянг Ксю, Юндинг Чао и даже Яксинг Бао. С такими мастерами можно швейную мастерскую открывать.
Когда Слуцкий вёл на YouTube свое шоу с Дзюбой, всякое интервью с Тутберидзе казалось это конец.
В принципе, этот клуб может купить любого игрока РПЛ, стоит Слуцкому только захотеть. Но вопрос, считает ли Леонид, что в РПЛ есть достойные этого игроки.