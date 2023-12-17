«Севилья» ведёт переговоры с Кике Санчесом Флоресом

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вчера, 10:39

Испанский специалист может возглавить «Севилью». Переговоры находятся в продвинутой стадии. Одним из главных факторов, говорящих в пользу Флореса является то, что он имеет опыт борьбы за выживание в Ла Лиге.

О назначении 58-летнего специалиста может быть объявлено в начале следующей недели. Дискуссию вызывает срок контракта. Руководство «Севильи» хочет предложить соглашение до конца сезона, Флорес настаивает на опции продления на год.

Испанец возглавлял юношескую команду «Реала», «Хетафе», «Валенсию», «Бенфику», «Атлетико», «Аль-Ахли», «Аль-Аин», «Уотфорд», «Эспаньол», «Шанхай Шэньхуа». С апреля 2023 года Флорес является свободным агентом, так как покинул «Хетафе». 58-летний тренер приводил свои команды к победам в Кубке президента ОАЭ (дважды), в Кубке португальской лиги, в Кубке лиги ОАЭ , в Лиге Европы и в Суперкубке УЕФА .

Ранее «Севилья» отправила в отставку Диего Алонсо.