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В «Севилье» опровергли слухи о том, что клуб может возглавить Абаскаль

вчера, 12:21

Директор по связям со СМИ «Севильи» Альваро Рамирес прокомментировал слухи о возможном назначении наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля главным тренером испанского клуба.

То, что Абаскаль находится в списке кандидатов на пост главного тренера «Севильи», неправда.

СМИ также сообщают, что кандидатом на пост главного тренера «Севильи» является Кике Санчес Флорес.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 23:16
Хорошо еще, что Рамирес, грязно не выругался, потому что, так оскорбить, большой европейский клуб- надо иметь большое нахальство!!!

Наверняка, агент Абаскаля живца запустил- а вдруг клюнет...
ABir
ABir
вчера в 22:30
Как он может быть кандидатом на пост тренера Севильи, если Абаскаль действующий тренер московского Спартака?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:27
Рыжего только с большой наценкой!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:26
Ещё есть Манчестер Сити, там как раз Хосеп заволновался, молвил если "требл" не возьму - уйду...
И тут же МС стал штамповать ничейки...)
Сп62
Сп62
вчера в 20:49
Остаётся либо Барселона, либо Реал.
drug01
drug01
вчера в 12:39
Верно зачем он им нужен!
112910415
112910415
вчера в 12:39
очень занят Абаскаль, не до Севильи ему !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:32
Опять, кто-то голубка пускает.
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:25
Неправда..
Абаскаль очень счастлив в Спартаке...
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:24
Было бы удивительно если бы это было на самом деле.
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