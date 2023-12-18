В «Севилье» опровергли слухи о том, что клуб может возглавить Абаскаль

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вчера, 12:21

Директор по связям со СМИ «Севильи» Альваро Рамирес прокомментировал слухи о возможном назначении наставника «Спартака» главным тренером испанского клуба.

То, что Абаскаль находится в списке кандидатов на пост главного тренера «Севильи», неправда.