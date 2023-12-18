В «Севилье» опровергли слухи о том, что клуб может возглавить Абаскаль

Директор по связям со СМИ «Севильи» Альваро Рамирес прокомментировал слухи о возможном назначении наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля главным тренером испанского клуба.
То, что Абаскаль находится в списке кандидатов на пост главного тренера «Севильи», неправда.
СМИ также сообщают, что кандидатом на пост главного тренера «Севильи» является Кике Санчес Флорес.
Наверняка, агент Абаскаля живца запустил- а вдруг клюнет...
Наверняка, агент Абаскаля живца запустил- а вдруг клюнет...
И тут же МС стал штамповать ничейки...)
И тут же МС стал штамповать ничейки...)
Абаскаль очень счастлив в Спартаке...
Абаскаль очень счастлив в Спартаке...