Бывший тренер «Челси» имеет шансы возглавить «Манчестер Юнайтед»

Экс-тренер «Челси» Грэм Поттер может стать наставником «Манчестер Юнайтед».
Ранее «дьяволы» уже интересовались этим специалистом, а после вылета из еврокубков данный вопрос стал еще более актуальным.
Сообщается, что Поттера хотел бы пригласить в команду инвестор Джим Рэтклифф, который имеет шансы приобрести часть прав на МЮ. Ранее бизнесмен планировал привести Поттера в «Ниццу», Рэтклифф владеет правами на неё.
Именно сейчас нужен тот тренер чтобы к Рэтклиффу выросло доверие.
С таким выбором тренера манкам лет 100 чего-то нужно ждать, а когда вспомнят кого нужно было взять уже будет поздно.
Именно сейчас нужен тот тренер чтобы к Рэтклиффу выросло доверие.
С таким выбором тренера манкам лет 100 чего-то нужно ждать, а когда вспомнят кого нужно было взять уже будет поздно.