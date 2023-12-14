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Бывший тренер «Челси» имеет шансы возглавить «Манчестер Юнайтед»

вчера, 11:12

Экс-тренер «Челси» Грэм Поттер может стать наставником «Манчестер Юнайтед».

Ранее «дьяволы» уже интересовались этим специалистом, а после вылета из еврокубков данный вопрос стал еще более актуальным.

Сообщается, что Поттера хотел бы пригласить в команду инвестор Джим Рэтклифф, который имеет шансы приобрести часть прав на МЮ. Ранее бизнесмен планировал привести Поттера в «Ниццу», Рэтклифф владеет правами на неё.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:45, ред.
Если и нужно было менять Хага, то в межсезонье, а не посреди чемпа. А сейчас поздняк метаться. Даже большие бабки на вакансию коуча МЮ вряд ли зароляют.
Поэтому все разговоры о личностях калибра Поттера, который как тренер Хагу и в подмётки не годится, - утопия и признаки самобичевания, которые ещё больше размазывают имидж клуба.
Вылет из ЕК - сброс груза ответственности и конец бессонным ночам голландца, ведь событие УЖЕ произошло. в этой связи, теперь надо вылить ушат холодной воды на лысину...и попытаться выдавить из себя хоть что то вразумительное в АПЛ (если не уволят, канеш.)
Ну а если уволят, то так тому и быть. Голландец должен понимать, что причин на это выше крыши.
regppxw5bsnb
regppxw5bsnb
вчера в 19:31
Да ничего не решит отставка ТенХага. Тренер это винтик (составляющий и важный, но винтик) в системе любого клуба
У МЮ главным образом проблемы в менеджменте:
- нет компетентного спортивного директора, который бы стабилизировал зарплатную политику клуба, перестав раздавать огромные лички игрокам. Структуризировал скаутинговую систему клуба. И самое главное, умел бы оперативно приобретать новичков и грамотно и с выгодой продавать ненужных игроков
- Отсутствие политики долгосрочного инвестирования в систему клуба. Стадион, тренерская база, бассейн этот долбаный, в МЮ достаточно много устаревшей инфраструктуры, которую пора обновлять
P.S. Другое дело, что ТенХаг предан своей философии (когда можно быть более гибким), ответственен за провальную летнюю физподготовку (большое количество мышечных повреждений) и ставит своих любимчиков в состав (привет Онана и Антони)
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 18:06
особенно Онане. в 6 матчах пропустить 16 мячей,да и ещё от клубов третьесортных.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 18:03
Вместо того,что бы менять тренеров,поменяйте голкипера,который забивает в свои ворота. Тогда быть может с 7-8 места на 5-6 отправитесь.На фоне Онаны даже Кариус топчик,ведь немец допустил фатальные ошибки лишь в финале ЛЧ,а так играл в принципе стабильно и не так уж много пропускал. Онана же пропускает практически в каждом матче и ещё забивает себе. На фоне камерунца испанец выглядит,как супер-мэн и человек-паук.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 16:49
Пусть Поттер на кошках тренируется. А у Рэтклифа какой-то другой есть бизнес-интерес, приносящий хорошую прибыль, МЮ же его интересует, похоже, постольку-поскольку, ради понтов.
kazakoff
kazakoff
вчера в 16:23
Каррика пускай забирает из Мидлсбро
shur
shur ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:13
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 15:45, ред.
Вначале половине команде надо дать люлей, чтобы отрабатывали свои космичекие ЗП, а не отбывать номера...
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 15:26, ред.
Кажется в МЮ назначают тренеров под впечатлением. Вот отскочил МЮ однажды от Брайтона при Поттере, ну теперь они не остановятся пока не попробуют Поттера. А то что с Челси были результаты не те что хотелось бы, манков это не волнует. А сколько Боэли потратил денег Рэтклифф тоже видимо не понимает и что из этого вышло. А вот прямо сейчас это хороший вариант для Рэтклиффа чтобы завоевать сердца манков.
Именно сейчас нужен тот тренер чтобы к Рэтклиффу выросло доверие.
С таким выбором тренера манкам лет 100 чего-то нужно ждать, а когда вспомнят кого нужно было взять уже будет поздно.
la-respect0
la-respect0
вчера в 15:14, ред.
Я думаю такому бесхребетному составу поможет только Феликс Магат))
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 14:14
Шило на мыло
112910415
112910415
вчера в 14:08
и это всё не то
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 13:34
Издевательству над клубом не видно конца.
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:05
Он и отправит Мю в шип
Roger Young
Roger Young
вчера в 12:52
Это будет большой ошибкой. Поттер не потянет это болото. Ему бы подошли клубы по меньше, например Фулхэм, Вест-Хэм или Вулверхэмптон
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:51
Гарри Поттер будет лучше смотреться на должности "наставника" чем Грэм Поттер!))
balalay
balalay
вчера в 12:49
такую новость мог придумать только адский хейтер МЮ, желающий их похоронить в низших лигах всегда чтобы не поднялись
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 12:38
МЮ точно нужен новый тренер.
DXTK
DXTK
вчера в 11:45
По моему в Англии клубами управляют идиоты.....что в Челси что в МЮ, раз ставят подобных наставников..........по мимо Поттера, можно еще и Лэмпарда позвать в МЮ..... а также можно Макларена, Ходжсона подзаработать на пенсию........ можно подождать Евро и летом пригласить Саутгейта, как раз в МЮ играет его любимый защитник Магвайер, а из Эвертона Пикфорда заберет.
Гость
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