Лунин станет основным голкипером «Реала»

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вчера, 11:49

Вратарь «Реала» и сборной Украины будет основным стражем ворот до момента выздоровления Тибо Куртуа. Главный тренер мадрицев Карло Анчелотти сделал выбор в пользу украинца. Сообщается, что у него гораздо лучший процент спасений (86), чем у его конкурента (у Кепы Аррисабалаги — 77 %). Переломным моментом, который повлиял на данный выбор, называется матч 16-го тура Ла Лиги против «Бетиса». Также Анчелотти отмечает возросшую уверенность 24-летнего голкипера.

Ранее жена Лунина заявила, что он покинет клуб, если не будет получать игровую практику.

Контракт украинца с «Реалом» действует до лета 2025 года. В текущем сезоне он провёл 8 матчей в Ла Лиге и Лиге чемпионов, пропустил 5 мячей и 4 матча отыграл «на ноль».