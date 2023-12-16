Лунин станет основным голкипером «Реала»

Вратарь «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин будет основным стражем ворот до момента выздоровления Тибо Куртуа. Главный тренер мадрицев Карло Анчелотти сделал выбор в пользу украинца. Сообщается, что у него гораздо лучший процент спасений (86), чем у его конкурента (у Кепы Аррисабалаги — 77 %). Переломным моментом, который повлиял на данный выбор, называется матч 16-го тура Ла Лиги против «Бетиса». Также Анчелотти отмечает возросшую уверенность 24-летнего голкипера.
Ранее жена Лунина заявила, что он покинет клуб, если не будет получать игровую практику.
Контракт украинца с «Реалом» действует до лета 2025 года. В текущем сезоне он провёл 8 матчей в Ла Лиге и Лиге чемпионов, пропустил 5 мячей и 4 матча отыграл «на ноль».
Непонятно каким будет Тибо и как долго будет возвращать форму и главное - вернет ли?
Кепа хорош. Я бы не сказал что он плох. Даже наоборот, часто выручает.
Лунин тоже бодрячком стал. Поувереннее играет уж точно.
Шестой год полирует скамейку вместо развития. Надо было в клуб попроще идти, из какого-нибудь Айнтрахта уже перешёл бы в тот же Реал основным
Непонятно каким будет Тибо и как долго будет возвращать форму и главное - вернет ли?
Кепа хорош. Я бы не сказал что он плох. Даже наоборот, часто выручает.
Лунин тоже бодрячком стал. Поувереннее играет уж точно.
Шестой год полирует скамейку вместо развития. Надо было в клуб попроще идти, из какого-нибудь Айнтрахта уже перешёл бы в тот же Реал основным