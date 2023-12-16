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Лунин станет основным голкипером «Реала»

вчера, 11:49

Вратарь «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин будет основным стражем ворот до момента выздоровления Тибо Куртуа. Главный тренер мадрицев Карло Анчелотти сделал выбор в пользу украинца. Сообщается, что у него гораздо лучший процент спасений (86), чем у его конкурента (у Кепы Аррисабалаги — 77 %). Переломным моментом, который повлиял на данный выбор, называется матч 16-го тура Ла Лиги против «Бетиса». Также Анчелотти отмечает возросшую уверенность 24-летнего голкипера.

Ранее жена Лунина заявила, что он покинет клуб, если не будет получать игровую практику.

Контракт украинца с «Реалом» действует до лета 2025 года. В текущем сезоне он провёл 8 матчей в Ла Лиге и Лиге чемпионов, пропустил 5 мячей и 4 матча отыграл «на ноль».

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Все комментарии
kf2twurzyqwp
kf2twurzyqwp
сегодня в 12:02, ред.
Жена Лунина зашла к Анчелотти или как Лунин стал оснавным )
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:21
Успехов Андрею с Реалом!!!
c8dat5h6ca5n
c8dat5h6ca5n
вчера в 17:14
Посмотрим чё как. Щас Куртуа вернется и приедтся думать что делать.
Непонятно каким будет Тибо и как долго будет возвращать форму и главное - вернет ли?
Кепа хорош. Я бы не сказал что он плох. Даже наоборот, часто выручает.
Лунин тоже бодрячком стал. Поувереннее играет уж точно.
Шестой год полирует скамейку вместо развития. Надо было в клуб попроще идти, из какого-нибудь Айнтрахта уже перешёл бы в тот же Реал основным
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ shur (раскрыть)
вчера в 16:45
"Андрей Лунин будет основным стражем ворот до момента выздоровления Тибо Куртуа"
shur
shur
вчера в 16:44, ред.
...Реал без Тибо, как Бавария без Нойера, о чём вы ты говорите...?!
Roger Young
Roger Young
вчера в 12:00
Отличная новость, давно наблюдаю за Луниным и вижу потенциал. Аренду Кепы можно было в принципе не проводить
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:53
С каких пор жёны что то могут заявлять...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:52
В реале спугались жену Лунина)))
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