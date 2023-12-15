Определился соперник «Манчестер Сити» по полуфиналу Клубного ЧМ

«Урава Рэд Даймондс» обыграл «Леон» в матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира (1:0).
Японский клуб в полуфинале турнира встретится с «Манчестер Сити».
Клубный ЧМ проходит в Саудовской Аравии с 12 по 22 декабря.
|Леон0 : 1Урава Рэд Даймондс
|Матч завершен
«Урава Рэд Даймондс» обыграл «Леон» в матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира (1:0).
Японский клуб в полуфинале турнира встретится с «Манчестер Сити».
Клубный ЧМ проходит в Саудовской Аравии с 12 по 22 декабря.
Победитель КЧМ получает официальное звания лучшего клуба мира и МС первый раз удостоился попытаться таким стать за всю свою историю. И не известно когда у МС выпадет второй шанс.
И ты до сих пор будешь утверждать, что этот турнир не важен для МС?
Если да, то смысла с тобой нет по этому поводу общаться. Хорошо, что в МС не думают так как ты.
Победитель КЧМ получает официальное звания лучшего клуба мира и МС первый раз удостоился попытаться таким стать за всю свою историю. И не известно когда у МС выпадет второй шанс.
И ты до сих пор будешь утверждать, что этот турнир не важен для МС?
Если да, то смысла с тобой нет по этому поводу общаться. Хорошо, что в МС не думают так как ты.
КЧМ не представляет интерес? Кому, вам лично?
Почему вы это решили за МС?
КЧМ даёт звания лучшего клуба мира и право получить его МС выпало первый раз и для них это очень важно, как собственно для любого клуба из Европы, что и доказывали все предыдущие розыгрыши.
КЧМ не представляет интерес? Кому, вам лично?
Почему вы это решили за МС?
КЧМ даёт звания лучшего клуба мира и право получить его МС выпало первый раз и для них это очень важно, как собственно для любого клуба из Европы, что и доказывали все предыдущие розыгрыши.