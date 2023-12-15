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Определился соперник «Манчестер Сити» по полуфиналу Клубного ЧМ

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Байкал-38
Байкал-38 ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 06:08
Да и самое главное.
Победитель КЧМ получает официальное звания лучшего клуба мира и МС первый раз удостоился попытаться таким стать за всю свою историю. И не известно когда у МС выпадет второй шанс.
И ты до сих пор будешь утверждать, что этот турнир не важен для МС?
Если да, то смысла с тобой нет по этому поводу общаться. Хорошо, что в МС не думают так как ты.
Байкал-38
Байкал-38 ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 05:42
Прошлый сезон вспомни особенно отрыв Арсенала и что в итоге получилось?
DXTK
DXTK ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 23:11
Лучше посмотри как они в чемпионате играют в последнее время они никого не смогли обыграть из тОП 5...... проигрыш Арсеналу и Астон вилле, ничьи с Тоттенхэмом и Ливерпулем, да даже Челси нынешний не смог ли обыграть пропустили 4 гола........... не все в порядке у них. Плюс если какой нибудь Родри на этом турнире получит травму и сядет рядом с де Брюйне...... посморим как это скажется на их игре........
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:45
Определился он или нет - не важно, а важно то, что МС уже клубный чемпион мира ( с вероятностью 99,9).
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:30
Манчестер Сити по-любому должен обыграть их, а потом выиграть в финале.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ НЕ ЭГО И С Т (раскрыть)
вчера в 21:59
Переиграет себя )
Байкал-38
Байкал-38 ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 21:34
По такой логике МС и на ЛЧ должны забить или наоборот ради второй победы подряд в ЛЧ забить на АПЛ.
КЧМ не представляет интерес? Кому, вам лично?
Почему вы это решили за МС?
КЧМ даёт звания лучшего клуба мира и право получить его МС выпало первый раз и для них это очень важно, как собственно для любого клуба из Европы, что и доказывали все предыдущие розыгрыши.
DXTK
DXTK
вчера в 21:18
На месте Гвардиолы я бы на турнир взял бы запасных и резервистов, а основным дал бы отдохнуть, мне кажется данный кубок не представляет интереса, а вот в АПЛ шанс взять 4 титул подряд не каждый раз выпадает. Силы надо экономит на более значимые трофеи.
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:54
Можно выпускать третий состав у МС....
kb2bqq8at97t
kb2bqq8at97t
вчера в 20:22
У Сити там соперников нет,фаворит явный
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 20:15
Меня сейчас больше интересует арабский клуб.
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 20:00
Пеп что-нибудь придумает, чтобы обыграть их.. А-ха-ха-ха.. 😀
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:53
На этом выступление Урава Рэд Даймондс закончится.
Elliada
Elliada
вчера в 19:48
Для Сити неважно кто соперник. Ладно, пусть будут японцы.
Байкал-38
Байкал-38 ответ sova147 (раскрыть)
вчера в 19:46
Не приехать на матч?
sova147
sova147
вчера в 19:45
Японский клуб может приподнести сюрприз
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