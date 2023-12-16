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«Реал» и «Барса» хотят создать Суперлигу, чтобы получить по 1 млрд евро

вчера, 11:16

Президент «Реала» Флорентино Перес обсуждает создание нового «открытого» формата Суперлиги.

В турнире могут принимать участие 60 клубов, которые будут разделены на 3 дивизиона. Матчи будут проходить вместо игр Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Реал» и «Барселона» получат по 1 млрд евро как единственные клубы-учредители Суперлиги.

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Все комментарии
амурец
амурец ответ Agamaga_ (раскрыть)
сегодня в 12:44
    Agamaga_
    Agamaga_ ответ амурец (раскрыть)
    сегодня в 12:33
    Победы Барселоны связаны с его силой. Лучше стоит разобраться в страных победах сливочных.
    амурец
    амурец ответ Agamaga_ (раскрыть)
    сегодня в 01:34
    Победы Барселоны с ним связаны
    Agamaga_
    Agamaga_ ответ амурец (раскрыть)
    вчера в 21:49
    То есть все провалы сливочных связаны с Негейрой?
    АРМЕЕЦ__06
    АРМЕЕЦ__06
    вчера в 19:25
    Многие говорят что не интересно смотреть такие матчи как мити цревна заезда но когда сити реал барса и другие топы будут постоянно играть между собой то таких матчей меньше будут ждать. Все хорошее всегда приедается. Поэтому я против супер лиги где все топ команд
    Agamaga_
    Agamaga_
    вчера в 17:47
    Вполне реалистично! Долой новые форматы ЛЧ. Кому нужны такие турниры как лига Европы, лига конференций?
    Суперлига давно назрела, но никто не может начать это дело, возглавить. Могут только большие топ клубы в сговоре и только вместе.
    Я изначально был ЗА!
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 15:03
    Постановка это всё, чтоб встряхнуть УЕФА. Изначально, всё было спланировано. Моё мнение.
    112910415
    112910415
    вчера в 14:41
    не будет им поддержки, а противодействие - непременно !
    Indzaghi
    Indzaghi
    вчера в 13:53
    До тех пор , пока бюрократы УЕФА не войдут в долю , Пересу ничего не светит с Суперлигой.
    Imrebellion
    Imrebellion
    вчера в 13:43
    У людей совсем беда с логистикой. 60 команд - ок, 3 группы по 20. Сколько игр тут по вашему расчету?? 19, если без ответа?? Уверены что сами Реал с Барсой согласятся на матчи сезона не в своем поле?? Допустим, и тут разобрались.
    По миллиарду учредителям, а по сколько остальным приглашенным?? За "спасибо" согласятся поучаствовать в турнире соперников?? Кто бы ни вложил столько денег, он потребует профильного дохода - а значит, будут отрабатывать сполна целый год в перелётах на разных странах в середине недели.
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 13:34
    Надоел уже этот клоун Перес со своей утопией суперлигой.
    Хотят они, так почему не делают? А потому что знают, что Реал и Барса просто исчезнут с футбольной карты мира, вот поэтому и не будет никогда этой суперлиги.

    Нет я не говорю, что УЕФА хорошие, они тоже превратили из еврокубков цирк.
    Даже одно то, что лигу чемпионов теоретически может выиграть клуб, который никогда не был чемпионом, уже говорит о многом.

    Всех интересуют только деньги и только деньги.
    А помните такой турнир как кубок чемпионов? Он был до ЛЧ.
    Вот туда мог попасть только чемпион страны, а не 5-6 место в чемпионате.
    Да было одно исключение, но только для победителя прошлого розыгрыша.

    А чем суперлига будет лучше нынешней ЛЧ?
    На ничем она лучше не будет, деньги будет загребать Реал и Барса как первоисточники, вот поэтому они и бьют копытом, так как они уже на грани финансового краха.
    Они хотят сделать закрытый клуб для избранных, а другой футбол в Европе пусть выживает как хочет. Это нормально?

    Сюда же хочу добавить ещё и о ЧЕ.
    Если раньше надо было добыть путёвку, что бы поехать на финальный турнир, то теперь надо постараться не обкакаться, так как по сути на финальный турнир едет каждая вторая команда. А в будующем после отбора наверное все команды будут попадать в финальный турнир и всё ради чего? Ради денег.
    Так, что пора чистить футбол и возвращаться с схемам 20 века.
    Garrincha58
    Garrincha58
    вчера в 13:17
    играйте друг против друга в сезоне 10 или 12 эльклассико с разъездами по всему миру начните с Китая Японии Америки и естественно в СА Катаре и соберёте миллиардное состояние можете летом и к нам заехать в Лужники думаю аншлаг точно будет даже с ценой билетов по 10-20 тыс у нас стадион заполнится
    Elliada
    Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 12:57
    Прочитай внимательно. 60 клубов!!!!! Зачем нужна такая "ЛЧ", если уже сейчас критикуют ЛЧ за команды, типа Црвены Звезды. Перес просто хочет, чтобы деньги текли в его карман и как основатель будет иметь преимущество.
    амурец
    амурец
    вчера в 12:51
    Название то супер лига, ладно Реал, а для Барселоны супер без Негейры неприемлимо
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 12:43
    Ради денег можно перейти в арабскую собственность.
    Tex
    Tex
    вчера в 12:36
    Вместо одних бюрократов-махинаторов который портят футбол, хотят встроится точно такие же... Если первый заход провалился, там хоть интерес большего колличества топов был, то этот и подавно
    minai
    minai
    вчера в 12:18
    Какая-то хрень. И та из-за денег.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 12:10
    Реал с Барсой решили не плохо подзаработать, но навряд ли у них что то получится. ФИФА не согласится.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 12:01
    Не ещё один турнир, а единый турнир взамен ЛЧ и шушеры, которую развел словенский мошенник.
    ОПС
    ОПС
    вчера в 11:58
    Вилами на воде все это. Хотя... УЕФА будет против и на санкции не поскупится, но турнир коммерческий и пока не понятно, что из этого получится. И еще, а если УЕФА и ФИФА не причем, может и нашим удастся туда проникнуть.Но тоже не очень верится.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 11:45
    Сейчас, когда и так много турниров и, соответственно, игр, еще один турнир не нужен. Футболисты просто умрут на поле. Конечно, Перес пытается это решить, изменив формат матчей (тайм по 30 минут), но даже это не поможет. В погоне за деньгами всё меньше остается футбола.
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 11:38
    Вони будет много, и снова им не дадут это сделать
    НЕ ЭГО И С Т
    НЕ ЭГО И С Т
    вчера в 11:37
    Перес неглуп.. В жизни надо периодически что-то менять.. ЛЧ уже приелась всем.. Матчи "МС - Янг Бойзы" уже давно никому неинтересны..
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 11:18
    Давно пора создать свою лигу
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