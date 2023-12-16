«Реал» и «Барса» хотят создать Суперлигу, чтобы получить по 1 млрд евро

Президент «Реала» Флорентино Перес обсуждает создание нового «открытого» формата Суперлиги.
В турнире могут принимать участие 60 клубов, которые будут разделены на 3 дивизиона. Матчи будут проходить вместо игр Лиги чемпионов и Лиги Европы.
«Реал» и «Барселона» получат по 1 млрд евро как единственные клубы-учредители Суперлиги.
Хотят они, так почему не делают? А потому что знают, что Реал и Барса просто исчезнут с футбольной карты мира, вот поэтому и не будет никогда этой суперлиги.
Нет я не говорю, что УЕФА хорошие, они тоже превратили из еврокубков цирк.
Даже одно то, что лигу чемпионов теоретически может выиграть клуб, который никогда не был чемпионом, уже говорит о многом.
Всех интересуют только деньги и только деньги.
А помните такой турнир как кубок чемпионов? Он был до ЛЧ.
Вот туда мог попасть только чемпион страны, а не 5-6 место в чемпионате.
Да было одно исключение, но только для победителя прошлого розыгрыша.
А чем суперлига будет лучше нынешней ЛЧ?
На ничем она лучше не будет, деньги будет загребать Реал и Барса как первоисточники, вот поэтому они и бьют копытом, так как они уже на грани финансового краха.
Они хотят сделать закрытый клуб для избранных, а другой футбол в Европе пусть выживает как хочет. Это нормально?
Сюда же хочу добавить ещё и о ЧЕ.
Если раньше надо было добыть путёвку, что бы поехать на финальный турнир, то теперь надо постараться не обкакаться, так как по сути на финальный турнир едет каждая вторая команда. А в будующем после отбора наверное все команды будут попадать в финальный турнир и всё ради чего? Ради денег.
Так, что пора чистить футбол и возвращаться с схемам 20 века.
Хотят они, так почему не делают? А потому что знают, что Реал и Барса просто исчезнут с футбольной карты мира, вот поэтому и не будет никогда этой суперлиги.
Нет я не говорю, что УЕФА хорошие, они тоже превратили из еврокубков цирк.
Даже одно то, что лигу чемпионов теоретически может выиграть клуб, который никогда не был чемпионом, уже говорит о многом.
Всех интересуют только деньги и только деньги.
А помните такой турнир как кубок чемпионов? Он был до ЛЧ.
Вот туда мог попасть только чемпион страны, а не 5-6 место в чемпионате.
Да было одно исключение, но только для победителя прошлого розыгрыша.
А чем суперлига будет лучше нынешней ЛЧ?
На ничем она лучше не будет, деньги будет загребать Реал и Барса как первоисточники, вот поэтому они и бьют копытом, так как они уже на грани финансового краха.
Они хотят сделать закрытый клуб для избранных, а другой футбол в Европе пусть выживает как хочет. Это нормально?
Сюда же хочу добавить ещё и о ЧЕ.
Если раньше надо было добыть путёвку, что бы поехать на финальный турнир, то теперь надо постараться не обкакаться, так как по сути на финальный турнир едет каждая вторая команда. А в будующем после отбора наверное все команды будут попадать в финальный турнир и всё ради чего? Ради денег.
Так, что пора чистить футбол и возвращаться с схемам 20 века.
По миллиарду учредителям, а по сколько остальным приглашенным?? За "спасибо" согласятся поучаствовать в турнире соперников?? Кто бы ни вложил столько денег, он потребует профильного дохода - а значит, будут отрабатывать сполна целый год в перелётах на разных странах в середине недели.
По миллиарду учредителям, а по сколько остальным приглашенным?? За "спасибо" согласятся поучаствовать в турнире соперников?? Кто бы ни вложил столько денег, он потребует профильного дохода - а значит, будут отрабатывать сполна целый год в перелётах на разных странах в середине недели.