«Реал» и «Барса» хотят создать Суперлигу, чтобы получить по 1 млрд евро

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вчера, 11:16

Президент «Реала» обсуждает создание нового «открытого» формата Суперлиги.

В турнире могут принимать участие 60 клубов, которые будут разделены на 3 дивизиона. Матчи будут проходить вместо игр Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Реал» и «Барселона» получат по 1 млрд евро как единственные клубы-учредители Суперлиги.