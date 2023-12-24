У Моуриньо и Кварацхелии произошла перепалка

1703404798

сегодня, 10:59

Между главным тренером «Ромы» и нападающими «Наполи» и произошла перепалка во время очного матча 17-го тура Серии А.

Сначала наставник римской команды потребовал «уважения» от футболистов, а затем у него состоялся эмоциональный разговор с грузинским вингером. Через некоторое время Моуриньо обхватил обеими руками лицо Хвичи и продолжил разговор, дав игроку несколько советов.