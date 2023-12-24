У Моуриньо и Кварацхелии произошла перепалка

Между главным тренером «Ромы» Жозе Моуриньо и нападающими «Наполи» Хвичей Кварацхелией и Виктором Осимхеном произошла перепалка во время очного матча 17-го тура Серии А.
Сначала наставник римской команды потребовал «уважения» от футболистов, а затем у него состоялся эмоциональный разговор с грузинским вингером. Через некоторое время Моуриньо обхватил обеими руками лицо Хвичи и продолжил разговор, дав игроку несколько советов.
Талантливый грузин, я думаю это оценил и слово конфликт здесь не уместно.
Покричали, успокоились, поговорили - всё как у мужиков. Нормальная - рабочая ситуация.
Талантливый грузин, я думаю это оценил и слово конфликт здесь не уместно.
Покричали, успокоились, поговорили - всё как у мужиков. Нормальная - рабочая ситуация.