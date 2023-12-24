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У Моуриньо и Кварацхелии произошла перепалка

сегодня, 10:59
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Между главным тренером «Ромы» Жозе Моуриньо и нападающими «Наполи» Хвичей Кварацхелией и Виктором Осимхеном произошла перепалка во время очного матча 17-го тура Серии А.

Сначала наставник римской команды потребовал «уважения» от футболистов, а затем у него состоялся эмоциональный разговор с грузинским вингером. Через некоторое время Моуриньо обхватил обеими руками лицо Хвичи и продолжил разговор, дав игроку несколько советов.

У Моуриньо и Кварацхелии произошла перепалка У Моуриньо и Кварацхелии произошла перепалка

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Перевод с football-italia.net Фото: Аккаунт «CARTER7ii» в соцсети «X»
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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:13, ред.
Объятия Моуриньо и само внимание Особенного - великая честь для Хвичи.
Талантливый грузин, я думаю это оценил и слово конфликт здесь не уместно.
Покричали, успокоились, поговорили - всё как у мужиков. Нормальная - рабочая ситуация.
Capral
Capral ответ la-respect0 (раскрыть)
сегодня в 12:05
И даже не убитая ПЛ России...
la-respect0
la-respect0
сегодня в 12:03
Каким бы Моур ни был , но "Кварадонна" ( испанский стыд охватывает) должен уважать такого тренера , всё-таки это не чемпионат Грузии , где ты был звездой ))
Capral
Capral
сегодня в 11:55
То что Маур известный провокатор история старая. Хватать за ухо тренера соперника он умеет. А вот в данном случае, что произошло, хотелось бы разобраться. Впрочем, одно, уже очевидно: несостоявшаяся мнимая звезда, видимо, от игрового бессилия и бездарности, начал провоцировать известного тренера, за что и получил конфликт. Ну, ещё бы- сам Марадона вчера был на поле, а тут, какой-то Маур с кучей трофеев и признаний ему замечания делал...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 11:34
Я уж подумал, что Моур Рубиалеса косплеит)
a-league
a-league
сегодня в 11:19, ред.
В матче 1/8 ЛЕ 2017 между Ростовом и МЮ точно также спровоцировал Калачёва на ЖК и потом не скрывал своей радости, что Тимофей не будет играть в ответной игре в Лондоне. Моур - посредственный тренеришко и "гнилой" человек
Сп62
Сп62
сегодня в 11:15
Через чур скудная и отрывочная информация. Трудно по ней делать какие-то выводы.
adekvat
adekvat ответ a-league (раскрыть)
сегодня в 11:09
Может на пользу советы пойдут.
a-league
a-league
сегодня в 11:04
Моур ещё тот козёл-провокатор
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