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За Суперлигу только один клуб, кроме организаторов. В АПЛ анонсировали снятие 30 очков с нарушителей

вчера, 13:00
Лапорта и Перес

На первых порах европейцы сохраняют единство.

Уже привычно много шума вокруг идеи с созданием Суперлиги. Вдохновители проекта успели даже представить формат турнира (подробнее – здесь). Но, несмотря на решение суда ЕС о законности Суперлиги, у неё всё ещё достаточно противников.

«Барселона» и «Реал» — организаторы

Поднять революционную волну решились президенты «Барсы» и «Реала» Жоан Лапорта и Флорентино Перес. Оно и неудивительно. У каталонцев и «сливочных» великая история побед – но это не английские гранды с их миллионными доходами. Таких ресурсов у испанских топов нет – а при огромных тратах одних и кризисе других сошёлся интерес в притоке новых денег.

Решение суда их безусловно порадовало. Полемику вокруг турнира сразу приправили идейными лозунгами – вот, что отметил гендиректор Суперлиги Бернд Райхарт:

Мы завоевали право на конкуренцию. С монополией УЕФА покончено. Футбол стал свободным. Клубы теперь свободны от угрозы санкций и могут сами определять свое будущее.

«Наполи» готов помочь

Публично никто не рискует поддержать проект. Лишь из инсайдов известно, что среди согласных с испанскими грандами – «Наполи». Президент клуба Аурелио Де Лаурентис воспринял новость о решении суда положительно – функционер готов вступить в диалог, чтобы совместно развивать проект.

Для неаполитанцев есть резон так действовать – клуб хочет стать серьёзной силой в Европе или как минимум не растерять действующий костяк. Для этого нужны ресурсы и влияние. Только вот примеров, когда вспыхнувший коллектив не затух в течение пары лет, ничтожно мало. Происходящее с «Аяксом» — ярчайшее подтверждение.

В Италии против – «Интер» и «Рома»

Другой точки зрения придерживаются «Интер» и «Рома». Важную деталь в своём заявлении затронули римляне:

Клуб никоим образом не поддерживает какой-либо проект так называемой Суперлиги, который представлял бы собой неприемлемую атаку на важность национальных лиг и основы европейского футбола.

«Рома» считает, что будущее благополучие европейского футбола может быть обеспечено только благодаря совместной работе клубов в рамках ECA в тесном партнерстве с УЕФА и ФИФА.

С принципами отбора в еврокубки всё ясно. Есть зоны ЛЧ, ЛЕ, ЛК – клубы отбираются по спортивному принципу в национальных первенствах. Суперлига же – в отрыве от годами выработанной системы, плюс спортивным принципом частично готовы пожертвовать в пользу громких вывесок. Откуда тогда браться феноменам, как «Аякс» в сезоне-18/19, «Интер» с «Наполи» и «Миланом» в прошлом розыгрыше и «Сосьедад» — в текущем?

Как и лучшие клубы европейских топ-чемпионатов

Успел накопиться приличный список тех, кто выступил против. Сначала пройдёмся по клубам.

Больше всего – представителей АПЛ и Ла Лиги. Среди испанцев – «Атлетико», «Севилья», «Валенсия» и «Вильярреал». Среди англичан – «Юнайтед», «Ман Сити», «Тоттенхэм» и «Челси».

«Матрасники» отметили, что УЕФА и не был монополистом – Суперлига же нужна только «Реалу» и «Барсе».

«Горожане» были против проекта ещё в момент, когда о нём только зашла речь – и теперь отметили, что с того времени позиция никак не изменилась.

По логике вещей, молчаливым согласием могли бы ограничиться «аристократы», «манкунианцы» и «шпоры». У всех не идут дела в текущем сезоне, у МЮ вообще стабильно туманные перспективы – а Лапорта с Пересом щедро подарили бы им место в Звёздной или Золотой лигах. Но все остались верны проверенной временем системе.

Выступили некоторые представители лиг

Если говорить о единой футбольной системе, её сторонники должны показать единство – не только клубы и УЕФА (представители Суперлиги настроены бороться с сопротивлением). Представители чемпионатов тоже. Первым стало заявление в официальных аккаунтах Ла Лиги:

Сегодня, как никогда, мы вновь заявляем, что Суперлига – эгоистичная и элитарная модель. Все, что не является полностью открытым, с прямым доступом только через внутренние лиги, сезон за сезоном, является закрытым форматом. Европейский футбол уже высказался.

Позднее с поддержкой в адрес УЕФА выступило Объединение европейских клубов (UEC) – организация поддерживает команды, не входящие в элиту европейского футбола.

В Федерации футбола Италии отметили, что выбор должен быть чётким, поскольку играть в нескольких турнирах от разных организаций немыслимо. Одно дело, когда речь об устоявшихся розыгрышах чемпионата и Кубка на внутренней арене и еврокубках на международной. Даже так кто-то не выдерживает нагрузки. А если добавится ещё один требующий затрат турнир?

Немецкая футбольная лига в своём комментарии лаконична:

DFL полностью поддерживает европейскую спортивную модель и выступает против соревнований, не имеющих отношения к ассоциациям и лигам. Мы прокомментируем решение более подробно, как только сможем оценить его полностью.

В Великобритании решают вопрос по-своему

С АПЛ ситуация иная – на Великобританию европейское законодательство не распространяется, поэтому лиге придётся наводить порядок своими руками. В Министерстве спорта страны уже выступили с заявлением – отмечается, что создание Суперлиги осуждают все болельщики, клубы и правительство. И вместе с тем анонсировано создание законопроекта, который не позволит командам участвовать в таких турнирах.

По последним данным, в АПЛ к клубам-нарушителям будут применять санкции – снимут 30 очков и выпишут штраф на 29 миллионов евро. Отсюда и единство грандов.

mtarasov_96
АВТОР
Максим Тарасов
Оценочные суждения
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Оценочные суждения
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Источник: Soccer.RuФото: Твиттер ФК «Реал»
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Все комментарии
всё продинамил
всё продинамил ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 20:23
Да ладно!..Так прямо ни одной?!
pomor45
pomor45 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 19:54
Болельщиков опрашивать не надо. Достаточно обратиться к прикормленным руководителям многочисленных Ассоциаций, которые этим болельщикам насоздавали. Кто будет интересоваться мнением баранов, если есть пастух, который гонит их туда, куда ему надо?
pomor45
pomor45 ответ НЕ ЭГО И С Т (раскрыть)
вчера в 19:49
Отказались потому, что синица в руке, которую даёт УЕФА, лучше журавля в небе, которого сулит Перес. Но как только первые получат обещанного журавля, сразу всё поменяется и сработает эффект финансовой пирамиды - от желающих разжиться на халяву не будет отбоя. Потом, как обычно, наступит облом и каждому достанется своё. УЕФА и ФИФА в этом процессе рискуют потерять существенную часть финансовых потоков. Временно, пока пирамида держится, или навсегда, если возникнет новая система стрижки баранов, это будем посмотреть. Футбол - это мир денег, а деньги - это вотчина Сатаны. Что же тут ждать? Тут надо душу сберечь, но это уже к Богу, а противоборствующие стороны пока на поле Сатаны играют.
pomor45
pomor45 ответ Stalker-ato (раскрыть)
вчера в 19:27
Желающих нет, так что же так волноваться? Если нет желающих смотреть кино, то и показывать его не будут.
pomor45
pomor45
вчера в 19:25
А если добавится ещё один требующий затрат турнир?
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Кто вас туда загоняет? И, более того, кто вас туда возьмёт?

DFL: Мы прокомментируем решение более подробно, как только сможем оценить его полностью.
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Вот, когда оценишь, если сможешь, тогда и варежку раскрывай.

Англичане, как всюду, каждой бочке затычка, даже там, где их это не касается

Вообще, весьма любопытная ситуация. Во все глотки кричат, что идея дохлая, провальная, никому не нужная, но взволновались так, будто для них настаёт час Х. Занимайтесь спокойно своим делом, которое считаете проверенным и надёжным, а новаторам дайте спрыгнуть со скалы, если им так хочется. Если они разобьются, так, ведь, этого вам и надо. Порадуетесь втайне, а публично, чисто по европейски, прольёте скупую слезу и выразите соболезнование родственникам.
112910415
112910415
вчера в 19:07
а ведь это всё только начало !
ну, начало второй серии
Интерес
Интерес
вчера в 19:00
Пусть они сожрут друг-друга,двуличные.И слезинки не пророню.
DXTK
DXTK
вчера в 17:13
Ман Сити скажем мог бы вступить в суперлигу, ну 30 очков сняли, из АПЛ все равно не вылетят, так как они набирают в среднем 80-90 баллов, а 29 млн. штраф это копейки. Единственная что их может удержать от вступления в супер лигу, это то что против них введут санкции и напомня о 115 нарушений, и могут лишить титулов и кубков. Если так посмотреть то это чисто воды шантаж со стороны ФА и Минестерства спорта Англии.
Когда было в первый раз объявленно о создании суперлиги то помниться 6 английских клубов готовы были первыми туда вступить среди них были МС, МЮ, Ливерпуль, Арсенал, Челси и Тоттенхэм, но после того как на них методично надавили решили откреститься, ну потому что струсили. Итальянцы Юве, Милан и Интер тоже помоему были в списке, единственные кто были тогда против из грандов это Бавария и ПСЖ.
Stalker-ato
Stalker-ato ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:34
ключевое по средствам, а не в кредит, да сейчас БД не сильно молодой состав но лига чемпионов дала возможность заработать, и ПСВ могут пройти а это ещё деньги, а молодежь подрастет,вот что то а с молодежью БД умеет работать.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Stalker-ato (раскрыть)
вчера в 16:11
Так они не живут по средствам, а выживают, продавая игроков, и это не так просто, посмотри на нынешний Дортмунд, там одни ветераны, уже и молодёжи нет толком, продавать некого, куда они придут?
Stalker-ato
Stalker-ato ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:06
К примеру, что Бундеслига какой то проходной чемпионат и мало интересный? вроде нет, мало того в Бундеслиги полно команд которые и живут по средствам и мало того получают прибыль и на евроарене обыгрывают всякие мешки.
Конечно Реалу и Барселоне хочется решить свои фин проблемы за чужой счёт(вариант жить по своим средствам оба клуба даже не рассматривают), вот только, что нет желающих в их суперлиге играть.
Найманчик
Найманчик ответ НЕ ЭГО И С Т (раскрыть)
вчера в 15:14
Я и говорю перес и оргнизаторы не дураки они сделают так как надо и все клубы которые отказываются прибегут
Найманчик
Найманчик
вчера в 15:13
Я уверен Перес не дурак и не колун он давно это задумал. Теперь когда выйграл суды он начнет потихоньку организовывать и те клубы которые сейчас против типо атл, мю, мс, пс как миленькие прибегут потому как там огромные бабки! Они сейчас отнекиваются лишь потому что на них давят а так они будут участвовать когда надо будет.
Incredulous
Incredulous
вчера в 15:02, ред.
"...По последним данным, в АПЛ к клубам-нарушителям будут применять санкции – снимут 30 очков и выпишут штраф на 29 миллионов евро..."

Это "демократия" по-европейски, если кто не знал.


"...В Министерстве спорта страны уже выступили с заявлением – отмечается, что создание Суперлиги осуждают все болельщики, клубы и правительство..."

А я вот что-то не помню, чтобы проводился опрос среди болельщиков. И как-то все забыли, что при первом заявлении Переса о Суперлиге, все английские гранды согласились на участие в проекте, и лишь после угроз и ультиматумов со стороны Федерации футбола и УЕФА, резко изменили своё мнение и отказались. Это, если что, ещё один инструмент европейской "демократии".
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 14:32, ред.
Перес не дурак.. Первое, что он сделал, затеяв всё это - просчитал ходы УЕФА наперёд.. Чеферин пока выглядит дураком.. Возможно пока.. Большинство клубов отказались от СЛ.. Но в начале большое кол-во было за СЛ.. Это потом, после угроз Чеферина - почти все дали заднюю.. Стоит УЕФА дать слабину - и все опять "вернуться" к Пересу.. Посмотрим - чья возьмёт.. Деньги Перес нашёл.. В этом деле они главные.. Теперь и закон на его стороне.. У Чеферина в рукаве только один козырь - запугивание и исключение из ЛЧ и УЕФА.. Козырь - так себе.. ФИФА вроде не против УЕФА .. Но у неё свои интересы.. А со стороны ещё наблюдают за этой "схваткой" сауды и их нефтедоллары.. Чью сторону они выберут?.. Это тоже важно.. Просчитал ли это Перес?.. В любом случае важно будет то, кто в ближайшее время нанесёт мощный "удар", который может всё решить.. И принцип домино никто не отменял..
4mb88bdvh3n3
4mb88bdvh3n3
вчера в 14:10
Грязная игра пошла в ход...
Байкал-38.
Байкал-38. ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:10, ред.
Ну здесь вы не правы, просто Пари НН пожалуй реальный кандидат на вступление в эту суперлигу.
И это сейчас не юмор, а реальный взгляд на ситуацию.
Перес может набрать только из низших лиг и команд, которым ничего не светит, но чисто понтанутся охота.
Тут скорее всего больше подходит тема про Переса, где он в захудалом городке у дворника про невест спрашивает. Так же будет клубы искать.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:54
А как же Пари НН? Они тоже не против))
112910415
112910415
вчера в 13:39
заговорщики - энтузиасты продолжат работу,
вербуя неустойчивых в свои ряды,
обещая огромные прибыли ...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:38
Что там мусолить, везде свои интересы, "Реал" и "Барселона" хотят остаться грандами, у АПЛ своя Суперлига, которая и так почти все возможные деньги собирает с мировых болельщиков и они делиться не хотят, более мелкие европейские клубы скорее совсем своего мнения не имеют, потому что они не представляют таких величин, как "Реал" и "Барселона", их могут минимум оштрафовать и т.п.
Гость
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