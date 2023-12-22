За Суперлигу только один клуб, кроме организаторов. В АПЛ анонсировали снятие 30 очков с нарушителей

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вчера, 13:00

На первых порах европейцы сохраняют единство.

Уже привычно много шума вокруг идеи с созданием Суперлиги. Вдохновители проекта успели даже представить формат турнира (подробнее – здесь). Но, несмотря на решение суда ЕС о законности Суперлиги, у неё всё ещё достаточно противников.

«Барселона» и «Реал» — организаторы

Поднять революционную волну решились президенты «Барсы» и «Реала» Жоан Лапорта и Флорентино Перес. Оно и неудивительно. У каталонцев и «сливочных» великая история побед – но это не английские гранды с их миллионными доходами. Таких ресурсов у испанских топов нет – а при огромных тратах одних и кризисе других сошёлся интерес в притоке новых денег.

Решение суда их безусловно порадовало. Полемику вокруг турнира сразу приправили идейными лозунгами – вот, что отметил гендиректор Суперлиги Бернд Райхарт:

Мы завоевали право на конкуренцию. С монополией УЕФА покончено. Футбол стал свободным. Клубы теперь свободны от угрозы санкций и могут сами определять свое будущее.

«Наполи» готов помочь

Публично никто не рискует поддержать проект. Лишь из инсайдов известно, что среди согласных с испанскими грандами – «Наполи». Президент клуба Аурелио Де Лаурентис воспринял новость о решении суда положительно – функционер готов вступить в диалог, чтобы совместно развивать проект.

Для неаполитанцев есть резон так действовать – клуб хочет стать серьёзной силой в Европе или как минимум не растерять действующий костяк. Для этого нужны ресурсы и влияние. Только вот примеров, когда вспыхнувший коллектив не затух в течение пары лет, ничтожно мало. Происходящее с «Аяксом» — ярчайшее подтверждение.

В Италии против – «Интер» и «Рома»

Другой точки зрения придерживаются «Интер» и «Рома». Важную деталь в своём заявлении затронули римляне:

Клуб никоим образом не поддерживает какой-либо проект так называемой Суперлиги, который представлял бы собой неприемлемую атаку на важность национальных лиг и основы европейского футбола. «Рома» считает, что будущее благополучие европейского футбола может быть обеспечено только благодаря совместной работе клубов в рамках ECA в тесном партнерстве с УЕФА и ФИФА .

С принципами отбора в еврокубки всё ясно. Есть зоны ЛЧ , ЛЕ , ЛК – клубы отбираются по спортивному принципу в национальных первенствах. Суперлига же – в отрыве от годами выработанной системы, плюс спортивным принципом частично готовы пожертвовать в пользу громких вывесок. Откуда тогда браться феноменам, как «Аякс» в сезоне-18/19, «Интер» с «Наполи» и «Миланом» в прошлом розыгрыше и «Сосьедад» — в текущем?

Как и лучшие клубы европейских топ-чемпионатов

Успел накопиться приличный список тех, кто выступил против. Сначала пройдёмся по клубам.

Больше всего – представителей АПЛ и Ла Лиги. Среди испанцев – «Атлетико», «Севилья», «Валенсия» и «Вильярреал». Среди англичан – «Юнайтед», «Ман Сити», «Тоттенхэм» и «Челси».

«Матрасники» отметили, что УЕФА и не был монополистом – Суперлига же нужна только «Реалу» и «Барсе».

«Горожане» были против проекта ещё в момент, когда о нём только зашла речь – и теперь отметили, что с того времени позиция никак не изменилась.

По логике вещей, молчаливым согласием могли бы ограничиться «аристократы», «манкунианцы» и «шпоры». У всех не идут дела в текущем сезоне, у МЮ вообще стабильно туманные перспективы – а Лапорта с Пересом щедро подарили бы им место в Звёздной или Золотой лигах. Но все остались верны проверенной временем системе.

Выступили некоторые представители лиг

Если говорить о единой футбольной системе, её сторонники должны показать единство – не только клубы и УЕФА (представители Суперлиги настроены бороться с сопротивлением). Представители чемпионатов тоже. Первым стало заявление в официальных аккаунтах Ла Лиги:

Сегодня, как никогда, мы вновь заявляем, что Суперлига – эгоистичная и элитарная модель. Все, что не является полностью открытым, с прямым доступом только через внутренние лиги, сезон за сезоном, является закрытым форматом. Европейский футбол уже высказался.

Позднее с поддержкой в адрес УЕФА выступило Объединение европейских клубов (UEC) – организация поддерживает команды, не входящие в элиту европейского футбола.

В Федерации футбола Италии отметили, что выбор должен быть чётким, поскольку играть в нескольких турнирах от разных организаций немыслимо. Одно дело, когда речь об устоявшихся розыгрышах чемпионата и Кубка на внутренней арене и еврокубках на международной. Даже так кто-то не выдерживает нагрузки. А если добавится ещё один требующий затрат турнир?

Немецкая футбольная лига в своём комментарии лаконична:

DFL полностью поддерживает европейскую спортивную модель и выступает против соревнований, не имеющих отношения к ассоциациям и лигам. Мы прокомментируем решение более подробно, как только сможем оценить его полностью.

В Великобритании решают вопрос по-своему

С АПЛ ситуация иная – на Великобританию европейское законодательство не распространяется, поэтому лиге придётся наводить порядок своими руками. В Министерстве спорта страны уже выступили с заявлением – отмечается, что создание Суперлиги осуждают все болельщики, клубы и правительство. И вместе с тем анонсировано создание законопроекта, который не позволит командам участвовать в таких турнирах.