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«Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Челси» отказались участвовать в Суперлиге

вчера, 21:48

«Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Челси» отказались от участия в Суперлиге. Соответствующие заявления опубликованы на официальных сайтах клубов.

Ранее идею нового турнира также не поддержали «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Атлетико», ПСЖ, дортмундская «Боруссия», «Аталанта», «Реал Сосьедад», «Интер», «Севилья», «Рома» и «Монако».

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:52
Нет ни одного аргументированного довода у противников СЛ.
Аргументы есть у Чефера: "Кто будет дёргаться, получит своё дело Негрейры".
Всё поэтому сводится к боязни и гнёту . О.ч.ко то не железное!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 01:47
Клубы АПЛ и так имеют все.
Agamaga_
Agamaga_
сегодня в 00:16
Если Барселона с Реалом организуют свой мини турнир, где будут играть только между собой до конца сезона - примерно из 30 матчей, с призовым фондом в 1 млрд евро, то и остальные захотят войти к ним и расширить границы + вырастет призовой фонд, то все эти команды не останутся в стороне. Многие боятся перемен, многим запретят на государственном уровне, но перемены неизбежны.
Надо испанцам попробовать играть серию матчей целый сезон. Игнорировать ЛЧ.
Выйти из УЕФА официально!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:00
Челси бы в конференцию запрыгнуть
Rattlehead
Rattlehead ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 23:03
Девочки с АПЛ уже играют в Суперлиге, пока Перес пытается продать Морганам свою задницу подороже.
Stalker-ato
Stalker-ato ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 23:00
АПЛ сейчас и есть Суперлига,а банкроты из Барселоны пускай сами решают свои проблемы, а то хотят за счёт других их решить.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 22:52
Что мешает Реалу и Барсе просто расширить свои кубки Гамперов и как там его у сливочных? Какой полоумный пойдет в турнир своего соперника с миллиардным бонусом ему??? Еще и смеют тут чето вякнуть. Пускай попробуют дать каждому поровну по миллиард, равноправие во всем, пропорциональность во всем, власть нейтральным лицам - будет тот же фейрплей, та же монополия. Зато сплошные минусы в попытке перетянуть всё внимание, 100500 матчей в год, травмы игроков, долги, игры без турнирной мотивации, хейт от фанов за "классные" цены билетов, мерча, рекламы в медиа.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:47
УЕФА планирует отказаться от нового формата Лиги чемпионов с «единой» таблицей и 36 командами.

Такое решение организация может принять, потому что европейские футбольные чиновники хотят «одержать победу над Суперлигой».

Напомним, что новый формат Лиги чемпионов должен вступить в силу уже со следующего сезона.
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Неужели ты не понимаешь, что не будет никакой Суперлиги? Это всё делается, чтоб напугать УЕФА, что они отказались от расширения Лиги Чемпионов УЕФА и других таких глупых изменений. Игроки и так не выдерживают такие нагрузки. Вот у того же Реала, за половину этого сезона очень много травмированных игроков, три из которых порвали крестообразные связки.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:46
Маэстро, умоляю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сейчас- я поржал еще больше!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Мне врачи покой прописали, а не бесконечный смех!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:35
Если бы эти клубы согласились у УЕФА горел бы пукан
Futurista
Futurista
вчера в 22:32
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:29
Пожалеют они
3ton
3ton
вчера в 22:23
Сразу видно ,у кого есть яйца , а у кого они отсутствуют .
Мое уважение Пересу .
А девочки с АПЛ пусть в своем цирке играют
Quake1988
Quake1988
вчера в 22:19
Нуну как ЛЧ загибаться начнет, побегут на коленях...
Incredulous
Incredulous
вчера в 22:10
Зато теперь все маски сброшены, и мы реально видим какие клубы кормятся с ладошки УЕФА.
Capral
Capral
вчера в 22:09
Это ты хорошо сказал!!! Я поржал!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 22:09, ред.
Учитывая что Барса живёт в долг , да и Реалу не помешало бвбло им бы только запуститься, а потом как "порядочные пирамидчики" кинут тех кто на это подписался, а эти сорвут миллиррд в брата и снова не пределах
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:06
Турецуие клубы трое согласны, плюс Пари НН из РПЛ, авось и всю РПЛ уломают
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:04
Эти команды и так в суперлиге по сути…
Да, и думаю немаловажную роль сыграло то, что львиная доля доходов приходили бы в казну только двух клубов, Реала и Барселоны.
Идея по сути то интересная…но слишком много вопросов. Да и в некоторых странах просто тупо на гос.уровне сразу запретили вступление команд в этот турнир.
Скорее всего ждет второй подряд крах Суперлиги.
Elliada
Elliada
вчера в 21:59
Реал и Барселона будут играть друг с другом 64 раза
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