«Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Челси» отказались участвовать в Суперлиге

«Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Челси» отказались от участия в Суперлиге. Соответствующие заявления опубликованы на официальных сайтах клубов.
Ранее идею нового турнира также не поддержали «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Атлетико», ПСЖ, дортмундская «Боруссия», «Аталанта», «Реал Сосьедад», «Интер», «Севилья», «Рома» и «Монако».
Да, и думаю немаловажную роль сыграло то, что львиная доля доходов приходили бы в казну только двух клубов, Реала и Барселоны.
Идея по сути то интересная…но слишком много вопросов. Да и в некоторых странах просто тупо на гос.уровне сразу запретили вступление команд в этот турнир.
Скорее всего ждет второй подряд крах Суперлиги.
Да, и думаю немаловажную роль сыграло то, что львиная доля доходов приходили бы в казну только двух клубов, Реала и Барселоны.
Идея по сути то интересная…но слишком много вопросов. Да и в некоторых странах просто тупо на гос.уровне сразу запретили вступление команд в этот турнир.
Скорее всего ждет второй подряд крах Суперлиги.
Надо испанцам попробовать играть серию матчей целый сезон. Игнорировать ЛЧ.
Выйти из УЕФА официально!!!
Надо испанцам попробовать играть серию матчей целый сезон. Игнорировать ЛЧ.
Выйти из УЕФА официально!!!