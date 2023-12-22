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«Жирона» не сможет играть в Лиге чемпионов вместе с «Манчестер Сити»

сегодня, 10:15

«Жирона» не сможет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, если квалифицируется в турнир.

Дело в том, что «Жирона» и «Манчестер Сити» принадлежат холдингу City Football Group. Согласно регламенту УЕФА, в Лиге чемпионов не могут участвовать вместе клубы, которые имеют одинаковых владельцев.

Однако примечательно, что «Зальцбург» и «Лейпциг», которые принадлежат Red Bull, смогли найти способ обойти юридическую формулировку правила.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 15:29
Ради такого дела МС должен подвинуться.Пусть играет Жирона!
Roger Young
Roger Young
сегодня в 14:37
И это справедливо
ДСА
ДСА
сегодня в 14:28
Жирона еще не пробилась. Найдется способ обойти правила и сыграть, если все же Жирона по спортивному принципу получит право выступить в Лиге Чемпионов. И нге такие задачи решаются.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 14:20
У них много денег, они решат эту "проблему".
kazakoff
kazakoff
сегодня в 13:38
Жироне ещё предстоит попасть в ЛЧ, но в любом случае такую симпатичную команду было бы интересно посмотреть в деле на Евроарене
shur
shur
сегодня в 13:16
...без Сити Я ЛЧ вообще не представляю, понятна чья привилегия...
Rattlehead
Rattlehead ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 12:59
Типа того)
Grizly88
Grizly88
сегодня в 12:04, ред.
Арабы занесут чемоданчик куда надо
Шуnя771
Шуnя771 ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 11:51
Мать кукушка будя?)
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 11:34
Жирону в суперлигу отправят 😁
Rattlehead
Rattlehead ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 11:29
Главное, чтобы эти дочки де-юре никак не были связаны с матерью, как в случае с Лейпцигом.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 11:15
У "Red Bull"а два клуба просто висят на разных дочках, почему бы шейхам так не сделать.
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 11:06
Вначале пусть попадает в лигу чемпионов. А потом Шейхи найдут какого отпрыска который купит
112910415
112910415
сегодня в 10:58
вопрос, конечно, интересный
A.S.A
A.S.A
сегодня в 10:46
Шейхи решат проблему, это для них не проблема)))
А вот если не найдут лазейку, то за Жирону будет обидно, очень приятное впечатление оставляют по ходу сезона
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:35
Во как всё запутанно - всё познавательнее и интереснее...)
adekvat
adekvat
сегодня в 10:27
В Суперлиги смогут.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 10:26
Ничего страшного, Чеферин очень договороспособный, и всегда открыт для вз̶я̶т̶о̶к̶ диалогов.
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
сегодня в 10:18
Будет.. Чеферин не допустит, чтобы она играла в Суперлиге ..
memphis
memphis
сегодня в 10:18
Найдут способ
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 10:17
Это давно известно!
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