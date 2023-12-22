«Жирона» не сможет играть в Лиге чемпионов вместе с «Манчестер Сити»

1703229334

сегодня, 10:15

«Жирона» не сможет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, если квалифицируется в турнир.

Дело в том, что «Жирона» и «Манчестер Сити» принадлежат холдингу City Football Group. Согласно регламенту УЕФА , в Лиге чемпионов не могут участвовать вместе клубы, которые имеют одинаковых владельцев.

Однако примечательно, что «Зальцбург» и «Лейпциг», которые принадлежат Red Bull, смогли найти способ обойти юридическую формулировку правила.