Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияСуперлига

Министр спорта Италии: «У крупных стран Европы схожая позиция по Суперлиге»

вчера, 22:25

Министр по делам молодёжи и спорта Италии Андреа Абоди прокомментировал решение Европейского суда одобрить создание Суперлиги.

Позиция среди крупных европейских стран в целом схожая, их представители встретятся 10 января в Брюсселе, чтобы согласовать её и обосновать. Я действительно верю в сотрудничество. Считаю, важно, чтобы EPFL, УЕФА и ECA работали над улучшением европейских соревнований и, прежде всего, больше вовлекали в организацию соревнований клубы. В центре футбола находятся болельщики, мы должны стараться предлагать адекватный продукт, улучшая места проведения и качество соревнований, делая так, чтобы эта игра становилась всё более посещаемой и заслуживающей доверия. Я не считаю, что Суперлига движется в правильном направлении, поэтому надеюсь на более тесное сотрудничество. Мы не должны уклоняться от дискуссий.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Перевод с tuttosport.com
Гендиректор компании-организатора Суперлиги: «Есть цель убедить все клубы»
Сегодня, 00:55
В «Зените» отреагировали на возможное создание Суперлиги
Вчера, 23:50
Официально«Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Челси» отказались участвовать в Суперлиге
Вчера, 21:48
УАФ попросила УЕФА и ФИФА отменить товарищеский матч России и Сербии
Вчера, 19:24
Слухи«Наполи» не против участия в Суперлиге
Вчера, 17:49
Президент ПСЖ: «Решение суда не имеет никакого отношения к Суперлиге»
Вчера, 16:46
Сортировать
Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:49
Европейский суд кто-то мотивировал...
4b2uvmvthc5d
4b2uvmvthc5d ответ Митя Митин (раскрыть)
сегодня в 01:52
Что делать?
9dzbm75yr4c4
9dzbm75yr4c4
сегодня в 01:50
Никто не хочет терять свой кусочек пирога)
6xgbwvh49hjx
6xgbwvh49hjx
сегодня в 00:18
УЕФА в невыгодном положении - и они сами себе вырыли эту яму, сначала дискредитировали само понятие фейр плей левыми наказаниями вместо расследования трат арабов, затем решили поменять структуру главного турнира клубного футбола - ЛЧ, очень не вовремя, ибо уже сейчас это играет на пользу сторонников суперлиги, ведь непонятно, что ждать от будущего формата, а мы вам даём такие условия - революция от бунтарей всегда будет популярнее, чем эволюция от надоевшего монарха, а если швейцарская система вообще не зайдет людям - это будет ещё более сильный рычаг давления, в общем если брать со стороны, то время для такого решения суда очень удачно попало в тайминг, и даже если ничего не получится, давление на УЕФА будет колоссальное
Predator94
Predator94
вчера в 23:58
Потому что фифа и уефа это коррупция. Зм одному отдают игроку, ему же кубок , делая это интригой) не наказыва его за поступки в матче с голландией никак. Фифа мафия. И я понимаю почему хотят суперллигу
Лига чемпионов коррумпирована. Никто не хочет в нее играть и смотреть, рейтинги упали и более пострадали от отключения в ней России, россияне не смотрят массово как раньше, я уже даже забыл про лч, тупо смотрю счета и-то не всегда)
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 22:37
Чего там обсуждать,делать надо,пусть играют,дайте народу зрелищ!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 