Министр спорта Италии: «У крупных стран Европы схожая позиция по Суперлиге»

Министр по делам молодёжи и спорта Италии Андреа Абоди прокомментировал решение Европейского суда одобрить создание Суперлиги.

Позиция среди крупных европейских стран в целом схожая, их представители встретятся 10 января в Брюсселе, чтобы согласовать её и обосновать. Я действительно верю в сотрудничество. Считаю, важно, чтобы EPFL, УЕФА и ECA работали над улучшением европейских соревнований и, прежде всего, больше вовлекали в организацию соревнований клубы. В центре футбола находятся болельщики, мы должны стараться предлагать адекватный продукт, улучшая места проведения и качество соревнований, делая так, чтобы эта игра становилась всё более посещаемой и заслуживающей доверия. Я не считаю, что Суперлига движется в правильном направлении, поэтому надеюсь на более тесное сотрудничество. Мы не должны уклоняться от дискуссий.