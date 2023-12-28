Контракт Слуцкого с «Шанхай Шэньхуа» рассчитан на один год

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вчера, 12:18

Стали известны детали контракта российского тренера с китайским «Шанхай Шэньхуа». Как сообщает журналист Иван Карпов, договор между сторонами рассчитан на 1 год.

Также отмечается, что подобный срок контракта является распространенной практикой в Китае, так как там клубы привыкли часто менять тренеров.