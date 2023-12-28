Контракт Слуцкого с «Шанхай Шэньхуа» рассчитан на один год

Стали известны детали контракта российского тренера Леонида Слуцкого с китайским «Шанхай Шэньхуа». Как сообщает журналист Иван Карпов, договор между сторонами рассчитан на 1 год.
Также отмечается, что подобный срок контракта является распространенной практикой в Китае, так как там клубы привыкли часто менять тренеров.
В любом случае будем следить за Л.В. и пожелаем ему только одного: чтобы он не "наследил" в Китае и оставил о себе добрые (или хотя бы приятные) воспоминания у болельщиков клуба.
В любом случае будем следить за Л.В. и пожелаем ему только одного: чтобы он не "наследил" в Китае и оставил о себе добрые (или хотя бы приятные) воспоминания у болельщиков клуба.