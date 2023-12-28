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Контракт Слуцкого с «Шанхай Шэньхуа» рассчитан на один год

вчера, 12:18

Стали известны детали контракта российского тренера Леонида Слуцкого с китайским «Шанхай Шэньхуа». Как сообщает журналист Иван Карпов, договор между сторонами рассчитан на 1 год.

Также отмечается, что подобный срок контракта является распространенной практикой в Китае, так как там клубы привыкли часто менять тренеров.

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Все комментарии
Интерес
Интерес ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 22:44
Некоторые ещё и берут на себя смелость параллельно сборную тренировать.Но получается перпендикулярно...
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 20:45
Правильно. У нас бы в РПЛ на год с игроками подписывали-чтоб рвали за зп свою. А то млять как язвезды подпишут на 4 года и балду 3.5 года гоняют по лазаретам да мальдивам.
Mi6
Mi6
вчера в 20:28
Через полгода выгонят
cpgykg9sj7uc
cpgykg9sj7uc
вчера в 19:32
Ну а что хотели чтобы Лёне сразу на 10 лет контракт выписали, с зарплатой как у Гвардиолы??? Нужно присмотреться и т.д.,а если пойдет, то недолго и продлить, все логично. Вообще вся эта история похожа на дружеский жест, для укрепления российско-китайских отношений))) Откуда китайцы отрыли нашего Леонида, уж точно не по роликам из Ютьюба. Скорее всего какой ни будь высокий протеже пропихнул Леонида китайцам, чтобы он окончательно с катушек не съехал. Всем от этого только польза)))
Варвар7
Варвар7 ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 19:07
Вы абсолютно правы, да в этом старый анекдоте действительно упоминается Япония. Но все анекдоты имеют "тысячу" интерпретаций ( каждый рассказывает по разному). В случае с Лёней Япония "не катит" поэтому пришлось "адаптировать" этот "бородатый" анекдот под Китай.
shur
shur
вчера в 18:34, ред.
...а давайте просто пожелаем у дачи Тренеру...!
adekvat
adekvat
вчера в 16:47
Часто меняют тренеров, по этому таких как Слуцкий и зовут, год не протянет.
lotsman
lotsman
вчера в 15:19
Слуцкий, если его немножко подправить, может за китайца сойти.
Интерес
Интерес ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 14:57
Это по-японски,а по-китайски диалог развивался так :

Слуцкий : НИхао!(здравствуйте!)Во бу минбаи(Я не понимаю!).
Неназванный китаец : Сы-сы(Спасибо!),нихао(здравствуйте!).
Слуцкий : Дуйбутси(извините),во бу минбау(я не понимаю!)...
Китаец обрывает(коверкая русские слова) : Адын год,или бу ши(нет) ,йинг ча(полиция) и дзайцзиень(до свидания!!!)

Вот и все переговоры.
ssspartak
ssspartak
вчера в 14:54
Из-за Слуцкого теперь интересует чемпионат Китая. Успехов Леониду.
a-league
a-league
вчера в 14:50, ред.
Почти нереально тренировать что-то импортное, не владея сносно хотя бы англ. языком. Из отечественных тренеров у нас полиглот наверное только один Валера
Интерес
Интерес
вчера в 14:48
Китайцам спешить некуда,у них за плечами 5000 лет государственности.И кто бы не приходил к власти,какая династия,всё равно ои становятся "китайцами".
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 13:55
надо и нам такую же тактику принять в производство, а то подпишут на пять лет потом выплачивают как РФС платили итальянцу Капелло
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 13:50
Восток дело тонкое 1 год могут и потерпеть, если что не так чтобы неустойку не платить
sova147
sova147
вчера в 13:21
Видно будет проверка а там будет видно
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:10, ред.
Выстроить игру команды за сезон ? Да, проблема для Слуцкого, как и для любого другого тренера, даже самого выдающегося. По поводу якобы "распространённой практики", существующей в Китае, позвольте усомниться. Если команда будет успешно играть в чемпионате (хотя бы в сравнении с прошедшим сезоном), никто тренера увольнять не будет. Наверняка по этому поводу в контракте есть соответствующая оговорка.
В любом случае будем следить за Л.В. и пожелаем ему только одного: чтобы он не "наследил" в Китае и оставил о себе добрые (или хотя бы приятные) воспоминания у болельщиков клуба.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:54
Когда Слуцкий узнал на какой срок рассчитан контракт , он искренне удивился : - "Один год?,"
И переспросил на "китайском" - "Сикоко, сикоко ?"...)
Ironigor
Ironigor ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 12:52
Уж лучше синица в руках, чем журавль в небе ☝️😉🤣
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:37
Не сильно китайцы рассчитывают на Леонида Викторовича.
Валерыч
Валерыч
вчера в 12:31
Возможно, это последний шанс для Слуцкого перезагрузить свою тренерскую карьеру.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:28
Как бы раньше не закончил...
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:22
Закончит, по всей видимости, раньше...
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