Россиянин попал в список лучших вратарей Лиги Европы

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сегодня, 10:01

УЕФА опубликовал список лучших вратарей группового этапа Лиги Европы. Возглавил его голкипер кипрского «Ариса» . 32-летний бразилец провёл 6 матчей, пропустил 13 мячей и совершил 30 сэйвов (1 сэйв с пенальти). На втором месте расположился вратарь «Ракува» — 6 матчей, 10 пропущенных мячей, 1 «сухой» матч и 20 сэйвов. Третью строчку занял страж ворот «Карабаха» . 32-летний россиянин сыграл 6 матчей, в которых пропустил 8 мячей и провёл 3 «сухих» матча, а также совершил 23 сэйва. Напомним, азербайджанский клуб вышел в плей-офф.

Первая десятка лучших вратарей группового этапа Лиги Европы выглядит следующим образом:

1. Вана («Арис», Лимассол).

2. Владан Ковачевич («Ракув»).

3. Андрей Лунёв («Карабах»).

4. («Шериф»).

5. («Штурм»).

6. («Спарта»).

7. («Рейнджерс»).

8. («Маккаби» Хайфа).

9. («Юнион Сент-Жиллуаз»).

10. («Хэкен»).