Россиянин попал в список лучших вратарей Лиги Европы

УЕФА опубликовал список лучших вратарей группового этапа Лиги Европы. Возглавил его голкипер кипрского «Ариса» Вана. 32-летний бразилец провёл 6 матчей, пропустил 13 мячей и совершил 30 сэйвов (1 сэйв с пенальти). На втором месте расположился вратарь «Ракува» Владан Ковачевич — 6 матчей, 10 пропущенных мячей, 1 «сухой» матч и 20 сэйвов. Третью строчку занял страж ворот «Карабаха» Андрей Лунёв. 32-летний россиянин сыграл 6 матчей, в которых пропустил 8 мячей и провёл 3 «сухих» матча, а также совершил 23 сэйва. Напомним, азербайджанский клуб вышел в плей-офф.
Первая десятка лучших вратарей группового этапа Лиги Европы выглядит следующим образом:
1. Вана («Арис», Лимассол).
2. Владан Ковачевич («Ракув»).
3. Андрей Лунёв («Карабах»).
4. Максим Коваль («Шериф»).
5. Кьелл Схерпен («Штурм»).
6. Петер Виндаль-Йенсен («Спарта»).
7. Джек Батленд («Рейнджерс»).
8. Шариф Кеуф («Маккаби» Хайфа).
9. Антони Морис («Юнион Сент-Жиллуаз»).
10. Петер Абрахамссон («Хэкен»).