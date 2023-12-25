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Россиянин попал в список лучших вратарей Лиги Европы

сегодня, 10:01

УЕФА опубликовал список лучших вратарей группового этапа Лиги Европы. Возглавил его голкипер кипрского «Ариса» Вана. 32-летний бразилец провёл 6 матчей, пропустил 13 мячей и совершил 30 сэйвов (1 сэйв с пенальти). На втором месте расположился вратарь «Ракува» Владан Ковачевич — 6 матчей, 10 пропущенных мячей, 1 «сухой» матч и 20 сэйвов. Третью строчку занял страж ворот «Карабаха» Андрей Лунёв. 32-летний россиянин сыграл 6 матчей, в которых пропустил 8 мячей и провёл 3 «сухих» матча, а также совершил 23 сэйва. Напомним, азербайджанский клуб вышел в плей-офф.

Первая десятка лучших вратарей группового этапа Лиги Европы выглядит следующим образом:

1. Вана («Арис», Лимассол).

2. Владан Ковачевич («Ракув»).

3. Андрей Лунёв («Карабах»).

4. Максим Коваль («Шериф»).

5. Кьелл Схерпен («Штурм»).

6. Петер Виндаль-Йенсен («Спарта»).

7. Джек Батленд («Рейнджерс»).

8. Шариф Кеуф («Маккаби» Хайфа).

9. Антони Морис («Юнион Сент-Жиллуаз»).

10. Петер Абрахамссон («Хэкен»).

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Все комментарии
Интерес
Интерес
сегодня в 12:28
Это для статистики.Шансов-ноль.
ОПС
ОПС
сегодня в 12:06
Получается, что выход Карабаха из группы, это большая заслуга Лунева. И это хорошо.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:58
Наш человек везде себя проявит.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 10:50
Наши люди есть везде...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 10:31
Можно порадоваться за Андрея. У него в Азербайджане дела пошли лучше, чем в Герминии.
drug01
drug01
сегодня в 10:27
Конечно Лунев хорош, но надо меньше пропускать
unqcvbyfw7sd
unqcvbyfw7sd
сегодня в 10:08
Андрюшка себя ещё покажет
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