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Головин рассказал о различиях российского и европейского футбола

вчера, 11:29

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о различиях российского и европейского футбола.

Тут суть не в тренажерах. И не в зале. В том, что на поле интенсивность другая. Когда я приезжаю в сборную, сам по себе, я получаю мяч от защитника, я получаю мяч в середине поля, вокруг меня никого нет. То есть у меня есть время даже плохо мяч принять, развернуться, посмотреть что-то, побежать куда-то. То есть времени очень много. Но здесь такого нет. Здесь ты никогда не получишь мяч один, на тебя сразу кто-то побежит. В этом и есть интенсивность. Быстрота принятия решения. Тебе гораздо тяжелее. Тебе нужно на все реагировать и думать быстрее. Что тебе сделать? Как мяч получить? В этом плане тяжелее. И от этого ты тоже устаешь. Тебе нужно больше двигаться, чтобы получить мяч в свободной зоне. В этом суть, а не в тренажерном зале.

Проблема не в том, что в российских клубах мало тренировок в спортивном зале? Может быть, где-то и побольше должно быть в спортивном зале, но не это суть. Тренировки не такие интенсивные в России. Не такие интенсивные на поле, нежели здесь. Есть же статистика сколько ты пробегаешь за тренировку, сколько пробегаем там, и сколько пробегаем здесь. В Европе средняя статистика гораздо выше.

Главное это интенсивность и то, что это дает основание быть лучше физически? Да. И каждый бьется за свою позицию. Ты на этом фоне сам растешь, потому что ты хочешь играть. Все бьются, все на максимум работают.

У нас бьются, но я думаю, что не на максимум. Не то что берегут себя. Я устал — я не побегу. Или, может, другой кто-то побежит, а я спокойно. Нельзя сказать, что не бьются. Но не грызут поле.

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Интерес
Интерес
вчера в 18:03, ред.
"Балтика" так играет против всех соперников,но почему-то кандидат №1 на вылет...
А все "беговые излишества" советского периода у нас отменены вместе с этим государством.Забыли тезис "нового поколения тренеров и игроков -"Лучше с мячом ,чем тупо бегать?!"
112910415
112910415
вчера в 12:26
очень полезно, интересно ознакомиться с впечатлениями профессионала,
очень !
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:12
Да это понятно) и не скоро, что-то изменится, может с возвращением в еврокубки зашевелятся.
Я ещё ко вчерашним словам о переоцененности Бэкхема) Откуда взяться новому Бэкхему, Скоулзу, Пирло когда с тебя требуют бег за мячом, а не игру по мячу))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 12:07
Ну, у нас ни первого, ни второго, ахаха) Просто благодаря госбаблу продолжается в основном физручество в целом.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:04
В этом проблема современного футбола, интенсивность пришла на смену грациозности и культуре паса, работы с мячом
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:02
Это только логично, меньше конкуренция - больше лени.

А меньше конкуренции из-за специфики всей системы, это опять разговор о вреде госденег.

Так, как на молодёжь толком никто не тратит и не будет - куда легче пилить деньги на трансферах латиноамериканцев, там и другие стороны ушлые, легко пойдут на откат, ой, я хотел сказать, на контакт)
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:55
В России меньше работаешь на поле - больше получаешь, а там работаешь больше на поле, но получаешь меньше, чем в России.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:50
Значит надо усилить тренировки,а то в ворота не могут попасть.
Гость
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