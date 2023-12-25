Ударный год Головина, новый опыт Захаряна и Кузяева. Как поживают российские легионеры

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вчера, 12:45

Их разбросало по карте футбольного мира.

Александр Головин («Монако»)

Главный российский легионер в 2023-м. «Монако» не справился с погоней за ПСЖ , отстают на семь пунктов, но Головин один из лучших футболистов нового сезона в Лиге 1. Забил пять мячей и придумал два ассиста. Статистику не сравнить с показателями Мбаппе – 18 голов и 2 результативные передачи, но Александр не только на атаку работает. Головин ключевой игрок «Монако», опытный легионер в Лиге 1, на него обратили внимание скауты из других лиг. Конечно, можно пошутить, что главный российский легионер этого года Малком, который в «Аль-Хиляле» забил 11 голов и сделал 8 ассистов в 26 сыгранных матчах. Но паспорт не делает бразильца игроком сборной России, в отличие от Головина.

Арсен Захарян («Реал Сосьедад»)

Учитывая возраст, сыгранность новой команды и её уровень – «Реал Сосьедад» легко проходит в список самых красивых команд года, а также различного рода повреждения и перенесённый коронавирус, старт Арсена в Испании можно оценить как удовлетворительный. Хорошим не назвать, пока есть только одна голевая передача в Ла Лиге. Зато дебютировал в Лиге чемпионов, чего в составе «Динамо» или «Зенита» не смог бы в этом году сделать. В двадцать лет Захарян подбирается к основе «Реала Сосьедад», его используют на разных позициях слева и в середине поля. Тренер дал Арсену время на адаптацию.

Магомед Оздоев ( ПАОК )

Центральный хавбек поиграл в Турции в команде Пирло, но оказалось, что уровень Оздоева выше. Летом бывший игрок «Зенита» нашёл клуб в Греции. Оздоев вовремя приехал. ПАОК лидирует в чемпионате Греции, немного опережая «Панатинаикос» и «Олимпиакос». Вся борьба впереди, и погоня будет жаркой. В начале месяца греческие судьи отказались работать на матчах национальной лиги из соображений безопасности. Местные фанаты и руководители клубов не умеют себя контролировать. Арбитрам пообещали безопасность, чемпионат продолжился. Оздоев играет чаще всех из полевых игроков. У него 5 забитых мячей, третий результат в команде. ПАОК выиграл свою группу Лиги Конференций, ждут жеребьёвку после завершения стыкового раунда.

Далер Кузяев («Гавр»)

«Гавр» в семи очках от зоны прямого вылета, для скромного клуба это уже удача. Кузяев не входит в список лидеров и лучших футболистов команды, как Головин в «Монако», но во Франции тридцатилетний хавбек получил новый опыт. У него 14 матчей в основе и ещё три выхода со скамейки, в пятёрке самых востребованных футболистов, тренер ему доверяет. Далер забил два мяча, но надо лучше отдавать последние передачи. Кузяев старается созидать, опережая напарников по классу, но пока его 16 передач не принесли голы.

Алексей Миранчук («Аталанта»)

Печальная история. Говорили о возвращении Алексея в «Локомотив». Миранчук не задержался в «Торино», где выступал в аренде, получая игровую практику. Вернулся в «Аталанту», но тренер Гасперини не доверяет российскому атакующему хавбеку. Миранчук сыграл всего 271 минуту в Серии А, провёл в основе два поединка. На его счету есть гол и ассист, причём во втором случае речь о голевой передаче в победном матче против «Милана». Но даже появление результативных действий, как в Лиге Европы, где «Аталанта» вышла в плей-офф с первого места, не меняет положение Миранчука в клубе. После успешных игр выходит на пять минут.

Александр Кокорин («Арис» Лимасол)

Кипрский клуб вернул Кокорина. Александр сделал «Арис» чемпионом страны, но «Фиорентина» не отдала его «Арису» сразу. В Италии форварда снова ждало разочарование. Пришлось искать знакомый путь на остров, где его полюбили. У Кокорина 2 гола и 1 ассист в 9 играх чемпионата Кипра. Также забил два мяча и отдал одну голевую передачу в Лиге Европы. Но «Арису» успешные действия форварда не помогли, завершили борьбу в международном турнире на последнем месте в сложной группе с «Рейнджерс», «Спартой» и «Бетисом». Кокорин успевает кататься на курорты и время от времени в лазарете.

Андрей Лунёв («Карабах»)

Мог сидеть за спиной у Градецки в «Байере», который лидирует в Бундеслиге, но травмы и возраст Андрея подтолкнули Хаби Алонсо к замене запасного голкипера. Лунёв остался без клуба, поддерживал форму и нашёл команду в Азербайджане. «Карабах» дома пропускает редко, но Лунёва приглашали не ради подвигов в чемпионате. Андрей в тройке лучших голкиперов по итогам группового этапа Лиги Европы. Благодаря сейвам Лунёва вышли в плей-офф, где сыграют против «Браги», клуба из Лиги чемпионов. Таланты голкипера пригодятся «Карабаху» в Европе, а в чемпионате Азербайджана всё просто – команда Лунёва первая с отрывом в 12 очков после восемнадцати туров.

Остальные легионеры

Пошли дети уехавших за рубеж семей. Сборная Италии забрала голкипера Проведеля из «Лацио», у Ивана мама из Москвы. В «Сент-Луис Сити» есть немец Эдуард Левен с российским паспортом. Но хавбек никогда не жил в России. Зато играет здорово. Эдуард лучший футболист лидера Западной конференции прошлого сезона МЛС . Но в плей-офф «Сент-Луис Сити» вылетел очень рано. Впрочем, если Левена записывать к российским легионерам, то надо включать Рамиреса, бывшего игрока «Краснодара».

У эквадорца два паспорта, Кристиан отправился в «Ференцварош» на родину венгерской жены. Магомед-Шапи Сулейманов в греческом «Арисе», идёт пятым в чемпионате, где за чемпионство сражаются Оздоев и Лодыгин, ведь бывший голкипер «Зенита» играет за «Панатинаикос». Черышев сидит на лавке в «Венеции», у команды бывшего тренера «Спартака» Ваноли начались проблемы в Серии В, где они теперь отстают от «Пармы». Вингер Мирзов уступает «Карабаху» Лунёва – Резиуан играет за «Нефтчи».