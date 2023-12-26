Головин высказался о возможности получения паспорта Франции

Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопрос о возможном получении паспорта Франции.
Была ли у меня идея получить местный паспорт, чтобы перестать считаться легионером? Нет, не было. Честно, даже не думал и не собираюсь.
Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопрос о возможном получении паспорта Франции.
Была ли у меня идея получить местный паспорт, чтобы перестать считаться легионером? Нет, не было. Честно, даже не думал и не собираюсь.
Хотя тут возникает ещё спорный вопрос, почему для обычных людей Родина не продаётся, а чиновники торгуют её как хотят)
Хотя тут возникает ещё спорный вопрос, почему для обычных людей Родина не продаётся, а чиновники торгуют её как хотят)