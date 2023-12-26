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Головин высказался о возможности получения паспорта Франции

вчера, 12:25

Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопрос о возможном получении паспорта Франции.

Была ли у меня идея получить местный паспорт, чтобы перестать считаться легионером? Нет, не было. Честно, даже не думал и не собираюсь.

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Все комментарии
Интерес
Интерес
вчера в 19:37
Пока достойно,а дальше посмотрим,уж больно много у нас "испуганных патриотов".Уже первый звоночек был,когда молча нацепил на рукам богомерзкую многоцветную повязку,согласившись с мнением "большинства".А были и чёрные,публично игнорировавшие общепринятое преклонение колена перед "блэк меттерс".
112910415
112910415
вчера в 17:28
молодец, приятно слышать !
v5x4v3ntpzxk
v5x4v3ntpzxk
вчера в 15:26
Саня молодец, знает откуда родом
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 15:26
Саня настоящий россиянин, в отличие от газпромовских. Ему дороже всего родной сибирский городок Калтан, где он проводи отпуск, а не на Мальдивах , как наши" звезды"
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:46
Для удобства передвижения можно и получить, от этого гражданство России не убудет...
drug01
drug01
вчера в 14:34
Это его личное мнение!
shur
shur ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 14:29, ред.
...собрать вокруг себя,опытного,мудрого,стреленного в Европе мастера, перспективных ребят из основы,хорошая балда была бы в ЦСКА, дело времени...!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 14:07
Я думаю, самый дорогой в истории футболист-россиянин Малком с тобой бы поспорил) Равно как и другие бразильцы из вышеупомянутого клуба, получившие паспорта в обход общих правил по пункту "президент всегда может дать гражданство".

Хотя тут возникает ещё спорный вопрос, почему для обычных людей Родина не продаётся, а чиновники торгуют её как хотят)
adekvat
adekvat
вчера в 13:57
Молодец родина не продается.
sihafazatron
sihafazatron ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 12:50
Если вернется, то на старости лет
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 12:47
Санёк патриот, скоро дома будет играть,в ЦСКА!
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