В «Локомотиве» оценили слухи о переходе Дзюбы в «Шанхай Шэньхуа»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал информацию о переходе нападающего Артёма Дзюбы в «Шанхай Шэньхуа».
Артём находится в отпуске. Артём — лидер нашей команды, мощного коллектива, нацеленного решать серьезные задачи. 13 января команда отправится на подготовительный сбор. Считаю вброс этой информации спекуляцией на футбольную тему в период зимней паузы.
Какой Китай....
Да там и певца такого не знают....
Здесь может ещё и слушают....
Какой Китай....
Да там и певца такого не знают....
Здесь может ещё и слушают....