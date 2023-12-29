В «Локомотиве» оценили слухи о переходе Дзюбы в «Шанхай Шэньхуа»

Председатель совета директоров «Локомотива» прокомментировал информацию о переходе нападающего в «Шанхай Шэньхуа».

Артём находится в отпуске. Артём — лидер нашей команды, мощного коллектива, нацеленного решать серьезные задачи. 13 января команда отправится на подготовительный сбор. Считаю вброс этой информации спекуляцией на футбольную тему в период зимней паузы.