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В «Локомотиве» оценили слухи о переходе Дзюбы в «Шанхай Шэньхуа»

вчера, 21:52

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал информацию о переходе нападающего Артёма Дзюбы в «Шанхай Шэньхуа».

Артём находится в отпуске. Артём — лидер нашей команды, мощного коллектива, нацеленного решать серьезные задачи. 13 января команда отправится на подготовительный сбор. Считаю вброс этой информации спекуляцией на футбольную тему в период зимней паузы.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 06:59
Какие задачи млгут быть у команды у которой лидер Дзюба.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 05:37
36-й год....
Какой Китай....
Да там и певца такого не знают....
Здесь может ещё и слушают....
ОПС
ОПС
сегодня в 05:27
Хоть это и утка, но все еще может быть. Не сейчас, а попозже.
ABir
ABir
сегодня в 00:06
Слуцкий с удовольствием пригласил бы форварда Цзю Ба в Шанхай
sova147
sova147
сегодня в 00:06
Да ему скоро этот футбол надоест, он ведь артист
shur
shur
вчера в 22:35
"Артём — лидер нашей команды, мощного коллектива, нацеленного решать серьезные задачи"...
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