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ЦСКА интересуется защитником Байей

вчера, 12:00

Защитник клуба «Баия» Матеус Байя может продолжить карьеру в России.

По информации источника, интерес к игроку проявляет ЦСКА. «Армейцы» сделали конкретное предложение, но оно пока не принято, так как на футболиста также претендует команда из Турции.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 20:07
А зачем он нужен? Для коллекции на лавке.? Есть Дивеев, Роша, Мойзес, Келвен, Гайич, Лукин, Агапов, Рядно - всего 8 человек. Я не верю в эту новость. Выдумка.
isamsn
isamsn
вчера в 16:53
Тут нужно осторожно. Бразильца Фукса подписали и ага))). Такого как Мойзес на другой фланг было бы не плохо заполучить. Да и своих нужно подтягивать. Лукину, Агапову, Рядно давать больше игрового времени.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:52
А Хде свои звёзды?
Тут один товарищ убеждал, что дескать своих некуда девать...))
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 12:49
Хватит интересоваться,берите уже, защита нулевая!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:47, ред.
Пока полное разочарование -- ИНТЕРЕСУЕТСЯ.
Вот если бы подписало. Другое дело. Ждём продолжение банкета )))..
drug01
drug01
вчера в 12:45
Он должен сам решить где ему интереснее играть!
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:44
Защита нуждается в усилении без сомнения.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:41
Такой молодой, а уже седой)))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:12
Присмотрели,нравится.надо брать !
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