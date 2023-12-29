ЦСКА интересуется защитником Байей

Защитник клуба «Баия» Матеус Байя может продолжить карьеру в России.
По информации источника, интерес к игроку проявляет ЦСКА. «Армейцы» сделали конкретное предложение, но оно пока не принято, так как на футболиста также претендует команда из Турции.
Тут один товарищ убеждал, что дескать своих некуда девать...))
Тут один товарищ убеждал, что дескать своих некуда девать...))
Вот если бы подписало. Другое дело. Ждём продолжение банкета )))..
Вот если бы подписало. Другое дело. Ждём продолжение банкета )))..