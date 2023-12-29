Агент Роналдо оценил слухи о переходе игрока в «Ростов»

Хулио Сезар Гранха, агент полузащитника «Левски» , прокомментировал возможный переход игрока в «Ростов».

Как прошли переговоры с «Ростовом»? Они были совсем непростыми, и они еще не до конца проработаны, поскольку мы обговорили поездку в Ростов, чтобы увидеть все своими глазами, а затем подписать контракт. Но мы целый месяц вели переговоры и пришли к соглашению.

Кто помогал в переговорах? Два посредника. Я как агент немного опасаюсь и до сих пор боюсь, пока мы с партнером не приехали в Ростов и не дали добро.

Что сам игрок думает о переходе? Он очень доволен тем, что на него так рассчитывают.