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Агент Роналдо оценил слухи о переходе игрока в «Ростов»

вчера, 20:13

Хулио Сезар Гранха, агент полузащитника «Левски» Роналдо, прокомментировал возможный переход игрока в «Ростов».

Как прошли переговоры с «Ростовом»? Они были совсем непростыми, и они еще не до конца проработаны, поскольку мы обговорили поездку в Ростов, чтобы увидеть все своими глазами, а затем подписать контракт. Но мы целый месяц вели переговоры и пришли к соглашению.

Кто помогал в переговорах? Два посредника. Я как агент немного опасаюсь и до сих пор боюсь, пока мы с партнером не приехали в Ростов и не дали добро.

Что сам игрок думает о переходе? Он очень доволен тем, что на него так рассчитывают.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 07:26
Карпин: "Роналдо к нам не поедет".
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:44
Развелось этих Роналдо, ну прямо, как Педро...
a-league
a-league ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 00:04
Не сбежал бы, как и все предыдущие
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:05
Вот и ростовские казачки обзавелись своим Роналдо .
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:42, ред.
После переезда Роналдо на Дон, всё равно фк Ростов останется самым "российским" (по числу россиян) в РПЛ.
rnbkx4q4m6wc
rnbkx4q4m6wc
вчера в 20:31
Роналдо в Ростов, это уже круто!
Гость
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