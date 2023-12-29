Сын Тихонова может поехать с «Пари НН» на зимние сборы

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал информацию, что защитник Михаил Тихонов, сын бывшего футболиста «Спартака» Андрея Тихонова, может отправиться с командой на зимние сборы.
Вероятность того, что Михаил Тихонов поедет с нами на сборы, существует. Пока не могу сказать окончательное решение, так как мы ведём переговоры с игроком.
Игрок находится в статусе свободного агента, ранее с ним контракт расторгла «Родина».
Наверное когда в начале матча на стадионе перечисляют состав команды его так и называют под номером... играет "сын Тихонова".
Наверное когда в начале матча на стадионе перечисляют состав команды его так и называют под номером... играет "сын Тихонова".