Сын Тихонова может поехать с «Пари НН» на зимние сборы

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал информацию, что защитник , сын бывшего футболиста «Спартака» , может отправиться с командой на зимние сборы.

Вероятность того, что Михаил Тихонов поедет с нами на сборы, существует. Пока не могу сказать окончательное решение, так как мы ведём переговоры с игроком.