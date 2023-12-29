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Сын Тихонова может поехать с «Пари НН» на зимние сборы

вчера, 14:37

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал информацию, что защитник Михаил Тихонов, сын бывшего футболиста «Спартака» Андрея Тихонова, может отправиться с командой на зимние сборы.

Вероятность того, что Михаил Тихонов поедет с нами на сборы, существует. Пока не могу сказать окончательное решение, так как мы ведём переговоры с игроком.

Игрок находится в статусе свободного агента, ранее с ним контракт расторгла «Родина».

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:09
Футбольные династии можно только приветствовать.
Rudokor
Rudokor
вчера в 15:33
Зачем пихать бездарь в футбол, только и тем знаменит, что он сын Тихонова, Тихонову самому не стыдно?
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 15:22
Это наверное стрёмно для любого футболиста в 25 лет числится сыном своего отца, а своего имени не иметь.
Наверное когда в начале матча на стадионе перечисляют состав команды его так и называют под номером... играет "сын Тихонова".
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:58
В каких-то инсайдах уже его отправили в Пари НН . Так что посмотрим что в итоге получится.
Гость
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