Слуцкий прибыл в Китай и ответил на вопрос, возьмёт ли в команду Дзюбу

Сегодня утром российский тренер прибыл в Китай.

Специалист несколько дней назад возглавил «Шанхай Шэньхуа». Также наставник команды дал интервью в аэропорту:

Тренировать «Шэньхуа» — это очень большой вызов в моей карьере. Я приложу все усилия, чтобы выиграть чемпионат. Присоединится ли к команде Дзюба? Артём — мой очень хороший друг, но у него действующий контракт с клубом и, знаете, он стареет.

Я очень благодарен и рад, что у меня есть возможность приехать сюда. Надеюсь, все поддержат нас, потому что я немного нервничаю. Это очень большой вызов в моей карьере. Новый клуб, новая культура. «Шэньхуа» — это компания. Все знают, что это очень большой клуб и что перед нами стоит очень большая задача, я надеюсь сделать всё возможное, чтобы помочь «Шэньхуа» и китайскому футболу.

Мы будем очень стараться, и я всегда буду стремиться к победе. Я знаю, что конкуренция жёсткая, но постараюсь изо всех сил.