Слуцкий прибыл в Китай и ответил на вопрос, возьмёт ли в команду Дзюбу

Сегодня утром российский тренер Леонид Слуцкий прибыл в Китай.
Специалист несколько дней назад возглавил «Шанхай Шэньхуа». Также наставник команды дал интервью в аэропорту:
Тренировать «Шэньхуа» — это очень большой вызов в моей карьере. Я приложу все усилия, чтобы выиграть чемпионат. Присоединится ли к команде Дзюба? Артём — мой очень хороший друг, но у него действующий контракт с клубом и, знаете, он стареет.
Я очень благодарен и рад, что у меня есть возможность приехать сюда. Надеюсь, все поддержат нас, потому что я немного нервничаю. Это очень большой вызов в моей карьере. Новый клуб, новая культура. «Шэньхуа» — это компания. Все знают, что это очень большой клуб и что перед нами стоит очень большая задача, я надеюсь сделать всё возможное, чтобы помочь «Шэньхуа» и китайскому футболу.
Мы будем очень стараться, и я всегда буду стремиться к победе. Я знаю, что конкуренция жёсткая, но постараюсь изо всех сил.
И, как в "Рубине" проходило, если пинать балду, забивать ноль голов в двух матчах предпоследней команде Польши в ЛЕ, достаточно было записать ролик "Рубин Супергуд", где воспеть Минниханова и Шаймиева как героев Татарстана, это будет не достаточно уже.
Вряд ли такое с новыми владельцами пройдёт. Работать надо, Лёня, а ты как-то не привык.
Поэтому и ставлю, что Лёня и до лета не доработает. Но посмотрим.
И, как в "Рубине" проходило, если пинать балду, забивать ноль голов в двух матчах предпоследней команде Польши в ЛЕ, достаточно было записать ролик "Рубин Супергуд", где воспеть Минниханова и Шаймиева как героев Татарстана, это будет не достаточно уже.
Вряд ли такое с новыми владельцами пройдёт. Работать надо, Лёня, а ты как-то не привык.
Поэтому и ставлю, что Лёня и до лета не доработает. Но посмотрим.