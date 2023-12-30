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Слуцкий прибыл в Китай и ответил на вопрос, возьмёт ли в команду Дзюбу

вчера, 16:22

Сегодня утром российский тренер Леонид Слуцкий прибыл в Китай.

Специалист несколько дней назад возглавил «Шанхай Шэньхуа». Также наставник команды дал интервью в аэропорту:

Тренировать «Шэньхуа» — это очень большой вызов в моей карьере. Я приложу все усилия, чтобы выиграть чемпионат. Присоединится ли к команде Дзюба? Артём — мой очень хороший друг, но у него действующий контракт с клубом и, знаете, он стареет.

Я очень благодарен и рад, что у меня есть возможность приехать сюда. Надеюсь, все поддержат нас, потому что я немного нервничаю. Это очень большой вызов в моей карьере. Новый клуб, новая культура. «Шэньхуа» — это компания. Все знают, что это очень большой клуб и что перед нами стоит очень большая задача, я надеюсь сделать всё возможное, чтобы помочь «Шэньхуа» и китайскому футболу.

Мы будем очень стараться, и я всегда буду стремиться к победе. Я знаю, что конкуренция жёсткая, но постараюсь изо всех сил.

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Все комментарии
lotsman
lotsman ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:15
Так я же сказал - он сейчас РАЗВИВАЕТ свой талант................
pomor45
pomor45 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:39
Явный талант пока проявлен им в номинации имитации секса, но и в ней особых достижений не проявил - только осрамился.
pomor45
pomor45 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 20:31
Вот как раз старался, а не надо бы.
pomor45
pomor45
вчера в 20:30
Могу только пожелать не закопать окончательно имидж российского тренера у китайцев.
протон
протон
вчера в 19:54
Если Дзюбу возьмут то клуб станет "Руканхей ШэньхуаДзю"
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:08
Час Х настал. Вот и посмотрим на что реально способен Товарищ! Это не в фарм клубах Челси пинать дублем пассажиров круглого мяча и не на лыжне винеровской стоять и ждать судейской трели.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 18:59
в китае возможно даже свой китайский квн есть, ну или просто поболтать ни о чём они любят
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:54
Когда в Китайской Лиге деньжищи крутились...и тот же Шанхай Анелька покупал - Слуцкого не звали.....
А теперь когда все 34 игрока стоят 10 млн - его позвали....
Интерес
Интерес ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:38
Товарищу Си Шеньхуа-дофуа,ибо он болеет за другую команду,а как умеет работать Лёня-все помнят из истории недавней.Ах да,это просто Гинер всё купил и обеспечил!.Ну как сейчас Миллер Семаку,а в "святых девяностых"-"Спартаку" "новые русские"!?
sova147
sova147
вчера в 17:25
Без Дзюбы ему будет очень трудно
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:22
Пожелаем Л.В. удачи в новом клубе. Он представляет нашу страну, и этим всё сказано. Не хотелось бы, чтобы в случае его неудачи китайцы с пренебрежением или равнодушием отозвались о нём: " А, этот из России..."
lotsman
lotsman
вчера в 16:55
Для игры может и староват, а вот для совместного шоу непременно подойдёт. Артём сейчас как раз развивает свой талант в различных номинациях.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:43, ред.
Лёня, помни, хорошие результаты = миска риса, +1000 к социальному рейтингу, кошка-жена и довольный товарищ Си.

И, как в "Рубине" проходило, если пинать балду, забивать ноль голов в двух матчах предпоследней команде Польши в ЛЕ, достаточно было записать ролик "Рубин Супергуд", где воспеть Минниханова и Шаймиева как героев Татарстана, это будет не достаточно уже.

Вряд ли такое с новыми владельцами пройдёт. Работать надо, Лёня, а ты как-то не привык.

Поэтому и ставлю, что Лёня и до лета не доработает. Но посмотрим.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:42
"Дружба , дружбой, а юани врозь" .)
adekvat
adekvat
вчера в 16:35
В Рубине получается не старался.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:30
Разве только что если в гости ,хайпануть где нибудь.
Гость
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