Актёр из сериала «Слово пацана» попросил взять его в сборную России

Актёр Ярослав Могильников, который исполнил роль Ералаша в популярном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», обратился к главному тренеру сборной России .

Привет, сборная! С наступающим вас! Валерий Георгиевич, возьмите меня играть за команду. Я там всем покажу, что мы настоящие пацаны, а не чушпаны.