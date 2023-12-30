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Актёр из сериала «Слово пацана» попросил взять его в сборную России

вчера, 18:06

Актёр Ярослав Могильников, который исполнил роль Ералаша в популярном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», обратился к главному тренеру сборной России Валерию Карпину.

Привет, сборная! С наступающим вас! Валерий Георгиевич, возьмите меня играть за команду. Я там всем покажу, что мы настоящие пацаны, а не чушпаны.

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:49
Это понятно, что шутка юмора. Не понятно другое. После его сериала пошла расти популярность ауе* тематики у молодежи, это очень плохой звоночек. А тут еще это, на хайпе, с такими заявлениями сам в СМИ лезет. Вот отыгрывал бы там свою роль, в кадре, а в жизни лучше бы манерами и знанием этикета блеснул, а не жаргоном

*запрещено на территории РФ
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:06
Ничего себе, я даже не знал, что их так много у него/них))
протон
протон ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 21:02, ред.
Об этой части были обсуждения , смею предположить что возможно эту активность ведет группа людей, а возможно один человек бросил такой вызов в КП По сути 9 призов еще как то нужно получить в солнечную Армению, а возможно человек переехал в Россию, возможно подарит друзьям из России, возможно родственник получит все призы на один адрес и уже ТК отправит в солнечную страну. Действительно очень трудно управлять и не запутывать себя с такой армадой. В каждой группе примерно по 15 клонов, а групп 10 в общем около 150 клонов)) ну тут я только аплодирую игроку который столько времени уделил отлучив от других забот. Интерес простой - это эксперименты) и каждый месяц другие задачи и игра на ставках.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:53
Добра.
Просто интересно, откуда у этих людей столько времени?
Какой им интерес от этого?
shur
shur ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 18:25
...ну это конечно шутка, как будто мальчишка Деду Морозу письмо
с мечтой послал! А в его 16-цать, он везде опоздал,без начальной подготовки и старенький, не хай в кино снимается!
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:23, ред.
Герой Ярослава "Ералаш" в сериале плохо "кончил" - нашей сборной кто то более "фартовый" нужен...)
Igo0rek
Igo0rek ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 18:21
Я смотрю ты в юмор совсем не смог...
протон
протон ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 18:20, ред.
Добра. В правилах это не запрещено, тема поднималась не однократно что клоны нарушают естественную конкуренцию, если правила не изменить то участников на Соккере будет все меньше, игроки будут уходить или мало активничать в ленте новостей, Ну если такая тенденция будет продолжать свою линию то в следующий месяц я участвовать не собираюсь и зря терять свое драгоценное время, Ничего уже плохого не имею в адрес клонов уже начал поддерживать эту армаду. Мне вот просто одно расстраивает игроки которые под новый год хотели своих детей порадовать призами лишены этого блага, в моем случае мне материальные призы не нужны, я никогда их не забирал с достатком хватало виртуальных баллов Вип статуса. Пока правила не будут изменены я буду поддерживать своего друга из солнечной Армении. Играть в такой интенсивной среде с клонами это ведь тоже непочатый труд. Самое милое дело это набирать баллы под конец месяца и анализировать группу играть не играть, если что пойдет не так-то вариант еще есть в гр. Забалотного, а так шансов нема. Забыл добавить какой интерес от этого всего, идут эксперименты на разных уровнях ставок не считаясь с мнением остальных, просто нужно наблюдать что из этого выйдет и когда это остановится. Есть другой вариант попросить его вывести клоны.
протон
протон ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 18:12
Добра! Ну в отличие от других ваша позиция еще не потеряна в игре) Вы еще могли бы два аккаунта вытащить) Просто нужно угадать в определенной ставке с высоким коэффициентом. Ну вот пока что все переживаем за Капрала единственный кто держится)
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 18:09
И понеслась клоунада по всем сферам жизни. Давайте мы его сразу на должность Повелителя Земли возьмем, а че бы нет? Футболисты с раннего детства упорно трудятся, чтобы попасть в сборную, далеко не каждому удается сыграть в ней. А этот комик хочет по блату пройти. Цирк уехал, клоуны остались
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