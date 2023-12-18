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В Мексике вратарь спрятался под рекламным баннером, чтобы досмотреть матч

вчера, 22:35
АмерикаЛоготип футбольный клуб Америка (Мехико)3 : 0Логотип футбольный клуб Тигрес УАНЛ (Монтеррей)Тигрес УАНЛЗакончился в доп. время

«Америка» и «Тигрес УАНЛ» встречались в ответном финальном матче чемпионата Мексики (1:1 после первого поединка и 4:1 общий счет).

Вратарь гостей Науэль Гусман получил две желтые карточки в дополнительное время. Игрок должен был уйти в подтрибунное помещение, но он захотел вживую досмотреть ход развития событий в гонке за титул.

Голкипер спрятался под одним из рекламных баннеров, однако ему пришлось увидеть поражение своего коллектива. Стоит отметить, что до этого у «тигров» также получил удаление Раймундо Фульгенсио.

В Мексике вратарь спрятался под рекламным баннером, чтобы досмотреть матч

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Все комментарии
a7bkm5e8rq5k
a7bkm5e8rq5k
сегодня в 03:59
Преданный клубу игрок, жаль что подвёл команду
drug01
drug01
вчера в 23:50
Не счастливое удаление и поражение
Василий 50
Василий 50
вчера в 23:13
Ну досмотрел и досмотрел...
Мог досмотреть прямо из ворот.
Гость
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