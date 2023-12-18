В Мексике вратарь спрятался под рекламным баннером, чтобы досмотреть матч

1702928110

вчера, 22:35

«Америка» и «Тигрес УАНЛ » встречались в ответном финальном матче чемпионата Мексики (1:1 после первого поединка и 4:1 общий счет).

Вратарь гостей получил две желтые карточки в дополнительное время. Игрок должен был уйти в подтрибунное помещение, но он захотел вживую досмотреть ход развития событий в гонке за титул.

Голкипер спрятался под одним из рекламных баннеров, однако ему пришлось увидеть поражение своего коллектива. Стоит отметить, что до этого у «тигров» также получил удаление Раймундо Фульгенсио.