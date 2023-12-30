«Ростов» снял пародии на советские кинокомедии

«Ростов» опубликовал на своём YouTube-канале пародии на советские кинокомедии, которые обычно показывают по ТВ перед Новым годом.
В съёмках приняли участие игроки мужской и женской команд клуба.
«Ростов» выйдет из отпуска 10 января.
«Ростов» опубликовал на своём YouTube-канале пародии на советские кинокомедии, которые обычно показывают по ТВ перед Новым годом.
В съёмках приняли участие игроки мужской и женской команд клуба.
«Ростов» выйдет из отпуска 10 января.
Спасибо, Маэстро, спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вас, также- с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЗДОРОВЬЯ Вам и Вашим близким, и пусть, новый год- станет для Вас лучше предыдущего!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Радуйте нас своими ШЕДЕВРАМИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Всех Вам Благ, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍👍
Спасибо, Маэстро, спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вас, также- с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЗДОРОВЬЯ Вам и Вашим близким, и пусть, новый год- станет для Вас лучше предыдущего!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Радуйте нас своими ШЕДЕВРАМИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Всех Вам Благ, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍👍
https://youtu.be/MlGEzhf44vM?feature=shared
Маэстро, убедительная просьба к Вам, пожалуйста, соорудите, что-нибудь Гениальное, как обычно- в Вашем ,безупречном стиле!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Покажите, всем этим деятелям- как нужно снимать кино!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Просим, Маэстро, просим!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Маэстро, убедительная просьба к Вам, пожалуйста, соорудите, что-нибудь Гениальное, как обычно- в Вашем ,безупречном стиле!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Покажите, всем этим деятелям- как нужно снимать кино!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Просим, Маэстро, просим!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Еще не вечер... еще не вечер..... все может быть перед Новым годом.... :))))))))
Еще не вечер... еще не вечер..... все может быть перед Новым годом.... :))))))))