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«Ростов» снял пародии на советские кинокомедии

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Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 14:04, ред.
"Старый Новый год", и все, наши- Любимые актеры!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо, Маэстро, спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вас, также- с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЗДОРОВЬЯ Вам и Вашим близким, и пусть, новый год- станет для Вас лучше предыдущего!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Радуйте нас своими ШЕДЕВРАМИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Всех Вам Благ, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍👍
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:57
Приветствую!...предновогодняя суета как у всех наверное)...С Наступающим Новым Годом и всех благ!!...

Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:43
А я даже не стал досматривать. Посмотрел 20 секунд и понял- "маразматический этюд"...
Маэстро, убедительная просьба к Вам, пожалуйста, соорудите, что-нибудь Гениальное, как обычно- в Вашем ,безупречном стиле!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Покажите, всем этим деятелям- как нужно снимать кино!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Просим, Маэстро, просим!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:36
Вера купила новые сапоги...и ушла из Ростова пешком)...
Capral
Capral
вчера в 13:28
Бред.
shlomo
shlomo ответ протон (раскрыть)
вчера в 12:58
Добра Вам!
Еще не вечер... еще не вечер..... все может быть перед Новым годом.... :))))))))
adekvat
adekvat
вчера в 12:55
Молодцы иностранцы узнают наши фильмы.
Гость
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