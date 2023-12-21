«Пари НН» рассчитывает попасть в Суперлигу

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов заявил, что клуб не против выступить в европейской Суперлиге.

Мы говорим серьёзно. Понятно, что это многих улыбает, потому что «Пари НН» воспринимают как взрослеющую команду. Но мы же рано или поздно повзрослеем, и это вполне может произойти совсем‑совсем скоро. Мы объективно оцениваем свои возможности, шансы и перспективы. Поэтому будем добиваться, чтобы нас и в Суперлиге заметили.

Насколько я понимаю, Суперлига будет запускаться в 2025 году. Поэтому ориентир для нас — 2025 год. В следующем году я бы хотел, чтобы результаты «Пари НН» были еще лучше, чем в этом сезоне, а потом будем готовы биться за то, чтобы попасть в Суперлигу.

Думаю, что должен быть разработан формат, который будет вне политики, вне разных санкций, вне различных историй, когда на турнир оказывают влияние корыстные интересы одних или других. Если Суперлига будет декларировать принципы равнозначности и равные возможности для каждого клуба, это будет очень правильная история в наш неспокойный век. На мой взгляд, у российских клубов есть все шансы участвовать в этом турнире.