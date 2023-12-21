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«Пари НН» рассчитывает попасть в Суперлигу

вчера, 18:34

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов заявил, что клуб не против выступить в европейской Суперлиге.

Мы говорим серьёзно. Понятно, что это многих улыбает, потому что «Пари НН» воспринимают как взрослеющую команду. Но мы же рано или поздно повзрослеем, и это вполне может произойти совсем‑совсем скоро. Мы объективно оцениваем свои возможности, шансы и перспективы. Поэтому будем добиваться, чтобы нас и в Суперлиге заметили.

Насколько я понимаю, Суперлига будет запускаться в 2025 году. Поэтому ориентир для нас — 2025 год. В следующем году я бы хотел, чтобы результаты «Пари НН» были еще лучше, чем в этом сезоне, а потом будем готовы биться за то, чтобы попасть в Суперлигу.

Думаю, что должен быть разработан формат, который будет вне политики, вне разных санкций, вне различных историй, когда на турнир оказывают влияние корыстные интересы одних или других. Если Суперлига будет декларировать принципы равнозначности и равные возможности для каждого клуба, это будет очень правильная история в наш неспокойный век. На мой взгляд, у российских клубов есть все шансы участвовать в этом турнире.

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НН
Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:04
"Придем не с пустыми руками. Лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. В нашем случае – головой и ногами" – напомнило стих Бродского, который зачитал Василий Уткин :
"Я бы вплетал свой голос в общий звериный вой
там, где нога продолжает начатое головой.
Изо всех законов, изданных Хаммурапи,
самые главные — пенальти и угловой".
Только тут эта поэтичность совсем ни к месту. Вроде написано, что не шутка, а читается как еще более странная шутка.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:06, ред.
Вспомнил афоризм Козьмы Пруткова " Если на клетке слона прочтёшь надпись "буйвол" - не верь глазам своим ".
Замечательный человек - генеральный директор "Пари НН".
adekvat
adekvat
вчера в 21:01
Вас там давно ждут.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:31
А можно по подробнее в этом сюжете Суперлиги!)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:01
Не слишком ли крутое заявление,морда не треснет.
drug01
drug01
вчера в 19:54
Надо посмотреть какие там будут правила
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 19:49
Если в так называемую "суперлигу" клубы уровня Фенербахче и Бешикташа приглашают то и у Пари НН есть шанс попасть. Желающих не густо играть в таком сомнительном и без перспективном турнире.
Quake1988
Quake1988
вчера в 18:45
ТСК заявите)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:41
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов заявил, что клуб не против выступить в европейской Суперлиге.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:40
Поэтому будем добиваться, чтобы нас и в Суперлиге заметили.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:36
Да вроде бы как раз для таких клубов и создают суперлигу. Наверно 2DROTS там тоже будет и Луч-Энергия
Гость
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