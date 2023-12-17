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Озил пошутил над тем, что Ди Каприо не следит за футболом

сегодня, 00:08

Актер Леонардо Ди Каприо принял участие в мероприятии, посвященном фильму Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Ди Каприо сыграл в картине главную роль.

Представитель мира кино высмеял идею о том, что футболисты АПЛ сильнее в спортивном плане, чем баскетболисты НБА.

Они лучше, чем Майкл Джордан, лучший баскетболист всех времен?

Помимо этого, актер заявил, что не следит за футболом, заявив в шутку:

Что такое «Арсенал»?

Экс-игрок «канониров» Месут Озил ответил на это:

Футбольный клуб «Арсенал» старше 25 лет… Так откуда ему о нем знать?

Бывший футболист намекнул на тот факт, что Ди Каприо не встречается с девушками старше 25 лет.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 10:30
Потрясающе исполнил главную роль Ди Каприо на мероприятии, наверное это был сиквел в каком-то из его фильмов )
shur
shur ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 09:44, ред.
...и турку игравшему за сборную Германии теперь переживать за Арсенал и женский пол...?! Хотя у актера бабушка русская...!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:12
Зачем стопроцентному американцу следить за соккером??? 🤣🤣🤣
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 08:24
Идиотская шутка от Озила. Во первых: актер болельщик и может болеть за кого угодно. Во вторых: он мужик и будет дружить с девушкой любого возраста, чтобы была только совершеннолетней.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 06:08
Главное, что он не встречается с парнями старше двадцати пяти лет.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 06:05
Тупо конечно, но -хоть не испортили воздух, как бывает когда кого то затронешь.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 05:40
Странно... А разве "Оскар" не похож на футболиста?...)
drug01
drug01
сегодня в 01:35
Для актёра важна своя роль!
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 01:13
Зачем ди каприо чтото знать о футболе,у него и без него всё ок!
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