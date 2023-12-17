Озил пошутил над тем, что Ди Каприо не следит за футболом

Актер Леонардо Ди Каприо принял участие в мероприятии, посвященном фильму Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Ди Каприо сыграл в картине главную роль.
Представитель мира кино высмеял идею о том, что футболисты АПЛ сильнее в спортивном плане, чем баскетболисты НБА.
Они лучше, чем Майкл Джордан, лучший баскетболист всех времен?
Помимо этого, актер заявил, что не следит за футболом, заявив в шутку:
Что такое «Арсенал»?
Экс-игрок «канониров» Месут Озил ответил на это:
Футбольный клуб «Арсенал» старше 25 лет… Так откуда ему о нем знать?
Бывший футболист намекнул на тот факт, что Ди Каприо не встречается с девушками старше 25 лет.