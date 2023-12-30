Карпин: «Сейчас вызываем в сборную России всяких чушпанов»

Главный тренер сборной России ответил на обращение актёра Ярослава Могильникова, известного по роли Ералаша в популярном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», который попросил взять его в национальную команду.

Ярослав, не проблема тебя вызвать. Сейчас вызываем, как видишь, по 100 человек каждый раз. Всяких, как ты говоришь, чушпанов. Давай сначала определимся, кто у нас в команде пацаны, а кто чушпаны. Тебя как реального пацана вызовем к пацанам, а к чушпанам не надо тебя.