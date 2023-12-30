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Карпин: «Сейчас вызываем в сборную России всяких чушпанов»

вчера, 19:01

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на обращение актёра Ярослава Могильникова, известного по роли Ералаша в популярном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», который попросил взять его в национальную команду.

Ярослав, не проблема тебя вызвать. Сейчас вызываем, как видишь, по 100 человек каждый раз. Всяких, как ты говоришь, чушпанов. Давай сначала определимся, кто у нас в команде пацаны, а кто чушпаны. Тебя как реального пацана вызовем к пацанам, а к чушпанам не надо тебя.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 12:19, ред.
Когда вышла Бригада, я был в классе 3 или 4, и естественно я сопереживал главным героям. Но что-то у меня не возникло желания примерить их жизнь на себя. То же самое Бумер, Бандитский Петербург и так далее. Если подросток посмотрев Слово пацана захочет пойти создать свою банду и сеять зло, то у этого подростка беды с головой, и у него и без сериала жизнь не сложится.
Сп62
Сп62 ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 11:34
А что, кино не влияет на формирование сознания у подростков? Для меня бытие по прежнему определяет сознание.
амурец
амурец
сегодня в 07:31
Какой тренер того и вызываешь
Василий 50
Василий 50
сегодня в 06:39
Валера, тебе пора в больничку.
salleeh
salleeh
сегодня в 05:51
Так бывает, когда тренер «чушпан»…
Igo0rek
Igo0rek ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 21:52
Что в его словах правильного? Это тоже самое, если бы условный мэр Бирмингема сказал, что не будет смотреть сериал Острые козырьки, потому что он жил в то время и ему хватило. Как это отменяет идеально подобранный актерский каст, превосходную актерскую игру, большую работу сценаристов, операторов, режиссера, костюмеров, гримеров, как это влияет на саму картину? Черт возьми, это же просто кино! Художественный вымысел на некогда имевшие место события, и не более того.

Это как бестолковые родители, которые в зарождении жестокости в своем чадо, обвиняют кино и видеоигры. Это игры виноваты, что родители произвели безмозглого зародыша, который не способен элементарно выстроить логический ряд в своей голове. Это кино виновато, что родители были слишком заняты и забили болт на воспитание своего отпрыска.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:00
Приветище и Салютище, Ваня!!!
Я так и понял. Ты мне еще раньше о ней рассказывал. Ну вот, теперь имею представление.
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:53
Доброго Здоровья Capral!
Прошу любить и жаловать, это и есть та самая Бузова, около двадцати лет дурманящая голову молодым девицам в возрасте от четырнадцати и старше на своих ток-шоу и реалит-шоу. Считает себя телезвездой, эстрадной певицей телеведущей и т.д. и т.п. Слава Богу хоть не лезет в политику.
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:23
Дело в том, что мне незнакомы всe ваши "звезды", у вас их так много, что всех и не запомнишь...
adekvat
adekvat ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:23
Еще Слуцский кореш Дзюбы есть, но он теперь про китайцев шутит.
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:15
— Я что-то не пойму… У Бузовой все ж таки какая профессия?
— Профессия Бузовой — Бузова. Индикатор 56изации отечественного социума.
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:11
А конкретней.
Интерес
Интерес
вчера в 20:09
Нашли новый источник для громких прозвищ и фразеологизмов-сериал...Правильно сказал мэр Казани в ответ на идиотский вопрос (Смотрит ли он этот сериал?) : "Не смотрел,и не собираюсь-мне это не интересно,ибо я жил в этом в своё время".
А кого-то,видимо,ностальгия мучает,по "святым девяностым"! Вот и беглый болельщик "Спартака"- Д.Назаров,отметился-стишки про "чушпанов" кропает.Смотрит внимательно,видимо...
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:08
Очень умный Иксперт нашего фтубола
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:07
Кто это???
Capral
Capral ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 20:06
Так ведь и таджики от вас тоже отделились, но вы же с ними играли.
Интерес
Интерес ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:03
Калмыки уже от нас отделились,или это презрительное иносказание? Неожиданно...
sihafazatron
sihafazatron ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:01
Ты слишком суров!) Только послушай Иксперта!))))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:55, ред.
Почему без слов? Там и работают такие же Бузовы) Странно было бы, если бы всяких Шнякиных, Чердаков, Губерниевых, Орзул и компанию рекламировал кто-то, кроме такой же пустышки, как они)

Я вот даже Окко смотрю, там Стогниенко, Григорян хорошие разборы делает, Гуцайт, Даша Исаева (наша когда-то бывшая соккеровская), даже пепоглор Лукомский и то сойдет. А как включаю Матч, этих Бузовых и вижу.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:36, ред.
А ведь похож!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И сколько общего в манерах!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо, Маэстро- за очередной ШЕДЕВР к Новому году!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Futurista
Futurista
вчера в 19:32
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 19:27
какой футбол такие и чушпаны
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 19:27
такое ощущение, что Валера просто выпивши строчит посты
Capral
Capral
вчера в 19:18
И это говорит ГТ сборной. Какой-то биндюжник, с одесского порта, а не тренер национальной сборной. Вот и вся культура. Поэтому, играть тебе Валера- с Кубой и калмыками, да и то, если согласятся...
Ironigor
Ironigor ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:17
Ну это уже выглядит совершенно не как шутка . Карпин уже через буйки переплыл ,на мой субъективный взгляд .
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:04
РПЛ (Российская Прикол Лига). Прям одни шутники....то Дзюба, то Карпин, то еще кто-то... позорятся только. А сегодня увидел как матч тв рекламирует Бузова!! Но это уже просто без слов...
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