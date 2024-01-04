Лидер Первой лиги интересуется молодым вратарём «Зенита»

Президент махачкалинского «Динамо» отреагировал на информацию об интересе к вратарю «Зенита» .

Ранее журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что «динамовцы» хотят арендовать 19-летнего голкипера с правом выкупа, а в клубе из Санкт-Петербурга настаивают на обычной аренде с бонусами для махачкалинской команды.

Позиция вратаря нас интересует. В нашем списке есть группа кандидатов, но важно не только то, кто нам интересен, но и хочет ли футболист в нашу команду. Вратарь «Зенита» Богдан Москвичев действительно есть в нашем списке, но пока наш главный тренер [Курбан Бердыев] выбирает, кто конкретно может усилить нашу команду. Переговоры по Москвичеву ведёт Шамиль Газизов, и меня интересует их конечная фаза.