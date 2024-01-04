«Спартак» и «Динамо» интересуются капитаном «Фамаликау»

Два российских клуба заинтересовались защитником и капитаном «Фамаликау» Риччели.
По информации источника, речь идёт о московских «Спартаке» и «Динамо». Португальцы хотят получить за своего игрока от 6 до 10 млн евро.
В текущем сезоне бразилец провёл 13 матчей, забил гол и сделал результативную передачу.
Я единственный человек на этом сайте, кто предсказал такой сценарий матча - 4:3.
P.S. Особенно для протона. Я не играю с 2017-го года, и понятно почему меня там нет. Я играю здесь с января 2023-го, а то не целый год играл как другие. Для меня есть вещи поважнее этой игры. И я не топил группы за счет перевеса комментариев, чтобы потом самоутвердиться VIP - статусами. В основном во всех группах низкая конкуренция. Есть люди, которые к концу месяца набирают всего 25000 очков и выходят в финал. Бывает даже 16000 с чем-то. Это называется низкая конкуренция. Не знаю про какой опыт говорите, и про каких опытных игроках говорите, но я здесь другое увидел. Увидел тех, кто за счет перевеса комментариев выходят в финал и радуются как будто Олимпиаду выиграли. Здесь все гораздо проще. Сейчас я сделаю символическую ставку на матч «Аделаида Юнайтед» — «Веллингтон Феникс», а потом покажу архив матча, где вы увидите ставки — ДСА, ДАША Д и КЭТиК, и увидите вариации счетов. Вот тот самый игрок, о котором вы все твердите. Вот тот игрок, секрет успеха которого зависела от вариации точных счетов с 2015-ого года. Потом покажу архив — все увидете сами.
На этот матч так же сделал ставку shlomo со своими клонами. Не удивлюсь в конце если увижу вариации точных счетов. После матча покажу архив.
Я единственный человек на этом сайте, кто предсказал такой сценарий матча - 4:3.
P.S. Особенно для протона. Я не играю с 2017-го года, и понятно почему меня там нет. Я играю здесь с января 2023-го, а то не целый год играл как другие. Для меня есть вещи поважнее этой игры. И я не топил группы за счет перевеса комментариев, чтобы потом самоутвердиться VIP - статусами. В основном во всех группах низкая конкуренция. Есть люди, которые к концу месяца набирают всего 25000 очков и выходят в финал. Бывает даже 16000 с чем-то. Это называется низкая конкуренция. Не знаю про какой опыт говорите, и про каких опытных игроках говорите, но я здесь другое увидел. Увидел тех, кто за счет перевеса комментариев выходят в финал и радуются как будто Олимпиаду выиграли. Здесь все гораздо проще. Сейчас я сделаю символическую ставку на матч «Аделаида Юнайтед» — «Веллингтон Феникс», а потом покажу архив матча, где вы увидите ставки — ДСА, ДАША Д и КЭТиК, и увидите вариации счетов. Вот тот самый игрок, о котором вы все твердите. Вот тот игрок, секрет успеха которого зависела от вариации точных счетов с 2015-ого года. Потом покажу архив — все увидете сами.
На этот матч так же сделал ставку shlomo со своими клонами. Не удивлюсь в конце если увижу вариации точных счетов. После матча покажу архив.