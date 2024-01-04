«Спартак» и «Динамо» интересуются капитаном «Фамаликау»

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вчера, 10:00

Два российских клуба заинтересовались защитником и капитаном «Фамаликау» .

По информации источника, речь идёт о московских «Спартаке» и «Динамо». Португальцы хотят получить за своего игрока от 6 до 10 млн евро.

В текущем сезоне бразилец провёл 13 матчей, забил гол и сделал результативную передачу.