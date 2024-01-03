«Зенит» заплатит за новичка 51 килограмм денег. Снова доверяют бразильцу

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вчера, 19:15

Защитник Нино попытается утолить печали Семака.

Отдадут несколько мешков с евро

Из-за проблем с переводом денег через банки бразильский клуб «Флуминенсе» – победитель Кубка Либертадорес, потребовал заплатить наличными без поиска окольных путей для «Зенита». Говорят о 5 миллионах евро одним платежом и безналичном бонусе. Такая схема отличается от условий миллиардера Маринакиса, владельца «Ноттингем Форест», которому тоже нужен крепкий центральный защитник Нино. У грека есть мешки денег, ведь занимается бизнесом, связанным с морскими перевозками. Но англичане не позволят клубу АПЛ принести наличные.

Бразильцы могли получить больше именно от англичан, но на других условиях. «Зениту» повезло, что деньги середняку Серии А нужны прямо сейчас, а Нино не продлил контракт. Во «Флуминенсе» получат 51 килограмм евро, если выберут сотенные купюры. Будут большие кейсы с деньгами. Аршавин вспоминал, что в молодости в «Зените» платили наличными, носил домой огромную зарплату в больших кульках. Возвращаются лихие времена. Но у петербуржцев теперь ставка не на воспитанников вроде Малафеева, Кержакова и Денисова, а на бразильцев.

Нино нужен для связки с Родригао

У Нино неплохая школа, «Флуминенсе» тренирует талантливый молодой тренер Фернандо Динис. Тренер неудачно выступил со сборной Бразилии в роли временного наставника «селесао» в отборе к чемпионату мира. Накануне будущего крупного турнира планируют пригласить Жозе Моуриньо, чтобы готовил к ЧМ -2026. Анчелотти отказался, а вот «Реал» отказался от зимнего подписания центрального защитника. Ренана и Алипа не будет в Мадриде. Также вызывает сомнения будущее Эраковича в основе «Зенита», ведь наставник «Флуминенсе» использовал Нино в паре центральных защитников на правом фланге, новичок правша.

«Зенит» играл в первой части сезона с тройкой в обороне. Нино пришел для игры правее и выше. Он немного неповоротливый и любит сыграть жестко. Можно ли сравнить новичка с «армейцем» Рошей? Сходство есть, хотя Нино не использует приемы Виллиана. Зато у нового бразильца странная манера совершать дикие забеги с мячом, как была у Ренана в Бразилии. В РПЛ вряд ли сработает безумный слалом. Нино высокий и мощный, может забить гол. Играл с капитанской повязкой, есть лидерские качества. Точно прощается с мячом. А вот реакция на контратаки настораживает. Дома ему давали время на лишние касания.

Могут сохранить новую схему игры

«Зенит» всегда может перейти на четыре в линию, если на правом фланге будут Караваев, Круговой или даже Эракович. Марио Фернандес больше подходит для схемы «3-5-2», но на нее может повлиять приезд другого бразильца – второго форварда и атакующего хавбека Артура, о котором рассказывали подробнее. Если правого защитника выберут из множества вариантов, то в центре обороны у «Зенита» будет или связка Нино и Родригао, или тройка двух бразильцев и Алипа. Сомневаемся, что новичка из «Флуминенсе» взяли на скамейку, особенно с учетом слухов о его нежелании перебираться в Санкт-Петербург.

Так что проблемой остается мотивация Нино играть в РПЛ . Его пришлось убеждать, хотел попасть в АПЛ вместо РПЛ . Причем понимал, что шансы на переезд в Англию неплохие. Футболистов не удержать в чемпионате России разговорами о гимне Лиги чемпионов, как раньше. Например, если Барриоса зовут играть с Рохо – бывшим защитником «Спартака», на легендарной арене «Бомбанера» за «Бока Хуниорс», где хавбек провел счастливую футбольную юность, то колумбиец может бросить холодный Санкт-Петербург ради теплого Буэнос-Айреса. Если в новом году Семак потеряет ключевого футболиста опорной зоны, то в защите станет больше проблем.

Оборона подводила «Зенит» осенью

Нино в Бразилии играл неплохо, но порой явно ошибался, поскольку «Флуминенсе» провел слабый внутренний сезон, пусть и выиграл в финале Кубка Либертадорес. А теперь Нино станет одним из многих защитников «Зенита», где не дают времени на раскачку. У Семака теперь восемь защитников в центр обороны – Нино, Чистяков, Алип, Ренан, Эракович, Родригао, Караваев и Сантос. Этот список намекает на скорые расставания, а не только на ставку на схему с тройкой оборонцев. Также длинный перечень напоминает, что «Зенит» после 18 туров прошлого сезона пропустил всего семь мячей и опережал второй клуб в таблице «Спартак» на восемь очков.

Сейчас Семак сам второй в рейтинге сезона, уступает «Краснодару» на два пункта, пропустив на десять голов больше. Эффективность защиты снизилась более чем в два раза, и дело не только в травме Родригао, который пропустил ряд важных матчей. Снова в «Зените» доверяют судьбу кульминации сезона молодым бразильцам. Успех Нино и Артура зависит от мотивации. Оба неплохие футболисты, но точно знаем – в их планы не входит длительная жизнь в Санкт-Петербурге. А это всегда влияет на отношение к работе, невзирая на размер зарплаты. Бразильцы умеют играть плохо, даже если им платят миллионы евро. Единственный козырь – желание быстро уехать в АПЛ .

«Зенит» готовится к потерям, ведь даже Родригао ещё может обратить на себя внимание зарубежных скаутов. Ренан готовится к отъезду. Клаудиньо и Вендел тоже вряд ли останутся надолго, невзирая на итоги сезона. «Зенит» ждёт необычная весна, где надо подружить новичков, ветеранов и людей, которые пытались уехать, но прошлым летом не получилось. Костяк команды говорит на португальском языке. Семаку давно стоило идеально выучить бразильский вариант древнего европейского наречия, не полагаясь на перевод помощника Виллиама де Оливейры.