Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухи

Экс-футболист «Торпедо» вспомнил об интересе «Бешикташа» и немецких клубов

вчера, 12:58

Бывший игрок «Торпедо» Беслан Аджинджал рассказал, как во времена выступлений за майкопскую «Дружбу» им и его братом Русланом интересовались турецкий «Бешикташ» и клубы из Германии.

Оба футболиста выступали за «Дружбу» с 1992 по 1993 год, после чего перешли в «Балтику». Интерес возник после полуфинала Кубка России сезона 1992/93.

До какой‑то конкретики там не дошло. Мы были ещё совсем молодыми, и к нам приезжал агент в Майкоп. По нынешним меркам агент, тогда такого понятия ещё не было. Он приехал и рассказал не только про интерес турецких, но и немецких клубов. Как я думаю, это были предложения из академий или команд низших лиг. На уровне разговоров всё так и осталось.

Помню, родителям сказали, что можем уехать в Германию, они за голову взялись: «Мы вас в Майкоп еле‑еле отпустили, а вы ещё дальше хотите?!» В итоге, мы потом уехали в Калининград, практически Германия (смеётся).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Ахмат» арендует хорватского полузащитника «Трабзонспора»
Сегодня, 15:31
Спортдиректор «Оренбурга» высказался о скандале вокруг новичка клуба
Сегодня, 14:59
Уводят игроков у «Краснодара» и ЦСКА, закупаются бразильцами. У «Зенита» есть чемпионский рецепт
Сегодня, 11:08Максим Тарасов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии8
Слухи«Зенит» подпишет Ахметова из «Краснодара»
Сегодня, 09:58
Слухи«Пари НН» продаст африканского хавбека в Казахстан за 70 тысяч евро
Вчера, 18:06
Представители Риччели подтвердили интерес к игроку от «Динамо» и «Спартака»
Вчера, 16:20
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 18:16
Незабываемые встречи!!!!!!!
sir_Alex
sir_Alex ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:54
У меня отец (86 лет) всю жизнь болеет за "Торпедо". Пару раз был в компаниях, в которых был и Э. Стрельцов.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:51
Под водяру чего только не расскажешь!
Capral
Capral
вчера в 16:15
Воронин, если не ошибаюсь, вообще в 15 лет уехал в Германию и сам пробивал себе дорогу. А чуть позднее, вспоминаю, как по всем программам немецким показывали украинскую молодую звезду, забивающую в каждой игре!!! Правда, тогда- это было во 2-й Бундеслиге.

Аджинджал? Фамилия знакомая, но игру не помню за Торпедо. Я помню настоящее Торпедо- чемпионское!!! Пару лет назад, показали встречу ветеранов Торпедо, чемпионов-76(Осень)!!! Малo осталось замечательных футболистов из той команды, но и тех, кто пришел- посмотрел с огромным удовольствием!!!
Futurista
Futurista
вчера в 13:43
Вспомнила бабушка как девушкой была...
Вещий
Вещий
вчера в 13:27
Не фига себе скауты работали... если даже в такой команде как Дружба игроков просматривали...:)))))
valt134
valt134
вчера в 13:25
Он бы еще 20 лет подождал и потом рассказал эту историю.
la-respect0
la-respect0
вчера в 13:16
Прям душевный рассказ алкаша в спортивках во дворе ))
vpewmyvpu4u5
vpewmyvpu4u5
вчера в 13:14
И нечего жалеть, там бы со скамейки запасных не вылезали.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 