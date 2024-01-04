Экс-футболист «Торпедо» вспомнил об интересе «Бешикташа» и немецких клубов

Бывший игрок «Торпедо» Беслан Аджинджал рассказал, как во времена выступлений за майкопскую «Дружбу» им и его братом Русланом интересовались турецкий «Бешикташ» и клубы из Германии.
Оба футболиста выступали за «Дружбу» с 1992 по 1993 год, после чего перешли в «Балтику». Интерес возник после полуфинала Кубка России сезона 1992/93.
До какой‑то конкретики там не дошло. Мы были ещё совсем молодыми, и к нам приезжал агент в Майкоп. По нынешним меркам агент, тогда такого понятия ещё не было. Он приехал и рассказал не только про интерес турецких, но и немецких клубов. Как я думаю, это были предложения из академий или команд низших лиг. На уровне разговоров всё так и осталось.
Помню, родителям сказали, что можем уехать в Германию, они за голову взялись: «Мы вас в Майкоп еле‑еле отпустили, а вы ещё дальше хотите?!» В итоге, мы потом уехали в Калининград, практически Германия (смеётся).
Аджинджал? Фамилия знакомая, но игру не помню за Торпедо. Я помню настоящее Торпедо- чемпионское!!! Пару лет назад, показали встречу ветеранов Торпедо, чемпионов-76(Осень)!!! Малo осталось замечательных футболистов из той команды, но и тех, кто пришел- посмотрел с огромным удовольствием!!!
Аджинджал? Фамилия знакомая, но игру не помню за Торпедо. Я помню настоящее Торпедо- чемпионское!!! Пару лет назад, показали встречу ветеранов Торпедо, чемпионов-76(Осень)!!! Малo осталось замечательных футболистов из той команды, но и тех, кто пришел- посмотрел с огромным удовольствием!!!