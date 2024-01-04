Экс-футболист «Торпедо» вспомнил об интересе «Бешикташа» и немецких клубов

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вчера, 12:58

Бывший игрок «Торпедо» рассказал, как во времена выступлений за майкопскую «Дружбу» им и его братом Русланом интересовались турецкий «Бешикташ» и клубы из Германии.

Оба футболиста выступали за «Дружбу» с 1992 по 1993 год, после чего перешли в «Балтику». Интерес возник после полуфинала Кубка России сезона 1992/93.