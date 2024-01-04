Конкурент для Соболева, защитники для «Зенита» и «Динамо». Клубы РПЛ открыли трансферную зиму

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вчера, 12:28

Приоритет – форварды и футболисты центра обороны.

«Спартак»

Новый спортивный директор клуба – молодой португалец Амарал, начал работу. Говорят, забраковал сербского форварда Луковича из команды «ИМТ Нови Белград». Агент восемнадцатилетнего нападающего, который забил 10 голов и сделал 1 ассист в СуперЛиге, а также привлекается к матчам молодежной сборной Сербии, подтверждал интерес из РПЛ . Не знаем, чем Милош не угодил Амаралу, но покупка резервного центрального форварда – одна из основных задач «Спартака».

Кроме этого, интересуются защитником Риччели из «Фамаликау». Молодой 25-летний бразилец играет в центре обороны в португальском середняке, привлек внимание не только «Спартака». И по-прежнему не видно новостей о покупке глубинного плеймейкера или «десятки», если такая сохранится в весенней схеме Абаскаля. Точечное усиление может взбодрить «Спартак», ведь трансферы бывшего спортивного директора Эшуорта не сработали.

ЦСКА

ЦСКА старается открыть новые рынки, присмотрели защитника по имени Алаа Грам из сборной Туниса. Парню всего 22 года, высокий, играет в центре обороны. Логичная ставка, если аналитики клуба уверены в потенциале тунисца. Также присматриваются к 23-летнему Габриэлю Перейре из «Жил Висенте», но португальский аутсайдер заломил за парня с рыночной стоимостью в 2.5 млн евро большую цену, около 10 млн евро.

Бразилец ближе к переходу в богатые клубы топ-5. Но худший старт за 15 лет заставит ЦСКА действовать, невзирая на финансовые проблемы и преграды на пути перевода денег другим клубам, независимо от пункта назначения. Зимой тренер Федотов надеется, что не потеряет Чалова, Файзуллаева и других ценных футболистов, вроде бразильского защитника Роши. Сильные трансферы легионеров делали ЦСКА чемпионом РПЛ . Без удачных ставок светит середина таблицы.

«Краснодар»

Первая задача лидера РПЛ – никого не потерять. В ОАЭ заинтересовались Кордобой. Семью колумбийца будут убеждать, что на теплых курортах лучше, чем в Краснодаре. Но у Джона есть интерес к чемпионской борьбе, до лета вряд ли куда-то уедет. Также останутся Сафонов и Сперцян. Важно сохранить Алонсо – центрального защитника, названного лучшим футболистом первой части сезона по мнению фанатов «Краснодара».

Понятны планы на зиму. «Горожанам» интересно усилить середину поля, где были провисы, когда Черникова и Сперцяна нагружали, а Кривцову не хватало опыта. Также неважно сыграли помощники Кордобы, «Краснодар» присматривает правого вингера. Тренеру Ивичу нужен человек, который добавит класса и сможет делать разницу. А пока работают с колумбийским опорником Кастаньо. В случае трансфера сыграют с двумя разрушителями, разгрузив Сперцяна для атаки.

«Динамо»

До первого места шесть пунктов, а до восьмой строчки, где ЦСКА , всего четыре очка. «Динамо» рано праздновать, хотя и ушли на перерыв в первой тройке. Зато виден потенциал команды, которая лихо атакует, но много пропускает. Молодость центральных защитников, кроме Бальбуэны – проблема Лички. А ещё повлияла травма Майсторовича, у 18-летнего серба был разрыв «крестов», его ждут на поле в начале нового года. Даже если Милан себя покажет, «Динамо» не помешает подписание центрбека.

Также справа ошибались Даса и Паршивлюк, а юный Бессмертный без опыта. Вот только количество футболистов на контракте станет проблемой Лички, когда попросит о новичках. Не хватает одного Тюкавина? Его может подменить Смолов. Битело, Нгамалё и Карраскаль хотят играть с первых минут. В центре Лаксальт, Фомин и мексиканец Чавес. Руководству «Динамо» надо подписывать игроков с прицелом на замену тем, кто уйдет в ближайшее время, например, если Тюкавин и Битело уедут в топ-5.

«Локомотив»

Потратили много денег, вряд ли РЖД подарит Галактионову зимой огромную сумму на шопинг. Заговорили об отъезде Дзюбы в Китай сразу после того, как там оказался его друг Слуцкий. Но вряд ли Артёма отпустят посреди сезона. Форвард провел средний первый круг, разочаровав во многих сложных матчах. Но у него полно напарников в атаке. Если «Локомотив» не потеряет Тикнизяна, Глушенкова и Пиняева зимой, или уйдет только Наир, то не будет серии трансферов.

Но нужен лидер обороны, ведь держать в центре молодых ребят – добавят седины Лантратову. Есть футболисты, которым не хватало практики, вроде Марадишвили. Константин отправился в аренду в «Пари НН» к тренеру Юрану. Универсальный Митай тоже подумывает о смене клуба. А вот скауты «Локомотива» ищут опытного защитника. Им может стать игрок «Вероны» Гюнтер, которого просматривали многие клубы РПЛ . Другие отказались, может, «Локомотив» согласится?

«Зенит»

Здесь всё просто – ставка на воспитанников академии, полное доверие российским ветеранам в основе. А если серьезно, то Семак подписывает бразильцев. Второй форвард Артур пакует чемоданы, это игрок чемпионского «Палмейраса». Центральный защитник Нино представляет «Флуминенсе», победителя Кубка Либертадорес. Тоже на крючке у «Зенита». Петербуржцы готовы ради этого трансфера завезти в Бразилию большой мешок денег весом в 51 килограмм, если это будут сотенные купюры в евро.

Артур и Нино – усиление проблемных позиций. Также одна из задач «Зенита» похожа на ту, что у «Краснодара». Точечное усиление и удержание лидеров, которые провели плохой первый круг, но могут показать больше во втором. Как видим по перевоплощению Кассьерры, суммарная мощь «Зенита» позволяет старательному игроку набрать форму. Но есть сомнения, что шестой титул получал с легкостью, поскольку Малкома не заменили. Семак недоволен свежими подписаниями, зимой будут трансферы.