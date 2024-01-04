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В «Жил Висенте» назвали условие трансфера Перейры в ЦСКА

вчера, 12:35

Спортивный директор «Жил Висенте» Тиаго Ленхо рассказал об условии продажи защитника Габриэля Перейры.

Ранее появилась информация об интересе к игроку со стороны ЦСКА, «Порту», греческого «Олимпиакоса», «Бетиса» и «Лестера».

Мы придерживаемся той же позиции, о которой заявляли ранее. Нам нужно, чтобы Габриэль выполнил наши цели, поэтому мы не намерены вести переговоры с игроком в это время. Условие для прекращения сотрудничества с Габриэлем — выплата 10 млн евро.

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Все комментарии
Интерес
Интерес
вчера в 18:38
Можем предложить уши от дохлого осла.
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 18:17
Понятно, к нам он не приедет. Слишком дорого.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 15:30
Совершенно не нужен, тем более за такие деньги.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:59, ред.
«Мы придерживаемся той же позиЦии, о которой заявляли ранее. Нам нужно, чтобы Габриэл выполнил наши цели, поэтому мы не намерены вести переговоры С игроком в это время. Условие для преКращения сотрудничества с Габриэлем — выплАта €10 млн»

Может кто-нибудь мне подскажет где здесь про ЦСКА сказано?
Хотя вроде есть подсказка... ох уж эти люди из «Жил Висенте», наверное в разведке раньше служили, ну или до сих пор. Так зашифровали..., но Анастасия Драгомир из Sport24 тёртый калач, сразу раскусила португальцев.
drug01
drug01
вчера в 12:41
Надо готовить деньги ЦСКА если нужен игрок?
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