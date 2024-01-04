В «Жил Висенте» назвали условие трансфера Перейры в ЦСКА

Спортивный директор «Жил Висенте» Тиаго Ленхо рассказал об условии продажи защитника .

Ранее появилась информация об интересе к игроку со стороны ЦСКА , «Порту», греческого «Олимпиакоса», «Бетиса» и «Лестера».

Мы придерживаемся той же позиции, о которой заявляли ранее. Нам нужно, чтобы Габриэль выполнил наши цели, поэтому мы не намерены вести переговоры с игроком в это время. Условие для прекращения сотрудничества с Габриэлем — выплата 10 млн евро.