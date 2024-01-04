В «Жил Висенте» назвали условие трансфера Перейры в ЦСКА

Спортивный директор «Жил Висенте» Тиаго Ленхо рассказал об условии продажи защитника Габриэля Перейры.
Ранее появилась информация об интересе к игроку со стороны ЦСКА, «Порту», греческого «Олимпиакоса», «Бетиса» и «Лестера».
Мы придерживаемся той же позиции, о которой заявляли ранее. Нам нужно, чтобы Габриэль выполнил наши цели, поэтому мы не намерены вести переговоры с игроком в это время. Условие для прекращения сотрудничества с Габриэлем — выплата 10 млн евро.
Может кто-нибудь мне подскажет где здесь про ЦСКА сказано?
Хотя вроде есть подсказка... ох уж эти люди из «Жил Висенте», наверное в разведке раньше служили, ну или до сих пор. Так зашифровали..., но Анастасия Драгомир из Sport24 тёртый калач, сразу раскусила португальцев.
Может кто-нибудь мне подскажет где здесь про ЦСКА сказано?
Хотя вроде есть подсказка... ох уж эти люди из «Жил Висенте», наверное в разведке раньше служили, ну или до сих пор. Так зашифровали..., но Анастасия Драгомир из Sport24 тёртый калач, сразу раскусила португальцев.