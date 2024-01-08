Стали известны дополнительные условия перехода Салтыкова в «Локомотив»

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вчера, 16:44

«Крылья Советов» получат 20 % от последующей продажи полузащитника сборной России до 23 лет . Ранее сообщалось, что игрок заключил контракт с «Локомотивом».

В текущем сезоне вингер провёл 21 матч, забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего россиянина в 3 миллиона евро.