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Стали известны дополнительные условия перехода Салтыкова в «Локомотив»

вчера, 16:44

«Крылья Советов» получат 20 % от последующей продажи полузащитника сборной России до 23 лет Никиты Салтыкова. Ранее сообщалось, что игрок заключил контракт с «Локомотивом».

В текущем сезоне вингер провёл 21 матч, забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего россиянина в 3 миллиона евро.

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Все комментарии
9dc48dej7be4
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вчера в 18:11
Опять Самару дербанят.... жалко Крылушек.
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вчера в 18:11
Салтыков является талантливым молодым футболистом с большим потенциалом, и «Крылья Советов» приняли мудрое решение, заключив соглашение о процентах от его будущей продажи. Это не только стимулирует «Локомотив» максимально раскрыть потенциал игрока, но и создает дополнительную мотивацию для них обоих. Если «Локомотив» сможет получить хорошую прибыль от продажи Салтыкова, то «Крылья Советов» также получат часть этой прибыли, что может стать значительным дополнением к их бюджету. В целом, это взаимовыгодное соглашение для обеих сторон.
fdjd4yb7kss3
fdjd4yb7kss3
вчера в 18:07
Ну что тут сказать... в этой новости главная мысль деньги.
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:47
Распил денег и Крыльев Советов продолжается...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:57, ред.
Т.е. владелец - Самарская область - дарит клубу, принадлежащему РЖД, игрока в 10 раз меньше реальной стоимости.

Логичный вопрос рождается - сколько за это на лапу получило руководство Самарской области (ответ в графе "агентские").

В этой ситуации мне Осинькина жалко, что может тренер, руководство которого раздаривает активы просто?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:55
Портал Трансфермаркт оценивает игрока в 300 миллионов рублей, "Локомотив" покупает его за 30-35 миллионов.

Это, в общем, всё, что нужно знать о РПЛ. Вместо бизнеса - какие-то грязные делишки.
Гость
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