Стали известны дополнительные условия перехода Салтыкова в «Локомотив»

«Крылья Советов» получат 20 % от последующей продажи полузащитника сборной России до 23 лет Никиты Салтыкова. Ранее сообщалось, что игрок заключил контракт с «Локомотивом».
В текущем сезоне вингер провёл 21 матч, забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего россиянина в 3 миллиона евро.
Логичный вопрос рождается - сколько за это на лапу получило руководство Самарской области (ответ в графе "агентские").
В этой ситуации мне Осинькина жалко, что может тренер, руководство которого раздаривает активы просто?
Логичный вопрос рождается - сколько за это на лапу получило руководство Самарской области (ответ в графе "агентские").
В этой ситуации мне Осинькина жалко, что может тренер, руководство которого раздаривает активы просто?
Это, в общем, всё, что нужно знать о РПЛ. Вместо бизнеса - какие-то грязные делишки.
Это, в общем, всё, что нужно знать о РПЛ. Вместо бизнеса - какие-то грязные делишки.