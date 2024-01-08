Агент новичка «Краснодара» Кастаньо объяснил, почему игрок перешёл в РПЛ

Футбольный агент Себастьян Оларте, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» и сборной Колумбии , рассказал, почему его клиент выбрал «быков».

Мы выбрали «Краснодар» потому, что Кастаньо хочет продолжать повышать свой уровень. «Краснодар» — один из лучших клубов в России сейчас, лидер, поэтому здесь он сможет расти как игрок. Более того, Джон Кордоба, друг Кевина, рассказывал ему много хорошего о клубе.

Кастаньо хочет быть ближе к Европе. Он мечтает сыграть в Лиге чемпионов. Думаю, российские команды смогут сыграть в Лиге чемпионов в следующем году.