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Агент новичка «Краснодара» Кастаньо объяснил, почему игрок перешёл в РПЛ

вчера, 12:00

Футбольный агент Себастьян Оларте, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» и сборной Колумбии Кевина Кастаньо, рассказал, почему его клиент выбрал «быков».

Мы выбрали «Краснодар» потому, что Кастаньо хочет продолжать повышать свой уровень. «Краснодар» — один из лучших клубов в России сейчас, лидер, поэтому здесь он сможет расти как игрок. Более того, Джон Кордоба, друг Кевина, рассказывал ему много хорошего о клубе.

Кастаньо хочет быть ближе к Европе. Он мечтает сыграть в Лиге чемпионов. Думаю, российские команды смогут сыграть в Лиге чемпионов в следующем году.

Ранее сообщались детали перехода Кастаньо в «Краснодар».

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Дед и ушко (раскрыть)
сегодня в 00:08
Толково!
Дед и ушко
Дед и ушко ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:45
Сказанное агентом это бред, конечно. Но если посмотреть из Колумбии, то очень понятно. Это как смотреть на небо из глубокой ямы.
Ветер23
Ветер23 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:42
    5327kuugtvp6
    5327kuugtvp6
    вчера в 13:45
    Думаю, что если есть желание играть, то он покажет себя в РПЛ.
    vhf85z5x42yy
    vhf85z5x42yy
    вчера в 13:23
    В этом случае хочется пожелать ему удачи и хорошей игры за быков.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 12:16
    Желаю быстро адаптироваться к нашему чемпионату...
    Capral
    Capral
    вчера в 12:11
    Что он написал, сам понял, ваще?! Он хочет повышать свой уровень, где- в ПЛ России, которая нигде не учавствует и только громит Кубу?! Хочет быть поближе к Европе, в то время, как сейчас- Европа также далека от России как небо от земли?! Он мечтает играть в ЛЧ- играя в Краснодаре?! А что, Краснодар- больше не Россия?! Что за бред!!! Всё наоборот...
    Гость
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