Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Зенит» объявил о переходе форварда «Коринтианса» Педро

вчера, 14:33

«Зенит» подписал нападающего «Коринтианса» Педро.

Клуб из Санкт-Петербурга реализовал право преимущественного выкупа футболиста.

Игрок присоединится к «сине-бело-голубым» 12 января и пройдёт медобследование вместе с командой.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Краснодар» объявил о переходе опорного хавбека сборной Колумбии Кастаньо
Сегодня, 10:02
Официально«Зенит» подтвердил трансфер Нино
Сегодня, 01:52
«Оренбург» подписал документы о переходе нападающего «Коло-Коло»
02 января
Официально«Акрон» приобрёл хавбека «Балтики»
30 декабря 2023
Официально«Оренбург» арендовал защитника «Ростова»
27 декабря 2023
Зарема Салихова назвала лучший трансфер в РПЛ в 2023 году
25 декабря 2023
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 11:13
Это говорит об уровне такого тренера.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ТерSpark (раскрыть)
вчера в 22:32, ред.
Уехал Ренан...
На курсы повышения квалификации...в "Интернасьонал"....
Семак сен-сей ему так и сказал : "Погостил...титулы получил...женился...заработал...пора и честь знать...ждём-с через год...умелым и старательным"
Верг
Верг
вчера в 22:32
К Педро надо брать Гомеса
lotsman
lotsman ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:51
А это должны понимать игроки команды.
ТерSpark
ТерSpark
вчера в 21:32
А что с Ренаном решили?
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 21:24
pomor45
pomor45 ответ xkcbc999v8kq (раскрыть)
вчера в 21:16
Между прочим это может оказаться неплохим ходом на перспективу в современных условиях изоляции российского футбола.
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:35
Богданыч нюх потерял + правление диктует свою волю
pomor45
pomor45 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:32
Понять бы ещё какая у Семака тактика?
lotsman
lotsman ответ Naherger (раскрыть)
вчера в 20:19
В пример чего? Того, что при просмотре он понравился тренеру, но не оправдал его надежд?
Naherger
Naherger ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:14
Ренан тебе в пример. Помнится,поначалу богданыч хвалил его. Теперь вдруг что?
С этим надеюсь будет так же.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 20:11
Опять Бразилия...
Сколько же там Педров?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:55
А нельзя ли дорогие "запчасти" покупать с умом, все десять раз измерив и взвесив. Я, например , аккумулятор для машины , не самая дорогая запчасть и то, выбираю долго. А Семак не глядя не торгуясь покупает? Видно, что не свои тратит.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:05
Немного поправлю. Я знаком и с Юрой , и с Олегом Морозовыми. Оба после завершения карьеры в Зените поступили в аспирантуру ЛТИ (Техноложка) и играли на первенство Ленинграда среди вузов. Я в это время играл за свой вуз, маленько общались. Когда он из Питера уехал тренировать в Москву и Киев, он еще "дедом" в Питере не был. Но молодежь для Зенита растил это да. Очень умный и интеллигентный человек был в отличие от брата Олега. Как давно это было....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:58
А к русским "запчастям" такой же подход? И второе. То, что при этом деньги на ветер - это ничего?
Asper
Asper
вчера в 17:48
12-го уже немного потеплеет, надо было прям сейчас привозить, чтоб он ох**л с ходу 😂
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:40
Я вообще не понимаю о чём они...))
Зенит что позицианировал себя как клуб-ферма ???
Да он уж лет 15 как покупает...и никогда не был торговой базой игроков типа Бенфики или Аякса....
Да и чему удивляться...во времена когда в английском финале ЛЧ в старте выходит один агличанин из 22-ух....)))

Семак выбирает нужные запчасти чтоб чемпионская машина двигалась без остановки...а если какая то запчасть (Ренан) не способствует продвижению..."давай досвиданья"....
vs7e277xuw43
vs7e277xuw43
вчера в 17:38
В Зените своих Педров хватает
xkcbc999v8kq
xkcbc999v8kq
вчера в 17:25
Скоро обратно в аренду поедет в какой-нибудь бразильский клуб, но с зенитовской зарплатой.
lotsman
lotsman ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 17:12
А почему Семак должен кого то раскрывать? Главный тренер не обязан кого то обучать и воспитывать. Главный тренер основной команды подбирает игроков под свою тактику игры. Если удачно подобрал, если игрок понимает его тактику и хорошо выполняет его указания, значит игрок будет приносить пользу и будет играть. Если взаимопонимания не найдено, игрок сядет на лавку. Каждый тренер старается заполучить готового классного, разнопланового игрока не для того, чтобы его обучать, а для того, чтобы вписать его в свою тактику.
Ironigor
Ironigor ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:42, ред.
А зачем это им надо молодёжь развивать. Пока у них есть Газпром, можно смело говорить что детско - юношеская школа Смена и молодёжь для Зенита вообще не нужна. Легче Газпрому открыть филиал в Бразилии, чем выращивать своих футболистов. Газпром, это точно не панацея для российского футбола, а даже наоборот. Не говоря уже что весь РФС поглотили .
Интерес
Интерес
вчера в 16:41
Опять педро...
adekvat
adekvat ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:32
Назовите хоть одного молодого игрока которого Семак раскрыл, на лавке будет сидеть.
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:02
Согласен.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:00
Я не говорю, что Морозов был топ-тренером, просто он дал путёвку в футбол Аршавину и Кержакову) Но в Питере Деда любили, и "Зенит" при нём неплохо шёл.
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 15:57
Здравствуйте, Павел!
Во всём согласен, кроме одного- кроме Ю.Морозова. Как вспомню, как он убивал киевское Динамо в 1983-84гг., так аж нехорошо делается... Совершенно- заурядный, средний тренер. А так, да, согласен.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:54
А что смотреть, 17 лет - статистика 16 матчей, 1 гол на высшем уровне (чемпионат Бразилии/штата). Это просто неготовый игрок ещё.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:51
Хотят взять второго Малкома, но не переплачивая европейским клубам, но на деле будет как уже аналитик написал выше.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:51
Это, к сожалению, ни о чем не говорит, потому что между юношеским футболом и взрослым лежит пропасть. И если в "Краснодаре" игроков подводят к основе, то в "Зените" этого не было со времен Петржелы, который продолжил дело Юрия Андреевича Морозова, при котором в команде появились молодые Аршавин и Кержаков, при чехе к ним прибавились Быстров и Денисов, некоторую роль играли другие молодые игроки - Коноплёв, Филатов и прочие, но они остались средними игроками, да и получить в нескольких выпусках сразу ряд топ-игроков по меркам РПЛ хотя бы невероятно практически.

С тех пор не только никто не пришёл (что в целом неудивительно, потому что я много раз писал о том, как попадают в дубль "Зенита"), но и все попытки покупки молодых игроков также не увенчались успехом, как они приходили, так и уходили, вот, списки пополняются, уже Ренана слили, сейчас и Педро сольют.

Т.е. уже абсолютно доказано, что Семак не умеет работать с молодыми игроками (и вообще ИМХО он слабый тренер, имея практически бесконечные возможности, максимум, чего он мог добиться - что НЕКОТОРЫЕ из топ-игроков, которых ему купили, ПРОДОЛЖИЛИ играть на приличном уровне, но чтобы вообще при нём хоть кто-то прогрессировал - это нонсенс).
chromage
chromage
вчера в 15:49
Зачем им еще один Педро? Там и так их целая команда :)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 