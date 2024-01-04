«Зенит» объявил о переходе форварда «Коринтианса» Педро

«Зенит» подписал нападающего «Коринтианса» Педро.
Клуб из Санкт-Петербурга реализовал право преимущественного выкупа футболиста.
Игрок присоединится к «сине-бело-голубым» 12 января и пройдёт медобследование вместе с командой.
«Зенит» подписал нападающего «Коринтианса» Педро.
Клуб из Санкт-Петербурга реализовал право преимущественного выкупа футболиста.
Игрок присоединится к «сине-бело-голубым» 12 января и пройдёт медобследование вместе с командой.
При Семаке ни один молодой игрок не заиграл, доходит до того, что они суперперспективного Ренана берут и он не понимает, что делать.
И они покупают опять сырого 17-летнего юнца.
Тут уже даже слепому инвалиду с аутизмом должно было быть понятно, что Семаку можно покупать только готовых игроков, но только не Медведеву.
И зачем вообще покупать бразильского юношу? Он, что, в России на плохих полях, против половины команд дуболомов, с малым количеством матчей в год (в Бразилии по 50-60 матчей в год команды играют в сумме в чемпионате и чемпионате штата) будет развиваться внезапно лучше, чем там на хороших полях, против дриблёров и т.п.?
Космический бред какой-то Медведев творит.
После него любой Митрофанов гением управленческой деятельности будет казаться, это просто бесполезное тело.
При Семаке ни один молодой игрок не заиграл, доходит до того, что они суперперспективного Ренана берут и он не понимает, что делать.
И они покупают опять сырого 17-летнего юнца.
Тут уже даже слепому инвалиду с аутизмом должно было быть понятно, что Семаку можно покупать только готовых игроков, но только не Медведеву.
И зачем вообще покупать бразильского юношу? Он, что, в России на плохих полях, против половины команд дуболомов, с малым количеством матчей в год (в Бразилии по 50-60 матчей в год команды играют в сумме в чемпионате и чемпионате штата) будет развиваться внезапно лучше, чем там на хороших полях, против дриблёров и т.п.?
Космический бред какой-то Медведев творит.
После него любой Митрофанов гением управленческой деятельности будет казаться, это просто бесполезное тело.
С тех пор не только никто не пришёл (что в целом неудивительно, потому что я много раз писал о том, как попадают в дубль "Зенита"), но и все попытки покупки молодых игроков также не увенчались успехом, как они приходили, так и уходили, вот, списки пополняются, уже Ренана слили, сейчас и Педро сольют.
Т.е. уже абсолютно доказано, что Семак не умеет работать с молодыми игроками (и вообще ИМХО он слабый тренер, имея практически бесконечные возможности, максимум, чего он мог добиться - что НЕКОТОРЫЕ из топ-игроков, которых ему купили, ПРОДОЛЖИЛИ играть на приличном уровне, но чтобы вообще при нём хоть кто-то прогрессировал - это нонсенс).
С тех пор не только никто не пришёл (что в целом неудивительно, потому что я много раз писал о том, как попадают в дубль "Зенита"), но и все попытки покупки молодых игроков также не увенчались успехом, как они приходили, так и уходили, вот, списки пополняются, уже Ренана слили, сейчас и Педро сольют.
Т.е. уже абсолютно доказано, что Семак не умеет работать с молодыми игроками (и вообще ИМХО он слабый тренер, имея практически бесконечные возможности, максимум, чего он мог добиться - что НЕКОТОРЫЕ из топ-игроков, которых ему купили, ПРОДОЛЖИЛИ играть на приличном уровне, но чтобы вообще при нём хоть кто-то прогрессировал - это нонсенс).