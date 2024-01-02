«Оренбург» подписал документы о переходе нападающего «Коло-Коло»

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вчера, 12:52

Переход нападающего «Коло-Коло» и сборной Чили до 20 лет в «Оренбург» близок к завершению. Об этом сообщил спортивный директор южноуральцев .

Документы о трансфере Томпсона между клубам подписаны, но пока решается другой вопрос. Футболист меняет паспорт, и как только он получит его, сразу же присоединится к команде на сборах.

Напомним, Томпсон находился под домашним арестом за избиение своей девушки.

В текущем сезоне 19-летний чилиец провёл 27 игр во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 2 голевых передачи.