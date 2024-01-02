«Оренбург» подписал документы о переходе нападающего «Коло-Коло»

Переход нападающего «Коло-Коло» и сборной Чили до 20 лет Жорди Томпсона в «Оренбург» близок к завершению. Об этом сообщил спортивный директор южноуральцев Дмитрий Андреев.
Документы о трансфере Томпсона между клубам подписаны, но пока решается другой вопрос. Футболист меняет паспорт, и как только он получит его, сразу же присоединится к команде на сборах.
Напомним, Томпсон находился под домашним арестом за избиение своей девушки.
В текущем сезоне 19-летний чилиец провёл 27 игр во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 2 голевых передачи.
Этот,видимо,для усиление команды в борьбе за право играть в переходных матчах.
Этот,видимо,для усиление команды в борьбе за право играть в переходных матчах.