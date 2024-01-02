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«Оренбург» подписал документы о переходе нападающего «Коло-Коло»

вчера, 12:52

Переход нападающего «Коло-Коло» и сборной Чили до 20 лет Жорди Томпсона в «Оренбург» близок к завершению. Об этом сообщил спортивный директор южноуральцев Дмитрий Андреев.

Документы о трансфере Томпсона между клубам подписаны, но пока решается другой вопрос. Футболист меняет паспорт, и как только он получит его, сразу же присоединится к команде на сборах.

Напомним, Томпсон находился под домашним арестом за избиение своей девушки.

В текущем сезоне 19-летний чилиец провёл 27 игр во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 2 голевых передачи.

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Все комментарии
Интерес
Интерес ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 19:22
Лозунг "Родина или смерть" в "Райском саду" зазвучал по-современному :"Играешь добросовестно,или прокуратура Родины"!Чистопородный нидер Квинси из "Спартака" знает!
Интерес
Интерес ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 19:16
Видишь,мы научились,наконец,ценить свои кадры и продукцию по-достоинству!Руссо-футболисто-самый ценный футболисто в мире.Нашем.
pomor45
pomor45 ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 18:23
Возможно не дешевое, а наваристее.
pomor45
pomor45 ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 18:21
Им не надо делать два шага вперёд, их уже выискивают по всему миру.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:13
Дожили - дешевле чилийца подписать.
Интерес
Интерес
вчера в 13:03
Наркоторговцы,хулиганы,инсургенты,желающие играть в России-два шага вперёд!
Этот,видимо,для усиление команды в борьбе за право играть в переходных матчах.
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