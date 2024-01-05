«Краснодар» объявил о переходе опорного хавбека сборной Колумбии Кастаньо

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вчера, 10:02

Опорный полузащитник клуба «Крус Асуль» переходит в «Краснодар».

Российская команда согласовала трансфер игрока сборной Колумбии. Хавбек присоединится к «быкам» на сборе в Дубае, пройдёт медобследование и подпишет личный договор.