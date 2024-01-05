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«Краснодар» объявил о переходе опорного хавбека сборной Колумбии Кастаньо

вчера, 10:02

Опорный полузащитник клуба «Крус Асуль» Кевин Кастаньо переходит в «Краснодар».

Российская команда согласовала трансфер игрока сборной Колумбии. Хавбек присоединится к «быкам» на сборе в Дубае, пройдёт медобследование и подпишет личный договор.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 19:32
- Чем больше интересных игроков в нашем чемпионате - тем он более привлекателен для нас, болельщиков! Удачи игроку в новом клубе! Не такая уж и страшная Россия, какой её рисует Запад!
lotsman
lotsman
вчера в 15:18
Это вместо Ахметова?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Neuron0001 (раскрыть)
вчера в 14:13, ред.
Я не играю в КП, так что мне нечего комментировать)

Но как человек, который пишет комментарии к новостям просто, в первую очередь флуд от ДСА и т.п. неприятен.
Neuron0001
Neuron0001 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 13:55
И давно понятно, что asraeil, Вoлхв, shlomo, shlomo2 аккаунты одного человека. Об этом что скажете? Они временно лидируют в разных группах. Как будете комментировать этот момент?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Neuron0001 (раскрыть)
вчера в 13:35
Давно было понятно, что это один человек, комментарии однообразно-бессмысленные, а часто и оскорбительные о том или ином игроке и тренеры как раз со всех трёх аккаунтов.
adekvat
adekvat ответ g6kqa7bu7yg6 (раскрыть)
вчера в 13:11
Ну да, а то Ахметова уже отмели.
g6kqa7bu7yg6
g6kqa7bu7yg6
вчера в 11:55
Быкам для конкуренции нужно усиление
ax3qdudmzd4z
ax3qdudmzd4z
вчера в 11:45
Ну не все же Зениту южноамериканцев покупать.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:33
Довольно неплохое приобретение, молодой перспективный паренёк с опытом игры за сборную.
Capral
Capral
вчера в 11:29
Не знаю, какого уровня этот игрок, но то, что Краснодару нужен "волнорез" известно давно. Долгое время, Ивич скрывал эту проблему, делал упор только на атаку, но вот и сам понял, что надеяться только на грозное нападение не стоит- защиту тоже надо укреплять.

А вот уход Ахметова может ослабить быков. Не знаю, насколько этот игрок усилит Зенит, но Краснодар потеряет...
g5dqkacca9vg
g5dqkacca9vg
вчера в 11:28
Возможно он усилит игру, а может и нет. Посмотрим на него и потом уже оценим.
shlomo
shlomo
вчера в 11:15
Ну что, наверное быки знают кто им нужен для усиления. Удачи и ему и клубу.
Neuron0001
Neuron0001 ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 10:39, ред.
Я конечно ждал не Вас, но спасибо за ответ. Дело в том, что такие игроки играют здесь с 2015-го года. Когда я раньше играл с одного аккаунта, удивлялся — каждый месяц выигрывали — или ДСА, или ДАША Д, или КЭТиК. И я наивный, даже не подозревал, что это один игрок играет с трёх аккаунтов...))) Использует вариации точных счетов одного матча. Как я и предсказал, он сегодня поставил на матч Макартур — Ньюкасл Джетс (Австралия. А-Лига 2023/2024, 11 тур) 11:45.
Скорее всего один из них выиграет. И он это делает, внимание — с 2015-го года!!
Если все ок и он играет на протяжении многих лет, и никто не говорит что нельзя, значит можно. "некрасиво", "Это напоминает жадного и хитрого человека" — все это становится второстепенным.
Интерес
Интерес
вчера в 10:15
Каждый нашёл свою грядку.За пределами своей страны.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:11
Игрок южноамериканской сборной-достаточно сильно усиление. Желаю Краснодару до последних туров вести борьбу за золото...
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