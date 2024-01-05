«Краснодар» объявил о переходе опорного хавбека сборной Колумбии Кастаньо

Опорный полузащитник клуба «Крус Асуль» Кевин Кастаньо переходит в «Краснодар».
Российская команда согласовала трансфер игрока сборной Колумбии. Хавбек присоединится к «быкам» на сборе в Дубае, пройдёт медобследование и подпишет личный договор.
Опорный полузащитник клуба «Крус Асуль» Кевин Кастаньо переходит в «Краснодар».
Российская команда согласовала трансфер игрока сборной Колумбии. Хавбек присоединится к «быкам» на сборе в Дубае, пройдёт медобследование и подпишет личный договор.
А вот уход Ахметова может ослабить быков. Не знаю, насколько этот игрок усилит Зенит, но Краснодар потеряет...
А вот уход Ахметова может ослабить быков. Не знаю, насколько этот игрок усилит Зенит, но Краснодар потеряет...