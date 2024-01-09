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Александер-Арнольд пропустит несколько недель из-за травмы

вчера, 17:10

Помощник главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа Пепейн Лейндерс сообщил, что защитник «красных» и сборной Англии Трент Александер-Арнольд выбыл на несколько недель из-за травмы колена.

Трент сильно растянул связки колена во время последней игры.

У него небольшой разрыв боковой связки, и ему потребуется время на восстановление. Ему сделали снимок, и он выбыл на несколько недель, так что посмотрим после этого.

Он немного отдохнёт, а потом, надеюсь, сможет вернуться на прежний уровень. Потому что этот парень был ключевым во всех матчах, он постоянно создавал для нас моменты из глубины поля и обеспечивал команде высокий уровень гибкости. Нам будет очень его не хватать.

Также Лейндерс рассказал о состоянии здоровья левого защитника «Ливерпуля» Эндрю Робертсона.

Прошло почти три месяца, как ему сделали операцию, его посмотрит хирург.

И если он пройдёт обследование и мы увидим, что всё в порядке, то он поедет в Дубай на неделю, чтобы заниматься с должным объёмом, с должными нагрузками, так что это будет хорошо для него. Затем мы увидим результаты обследования, сделанного через три месяца, и тогда мы сможем понять, насколько быстро он сможет снова участвовать в контактной борьбе.

То же самое касается Костаса. Костас прогрессирует очень хорошо и очень быстро. Так что, надеюсь, они оба — Роббо и Костас — вернутся в конце этого месяца и будут тренироваться с командой.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:05
сильно неприятная весть ..
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:15
Как и в прошлом сезоне все защитники выбили
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 20:26
Жаль, Салах ушел, у Трента травма...Повезло же Ливерпулю.
Migelito
Migelito
вчера в 20:25
Это все. Ключевой игрок и надолго выбыл....Кошмар. Здравствуй, четвертое место
bzzv532akkvx
bzzv532akkvx
вчера в 18:58
Не везет Ливеру.... еще один пополнил "команду травмированных". Здоровья и быстрого восстановления.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 17:22
шанс показать себя и выручить команду у молодого Бредли
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 17:21
невеселые новости, очередной защитник в лазарете...
пусть отдохнет-восстановится и ждем с нетерпением снова на поле, Здоровья Тренту!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:17
Футбол без травм не бывает...
drug01
drug01
вчера в 17:14
Одним словом целый лазарет,выздоравливайте быстрее...
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