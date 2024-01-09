Александер-Арнольд пропустит несколько недель из-за травмы

Помощник главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа Пепейн Лейндерс сообщил, что защитник «красных» и сборной Англии Трент Александер-Арнольд выбыл на несколько недель из-за травмы колена.
Трент сильно растянул связки колена во время последней игры.
У него небольшой разрыв боковой связки, и ему потребуется время на восстановление. Ему сделали снимок, и он выбыл на несколько недель, так что посмотрим после этого.
Он немного отдохнёт, а потом, надеюсь, сможет вернуться на прежний уровень. Потому что этот парень был ключевым во всех матчах, он постоянно создавал для нас моменты из глубины поля и обеспечивал команде высокий уровень гибкости. Нам будет очень его не хватать.
Также Лейндерс рассказал о состоянии здоровья левого защитника «Ливерпуля» Эндрю Робертсона.
Прошло почти три месяца, как ему сделали операцию, его посмотрит хирург.
И если он пройдёт обследование и мы увидим, что всё в порядке, то он поедет в Дубай на неделю, чтобы заниматься с должным объёмом, с должными нагрузками, так что это будет хорошо для него. Затем мы увидим результаты обследования, сделанного через три месяца, и тогда мы сможем понять, насколько быстро он сможет снова участвовать в контактной борьбе.
То же самое касается Костаса. Костас прогрессирует очень хорошо и очень быстро. Так что, надеюсь, они оба — Роббо и Костас — вернутся в конце этого месяца и будут тренироваться с командой.
пусть отдохнет-восстановится и ждем с нетерпением снова на поле, Здоровья Тренту!
пусть отдохнет-восстановится и ждем с нетерпением снова на поле, Здоровья Тренту!