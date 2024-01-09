Александер-Арнольд пропустит несколько недель из-за травмы

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вчера, 17:10

Помощник главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа Пепейн Лейндерс сообщил, что защитник «красных» и сборной Англии выбыл на несколько недель из-за травмы колена.

Трент сильно растянул связки колена во время последней игры. У него небольшой разрыв боковой связки, и ему потребуется время на восстановление. Ему сделали снимок, и он выбыл на несколько недель, так что посмотрим после этого. Он немного отдохнёт, а потом, надеюсь, сможет вернуться на прежний уровень. Потому что этот парень был ключевым во всех матчах, он постоянно создавал для нас моменты из глубины поля и обеспечивал команде высокий уровень гибкости. Нам будет очень его не хватать.

Также Лейндерс рассказал о состоянии здоровья левого защитника «Ливерпуля» Эндрю Робертсона.