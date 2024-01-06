Гвардиола рассказал о восстановлении Холанда, Доку и Де Брюйне

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола перед матчем Кубка Англии против команды «Хаддерсфилд Таун» ответил на вопрос о текущем состоянии Эрлинга Холанда, Жереми Доку и Кевина Де Брюйне.
Они тренировались с нами на последних двух-трех занятиях. Жереми чувствует себя отлично, Кевин – тоже. Де Брюйне давно не выходил на поле, поэтому нам нужно проявить терпение и дать ему подходящее количество игрового времени, равно как и Жереми.
Эрлингу чуть лучше, у него была проблема с костью, и нам следует отнестись к этому с осторожностью. Он провел две тренировки и на следующий день чувствовал себя хорошо.
Состояние всех троих становится лучше. Не знаю насчет воскресенья и «Ньюкасла» (поединок в рамках АПЛ состоится 13 января – прим. ред.), но потом они будут готовы.
скоростнее, а соответственно неизбежность травм...! Конечно это
касается Кевина, но дай то Бог, классный игрок,здоровья!
скоростнее, а соответственно неизбежность травм...! Конечно это
касается Кевина, но дай то Бог, классный игрок,здоровья!