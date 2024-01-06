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Гвардиола рассказал о восстановлении Холанда, Доку и Де Брюйне

вчера, 09:33
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Хаддерсфилд ТаунХаддерсфилд Таун17:00 Не начался

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола перед матчем Кубка Англии против команды «Хаддерсфилд Таун» ответил на вопрос о текущем состоянии Эрлинга Холанда, Жереми Доку и Кевина Де Брюйне.

Они тренировались с нами на последних двух-трех занятиях. Жереми чувствует себя отлично, Кевин – тоже. Де Брюйне давно не выходил на поле, поэтому нам нужно проявить терпение и дать ему подходящее количество игрового времени, равно как и Жереми.

Эрлингу чуть лучше, у него была проблема с костью, и нам следует отнестись к этому с осторожностью. Он провел две тренировки и на следующий день чувствовал себя хорошо.

Состояние всех троих становится лучше. Не знаю насчет воскресенья и «Ньюкасла» (поединок в рамках АПЛ состоится 13 января – прим. ред.), но потом они будут готовы.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:42
Если они вернутся Сити всех декласируют
Elliada_
Elliada_
вчера в 11:10
Сейчас календарь не сложный. Можно позволить играть с теми, что есть. К февралю уже нужны будут
shur
shur ответ Kenas Ter-Aristakessian (раскрыть)
вчера в 10:56
...созидатель и исполнитель , как же без них!!!
shur
shur
вчера в 10:53, ред.
....уж больно высоки цели у МС и игра от того становится жёстче,
скоростнее, а соответственно неизбежность травм...! Конечно это
касается Кевина, но дай то Бог, классный игрок,здоровья!
snz826tkm9ja
snz826tkm9ja
вчера в 10:32
Думаю что Пеп хотел бы уже их видеть в строю, но наверное не будет форсировать ситуацию.
shlomo
shlomo
вчера в 10:17
Главное не торопиться с их восстановлением и выпускать на поле здоровыми в полном смысле этого слова.
протон
протон ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 09:58
Добра! Лично я не против. Если это в пользу нашего сайта, думаю стоит рассмотреть и реализовать во благо.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 09:48
Эти игроки очень нужны Ман Сити, без них это другая команда.
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