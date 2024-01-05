Собослаи пропустит как минимум 2 матча «Ливерпуля» из-за травмы

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи пропустит как минимум 2 ближайших матча команды из-за травмы. Об этом рассказал главный тренер команды Юрген Клопп.
Я могу подтвердить, что это действительно травма. Мышцы, подколенное сухожилие. Но нам нужно посмотреть.
Дом настроен очень позитивно, он не чувствует много боли, но нам нужно немного подождать. Так что, очевидно, никаких шансов на то, что он сможет сыграть в воскресенье и в среду, нет.
Хавбек не смог доиграть встречу 20-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (4:2) 1 января.
7 января «красным» предстоит поединок с «Арсеналом» в 1/32 финала Кубка Англии, а 10 января — первый полуфинальный матч Кубка Лиги с «Фулхэмом».
Это же Ливерпуль.
Это же Ливерпуль.