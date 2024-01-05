Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Собослаи пропустит как минимум 2 матча «Ливерпуля» из-за травмы

вчера, 13:41

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи пропустит как минимум 2 ближайших матча команды из-за травмы. Об этом рассказал главный тренер команды Юрген Клопп.

Я могу подтвердить, что это действительно травма. Мышцы, подколенное сухожилие. Но нам нужно посмотреть.

Дом настроен очень позитивно, он не чувствует много боли, но нам нужно немного подождать. Так что, очевидно, никаких шансов на то, что он сможет сыграть в воскресенье и в среду, нет.

Хавбек не смог доиграть встречу 20-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (4:2) 1 января.

7 января «красным» предстоит поединок с «Арсеналом» в 1/32 финала Кубка Англии, а 10 января — первый полуфинальный матч Кубка Лиги с «Фулхэмом».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Барселона» сообщила характер травмы Жоау Канселу
Вчера, 18:44
Лукас Васкес получил травму и пропустит Суперкубок Испании
Вчера, 17:30
ОфициальноМаркос Алонсо перенёс операцию на пояснице
03 января
Хавбек «Арсенала» Партей пропустит Кубок Африки из-за травмы
01 января
Гюлер восстановился после травмы
31 декабря 2023
Гюндогану наложили четыре шва. Футболист ударился головой о гирю
31 декабря 2023 Фото
Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:44
Обойдутся и без него...
Это же Ливерпуль.
6gzxm73mepk4
6gzxm73mepk4
вчера в 13:43
Интересно перевели "не чувствует много боли" ....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 