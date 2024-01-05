Собослаи пропустит как минимум 2 матча «Ливерпуля» из-за травмы

Полузащитник «Ливерпуля» пропустит как минимум 2 ближайших матча команды из-за травмы. Об этом рассказал главный тренер команды .

Я могу подтвердить, что это действительно травма. Мышцы, подколенное сухожилие. Но нам нужно посмотреть.

Дом настроен очень позитивно, он не чувствует много боли, но нам нужно немного подождать. Так что, очевидно, никаких шансов на то, что он сможет сыграть в воскресенье и в среду, нет.