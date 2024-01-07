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Габриэл Жезус рискует пропустить матч с «Ливерпулем»

вчера, 15:36
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус может не сыграть с «Ливерпулем» в Кубке Англии.

Бразилец получил травму колена. На данный момент неизвестно, насколько повреждение серьезно, но игру с «красными» он, вероятно, пропустит.

В ближайшее время будет принято решение об участии футболиста в этом поединке.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:00
Все источники связанные с Арсеналом утверждают, что Жезус получил травму колена, но она не серьёзная, и уже к следующему матчу Габи будет готов принять участие....вот....Ливерпуль без Салаха, а мы без Жезуса
А вообще, если чесно, травматичность Жезуса уже бесит....небыло еще ни одного сезона за Арсенал, когда бразилец отыграл высь сезон без травм, ну или хотя бы процентов 85 матчей....в прошлом сезоне вылетел практически на весь второй круг, в этом уже пропустил не мало матчей, и вот опять....много слухов холит о иом, что нужно продать Нкетиа и купить топ форварда, но может лучше продать Жезуса и именно вместо него купить топ форварда??!! Нкеша хотя бы не такой хрустальный как Габи!!! Плюс смирно сидит на лавке и ждет своего шанса. Помню были слухи о том, что Жезус нравится Наполи, может замутить рокировочку, мы отдаем Жезуса и денег накинем, а Осимхэна заберем!!?? Да, Жезус пахарь, но хрусталь...увы
kyw47cyhkvtv
kyw47cyhkvtv
вчера в 15:49
А кто у Арсенала будет забивать???
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:48
А это потеря для Арсенала и плюс для Ливера
Гость
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