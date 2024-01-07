Габриэл Жезус рискует пропустить матч с «Ливерпулем»

Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус может не сыграть с «Ливерпулем» в Кубке Англии.
Бразилец получил травму колена. На данный момент неизвестно, насколько повреждение серьезно, но игру с «красными» он, вероятно, пропустит.
В ближайшее время будет принято решение об участии футболиста в этом поединке.
А вообще, если чесно, травматичность Жезуса уже бесит....небыло еще ни одного сезона за Арсенал, когда бразилец отыграл высь сезон без травм, ну или хотя бы процентов 85 матчей....в прошлом сезоне вылетел практически на весь второй круг, в этом уже пропустил не мало матчей, и вот опять....много слухов холит о иом, что нужно продать Нкетиа и купить топ форварда, но может лучше продать Жезуса и именно вместо него купить топ форварда??!! Нкеша хотя бы не такой хрустальный как Габи!!! Плюс смирно сидит на лавке и ждет своего шанса. Помню были слухи о том, что Жезус нравится Наполи, может замутить рокировочку, мы отдаем Жезуса и денег накинем, а Осимхэна заберем!!?? Да, Жезус пахарь, но хрусталь...увы
А вообще, если чесно, травматичность Жезуса уже бесит....небыло еще ни одного сезона за Арсенал, когда бразилец отыграл высь сезон без травм, ну или хотя бы процентов 85 матчей....в прошлом сезоне вылетел практически на весь второй круг, в этом уже пропустил не мало матчей, и вот опять....много слухов холит о иом, что нужно продать Нкетиа и купить топ форварда, но может лучше продать Жезуса и именно вместо него купить топ форварда??!! Нкеша хотя бы не такой хрустальный как Габи!!! Плюс смирно сидит на лавке и ждет своего шанса. Помню были слухи о том, что Жезус нравится Наполи, может замутить рокировочку, мы отдаем Жезуса и денег накинем, а Осимхэна заберем!!?? Да, Жезус пахарь, но хрусталь...увы