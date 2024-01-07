Габриэл Жезус рискует пропустить матч с «Ливерпулем»

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вчера, 15:36

Нападающий «Арсенала» может не сыграть с «Ливерпулем» в Кубке Англии.

Бразилец получил травму колена. На данный момент неизвестно, насколько повреждение серьезно, но игру с «красными» он, вероятно, пропустит.

В ближайшее время будет принято решение об участии футболиста в этом поединке.