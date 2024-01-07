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Нкунку может пропустить несколько недель из-за травмы

вчера, 14:17

Нападающий «Челси» Кристофер Нкунку не смог сыграть в матче с «Престоном» в Кубке Англии (4:0).

Главный тренер «синих» Маурисио Почеттино сообщил, что игрок получил травму бедра во время тренировки.

Сообщается, что из-за этого повреждения футболист может пропустить до 3 недель.

Нкунку пополнил состав «Челси» летом 2023 года, но из-за травмы колена не мог играть до второй половины декабря.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 20:32
Забил случайно один мяч и снова пошёл на койку. Старания есть,результата -нет, если продадут Мудрика или ума хватит сдать в аренду,то вообще могут скатиться. Не сказать что на Мишке всё держится,но с ним Челси всё же живее среди мертвецов. Даже представить было сложно 10 лет назад,что Мудрик будет энерджайзером в Челси. Такая классная команда пошла по наклонной.
azkan
azkan ответ amy24cpau8y4 (раскрыть)
вчера в 17:57
Считаю, что именно кубки Лиги и Англии и есть шанс Челси.
В АПЛ уже ничего не светит. Если конечно вдруг реализация не поднимется хотя бы до 50%. Вот тогда и в четверку можно попасть.
azkan
azkan
вчера в 17:52
Вот только вышел в первый раз в старте. И вроде неплох.
И на тебе цка! Что за инвалидов понакупали? И что вообще делают медики Челси?!
Джексон в АФК уедет, Броя дерево. И вот Нкунку9
Здоровья ему конечно!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:50
Травмы на травмах в Челси…
amy24cpau8y4
amy24cpau8y4
вчера в 15:52
Ну на кубок ладно, а вот в чемпе будут проблемы...
drug01
drug01
вчера в 15:11
Желаем здоровья и быстрее войти в строй!
xes972cypakd
xes972cypakd
вчера в 14:56
Это может стать проблемой для команды в предстоящих матчах.
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