Нкунку может пропустить несколько недель из-за травмы

Нападающий «Челси» Кристофер Нкунку не смог сыграть в матче с «Престоном» в Кубке Англии (4:0).
Главный тренер «синих» Маурисио Почеттино сообщил, что игрок получил травму бедра во время тренировки.
Сообщается, что из-за этого повреждения футболист может пропустить до 3 недель.
Нкунку пополнил состав «Челси» летом 2023 года, но из-за травмы колена не мог играть до второй половины декабря.
В АПЛ уже ничего не светит. Если конечно вдруг реализация не поднимется хотя бы до 50%. Вот тогда и в четверку можно попасть.
В АПЛ уже ничего не светит. Если конечно вдруг реализация не поднимется хотя бы до 50%. Вот тогда и в четверку можно попасть.
И на тебе цка! Что за инвалидов понакупали? И что вообще делают медики Челси?!
Джексон в АФК уедет, Броя дерево. И вот Нкунку9
Здоровья ему конечно!
И на тебе цка! Что за инвалидов понакупали? И что вообще делают медики Челси?!
Джексон в АФК уедет, Броя дерево. И вот Нкунку9
Здоровья ему конечно!