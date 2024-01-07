Нкунку может пропустить несколько недель из-за травмы

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вчера, 14:17

Нападающий «Челси» не смог сыграть в матче с «Престоном» в Кубке Англии (4:0).

Главный тренер «синих» сообщил, что игрок получил травму бедра во время тренировки.

Сообщается, что из-за этого повреждения футболист может пропустить до 3 недель.

Нкунку пополнил состав «Челси» летом 2023 года, но из-за травмы колена не мог играть до второй половины декабря.