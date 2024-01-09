Фернанду Сантуш объяснил, почему Роналду был запасным на мундиале 2022 года

Главный тренер «Бешикташа» , ранее возглавлявший сборную Португалии, рассказал, почему на чемпионате мира 2022 нападающий был игроком запаса.

Роналду сыграл в первых трех матчах, а затем мы приняли тактическое решение оставить его в запасе. Это был выбор в интересах коллектива, я и мой тренерский штаб думали о том, чтобы сделать все возможное для команды, ничего личного в этом не было.

Если бы мы не вылетели, вероятно, об этом бы не говорили. Это тактическое решение.