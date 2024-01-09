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Фернанду Сантуш объяснил, почему Роналду был запасным на мундиале 2022 года

вчера, 21:35

Главный тренер «Бешикташа» Фернанду Сантуш, ранее возглавлявший сборную Португалии, рассказал, почему на чемпионате мира 2022 нападающий Криштиану Роналду был игроком запаса.

Роналду сыграл в первых трех матчах, а затем мы приняли тактическое решение оставить его в запасе. Это был выбор в интересах коллектива, я и мой тренерский штаб думали о том, чтобы сделать все возможное для команды, ничего личного в этом не было.

Если бы мы не вылетели, вероятно, об этом бы не говорили. Это тактическое решение.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:55
такова была объективная реальность
qtea5wpbqevw
qtea5wpbqevw
сегодня в 04:40
Хорошо иметь такого козыря в рукаве, у других такого не было.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 04:26
Ошибка Фернанду Сантуша не в том, что дырявый был запасным, а в том, что вообще он дырявого на ЧМ брал.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:34
А мы два с лишним года были в неведении...
Imrebellion
Imrebellion ответ Александр Валяев (раскрыть)
сегодня в 00:11
Ему задают вопросы все персофаны и хайпожоры типа Пирса Моргана. Он нормально отвечает по факту. Мог бы напомнить что с Роналду в 2016 даже из группы не должны были выйти (3 место с Ирландией, Исландией, Венгрией, Карл!), зато без него французов обыграли. Сулшера тоже расспрашивали правильно ли был такой трансфер для него - он также ответил что жалко такую мину подложили. Ах да, еще с Юве в ЛЧ против Порту из 10 человек. Но кое-кто буквально испугался мяча чтобы макияж не испортить - гол и поражение, минус тренер. Нормально смотрящие люди футбол давно всё поняли у кого какая форма и можно ли построить вокруг него команду. Человек был хорош в молодости, но пора признать свои слабые сезоны за последние годы и игры за сборную на крупных турнирах.
Александр Валяев
Александр Валяев
сегодня в 00:03
Даже если не прав- всё равно прав. Надо иметь свою гордость, но видимо он считает себя виноватым.
Василий 50
Василий 50
вчера в 23:42
Зачем об этом сейчас вспоминать - Сантуш облажался.
Elliada_
Elliada_
вчера в 23:37
Был запасным - Португалия дошла до 1/4. Когда был основным, потолком была 1/8. А в 2014 даже из группы не вышли. Если бы не выпустил на второй тайм с Марокко, уверен вышли бы в полуфинал. Но Сантуш труханул и выпустил балласта, у которого 0+0 в плей-офф. Чем руководствовался Сантуш, выпуская игрока, который доказал, что он бесполезен в плей-офф?
Elliada_
Elliada_ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:30
Цирк сейчас в чемпионате СА. Все уехали, а один клоун остался.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:16
ну и в любом случае это был катарский цирк, а клоун там один
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:15
Огромное уважение Сантушу, чего не скажешь о тренере пенальтистов
Agamaga_
Agamaga_
вчера в 23:12
Роналду сыграл в первых трех матчах, и мы поняли, что дальше ставить бесполезно, и мы приняли решение оставить его в запасе и думать о коллективе.
А раньше играли на него и на его статистику? Конечно.
Нужно было не выпускать с Марокко, можно было бы их добить, а выпустив Роналду потеряли всякие шансы.
Он не Месси, он не нанесёт бильярдный удар под штангу, и не отдаст ювелирный пас на ворота.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 23:07, ред.
Ты прогадал, Сантуш.. В любом вопросе надо идти до конца.. Скамейка "плакала" по Геше весь второй тайм с Марокко.. А ты её "освободил".. Потом были слёзы.. Зачем ты выпустил это "чудо" без предсезонки с "прилипшими" волосами?.. Хе .. 👆
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:37
Но ты прогадал, Сантуш. Теперь ты будешь виновным за этот вылет навсегда.
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