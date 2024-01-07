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Экс-игрок «Тоттенхэма» возобновил карьеру, он будет играть в девятой лиге

вчера, 13:16

Бывший футболист «Тоттенхэма» и ряда других клубов Паскаль Шимбонда, который является главным тренером команды 9-й лиги «Скелмерсдейл Юнайтед», возобновит карьеру.

Рулевой получил пятиматчевую дисквалификацию за неподобающее поведение на стадионе после удаления с поля. Затем срок сократили до 3 матчей и штрафа в размере 50 фунтов стерлингов. «Скелмерсдейл Юнайтед» заявил Паскаля в качестве игрока, он сможет принять участие в поединке с «Бери» 27 января.

Коллектив Шимбонды замыкает таблицу в своей подгруппе.

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Все комментарии
em52k7mepztq
em52k7mepztq
вчера в 15:53
Похоже ад ещё ниже, чем дно 9 лиги.
njeysvu2c9b3
njeysvu2c9b3
вчера в 15:25
Если поможет команде то будет замечательно, наверно на него рассчитывают
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 14:10
Наверно очень нужны деньги, вот и возобновил.
47t2b5ch9yg5
47t2b5ch9yg5
вчера в 13:38
Ни игрока не помню. И абсолютно не знаю команды и чемп где он собирается играть.
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