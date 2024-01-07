Экс-игрок «Тоттенхэма» возобновил карьеру, он будет играть в девятой лиге

1704622600

вчера, 13:16

Бывший футболист «Тоттенхэма» и ряда других клубов , который является главным тренером команды 9-й лиги «Скелмерсдейл Юнайтед», возобновит карьеру.

Рулевой получил пятиматчевую дисквалификацию за неподобающее поведение на стадионе после удаления с поля. Затем срок сократили до 3 матчей и штрафа в размере 50 фунтов стерлингов. «Скелмерсдейл Юнайтед» заявил Паскаля в качестве игрока, он сможет принять участие в поединке с «Бери» 27 января.

Коллектив Шимбонды замыкает таблицу в своей подгруппе.